Vận hạn tháng 11/2017: Top con giáp cực kỳ xui xẻo, cẩn thận đề phòng kẻo gặp đại họa

Tâm linh - Tử vi 23/10/2017 11:50

Sang tháng 11 những con giáp sau phải cẩn thận hết mực nếu không muốn rước họa vào thân, vận xui ám vào mình.

Không chỉ gặp nhiều chuyện bực dọc những con giáp sau còn lâm vào cảnh hao tài tốn của, tiền mất tật mang trong tháng 11.

Tuổi Dậu

Vận hạn tháng 11/2017: Top con giáp cực kỳ xui xẻo, cẩn thận đề phòng kẻo gặp đại họa - Ảnh 1
Dậu sẽ gặp khá  nhiều chuyện không như ý trong tháng 11/ 2017 - Ảnh: Internet

Những phiền phức sẽ khiến Dậu phải đối mặt với những ngày mệt mỏi, chán chường trong tháng 11/2017. Công việc của Dậu sẽ gặp khá nhiều khó khăn, vất vả dù họ đã nỗ lực hết mình, bỏ ra rất nhiều công sức nhưng lại lâm vào cảnh trắng tay. Những người tuổi Dậu đang làm việc chốn công sở rất dễ bị đồng nghiệp quấy phá, hãm hại mà đánh mất cơ hội thăng tiến đang cận kề.

Không chỉ công danh, sự nghiệp mà ngay cả tình duyên của con giáp này cũng gặp rắc rối. Sẽ có người thứ ba cố ý chen chân vào mối quan hệ của bạn, nếu không muốn đánh mất đối phương Dậu hãy đề cao cảnh giác và chăm sóc tình cảm đôi bên.

Tuổi Ngọ

Vận hạn tháng 11/2017: Top con giáp cực kỳ xui xẻo, cẩn thận đề phòng kẻo gặp đại họa - Ảnh 2
Nếu không biết cách cân bằng chi tiêu Ngọ sẽ bị khủng hoảng tài chính làm cho căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh: Internet

Khó khăn tài chính sẽ khiến Ngọ khá căng thẳng, mệt mỏi khi phải cố gắng cân đối thu chi. Tháng 11/2017 Ngọ sẽ phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến, khiến bạn bị thiếu hụt tiền bạc và phải lâm vào cảnh nợ nần.

Dù khá chật vật nhưng cũng đừng vì tiền bạc mà quá lo lắng, nếu không sức khỏe của Ngọ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hãy cố gắng khích lệ chính mình, chỉ cần tháng 11 qua đi may mắn lại đến bên Ngọ, giúp bạn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mão

Vận hạn tháng 11/2017: Top con giáp cực kỳ xui xẻo, cẩn thận đề phòng kẻo gặp đại họa - Ảnh 3
Đừng để sự xấu tính của đồng nghiệp biến bạn thành người xấu, hãy cứ lương thiện rồi vận may sẽ đến bên bạn - Ảnh: Internet

Mão đừng để thói ganh ghét, đố kị và thích hơn thua của người khác khiến bạn trở nên xấu tính. Hãy mặc kệ những dèm pha, dị nghị, mặc kệ những toan tính thiệt hơn và giữ cho mình luôn thiện lương như vốn dĩ. Nếu đôi co với họ người mệt mỏi chỉ là bạn mà thôi, hãy để ngoài tai tất cả và tập trung cho công việc của mình để tránh rước họa vào thân.

Ngoài việc phải giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, Mão còn cần phải tăng thêm sự quan tâm, cử chỉ yêu thương và chăm sóc một nửa của mình. Sự chỉ sẻ, thấu hiểu sẽ khiến tình cảm của bạn luôn tốt đẹp, bền vững. Đừng để sự vô tâm làm cho tình yêu phai nhạt, để rồi sau cùng người chịu thiệt thòi lại chính là bạn.

Thông tin  mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017

Những con giáp sau đây giàu sang vô đối, tiền bạc rủng rỉnh, được quý nhân phù trợ, may mắn hết phần thiên hạ vào cuối năm 2017.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo những con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay