Vận hạn tháng 11/2017: Top con giáp cực kỳ xui xẻo, cẩn thận đề phòng kẻo gặp đại họa

Không chỉ gặp nhiều chuyện bực dọc những con giáp sau còn lâm vào cảnh hao tài tốn của, tiền mất tật mang trong tháng 11.

Những phiền phức sẽ khiến Dậu phải đối mặt với những ngày mệt mỏi, chán chường trong tháng 11/2017. Công việc của Dậu sẽ gặp khá nhiều khó khăn, vất vả dù họ đã nỗ lực hết mình, bỏ ra rất nhiều công sức nhưng lại lâm vào cảnh trắng tay. Những người tuổi Dậu đang làm việc chốn công sở rất dễ bị đồng nghiệp quấy phá, hãm hại mà đánh mất cơ hội thăng tiến đang cận kề.

Không chỉ công danh, sự nghiệp mà ngay cả tình duyên của con giáp này cũng gặp rắc rối. Sẽ có người thứ ba cố ý chen chân vào mối quan hệ của bạn, nếu không muốn đánh mất đối phương Dậu hãy đề cao cảnh giác và chăm sóc tình cảm đôi bên.

Tuổi Ngọ

Khó khăn tài chính sẽ khiến Ngọ khá căng thẳng, mệt mỏi khi phải cố gắng cân đối thu chi. Tháng 11/2017 Ngọ sẽ phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến, khiến bạn bị thiếu hụt tiền bạc và phải lâm vào cảnh nợ nần.

Dù khá chật vật nhưng cũng đừng vì tiền bạc mà quá lo lắng, nếu không sức khỏe của Ngọ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hãy cố gắng khích lệ chính mình, chỉ cần tháng 11 qua đi may mắn lại đến bên Ngọ, giúp bạn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mão

Mão đừng để thói ganh ghét, đố kị và thích hơn thua của người khác khiến bạn trở nên xấu tính. Hãy mặc kệ những dèm pha, dị nghị, mặc kệ những toan tính thiệt hơn và giữ cho mình luôn thiện lương như vốn dĩ. Nếu đôi co với họ người mệt mỏi chỉ là bạn mà thôi, hãy để ngoài tai tất cả và tập trung cho công việc của mình để tránh rước họa vào thân.

Ngoài việc phải giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, Mão còn cần phải tăng thêm sự quan tâm, cử chỉ yêu thương và chăm sóc một nửa của mình. Sự chỉ sẻ, thấu hiểu sẽ khiến tình cảm của bạn luôn tốt đẹp, bền vững. Đừng để sự vô tâm làm cho tình yêu phai nhạt, để rồi sau cùng người chịu thiệt thòi lại chính là bạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.