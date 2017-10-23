Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017

Tâm linh - Tử vi 23/10/2017 07:08

Những con giáp sau đây giàu sang vô đối, tiền bạc rủng rỉnh, được quý nhân phù trợ, may mắn hết phần thiên hạ vào cuối năm 2017.

Tuổi Mùi

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Tuổi Mùi sẽ may mắn ngút trời cuối năm 2017 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có khát vọng lớn lao, giỏi giao tiếp và có chí tiến thủ. Với tính cách của mình, người tuổi Mùi nếu tập trung vào công việc thì sẽ thành công rất nhanh. Bởi họ nhìn xa trông rộng, cộng với tài hoa hơn người nên sẽ gặt hái được thành công đáng kể. 

Dù hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi Mùi cũng dễ dàng tạo được những thành tựu nhất định được nhiều người nể trọng. Cuối năm 2017, họ được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, tiêu xài thả ga, không lo túng thiếu.

Tuổi Hợi

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017 - Ảnh 2
Tuổi Hợi có dịp phát huy tài lẻ và được nhiều người công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi trí lực tốt, chịu thương chịu khó nên suốt đời an khang. Tuy nhiên họ không phải là những người giỏi kiếm tiền. Tiền họ kiếm được dựa vào niềm tin và sự nỗ lực của họ, ngoài ra còn nhờ sự giúp đỡ "không ngờ tới" của người khác. Bởi vậy, người tuổi Hợi nhất định cần chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình. 

Cuối năm 2017, phương diện tiền tài của tuổi Hợi vô cùng khởi sắc, sự nghiệp có những bước chuyển lớn, gặp dữ hóa lành, được quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, họ còn may mắn nhận được một khoản tiền bất ngờ. Đây cũng là thời điểm tuổi Hợi nên phát huy tài lẻ của mình để mọi người công nhận và nể phục.

Tuổi Tỵ

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017 - Ảnh 3
Tuổi Tỵ có sự nghiệp thành công vang dội cuối năm 2017 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ là con giáp khá bí ẩn, làm việc gì cũng khéo léo, tỉ mỉ, tính toán cẩn thận rồi mới bắt tay làm. Chính vì có khả năng nhìn xa trông rộng nên họ là con giáp có số hưởng, may mắn nhất trong 12 con giáp. Cuối năm 2017, tuổi Tỵ sẽ có tin vui về mặt công danh, tiền tài, những công sức bấy lâu nay được mọi người công nhận. 

Vì vậy, cơ hội thăng quan tiến chức của họ nằm trong tầm tay, chỉ cần nắm bắt cơ hội thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, hao hụt tiền bạc không đáng có.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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