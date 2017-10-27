3 con giáp tài lộc theo chân, kiếm tiền cực đỉnh nhưng phải đề phòng kẻ xấu hãm hại trong tháng 11/2017

Vận tài chính đỏ như son, công danh sự nghiệp viên mãn nhưng nếu không cẩn thận những con giáp sau có thể lâm vào cảnh mất cả chì lẫn chài.

Thasg 11/2017 vận mệnh của người tuổi Mão sẽ khởi sắc rõ rệt, hứa hẹn một tháng 11 may mắn, rực rỡ và đỏ vận tài lộc. Những khúc mắc trong công việc sẽ được giải quyết dứt điểm, cơ hội thăng tiến tự gõ cửa, tiền tự chui vào túi giúp Mão có cuộc sống sướng như tiên.

Giàu sang, sung sướng nên Mão rất dễ bị rơi vào ‘tầm ngắm’ của tiểu nhân. Những người thường tỏ ra thân thiết thực chất lại rất thảo mai, họ cố lấy lòng bạn chỉ để lợi dụng tiền bạc hoặc tình cảm. Chỉ cần Mão có một sơ hở hay lỗi lầm nào đó họ sẽ nhanh chóng ‘đục nước béo cò’, khiến bạn thất thu tài chính, ảnh hưởng tinh thần.

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi sẽ ít áp lực hơn rất nhiều, khối lượng việc giảm xuống giúp bạn thoải mái và có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Tuy vận may tài chính không đỏ rực như son nhưng cũng đủ giúp Mùi cải thiện thu nhập, tăng lương trong tháng 11/2017.

Tình cảm lứa đôi của Mùi sẽ gặp chút trục trặc, bất ổn do có người thứ ba có ý định chen chân. Bạn hãy không ngừng vun đắp tình cảm, quan tâm đến đối phương để không ai có thể phá vỡ mối nhân duyên tốt đẹp hiện tại.

Tuổi Thân

Nửa cuối tháng 11 năm nay chính là thời điểm vận mệnh của Thân phất lên như diều gặp gió. Vận may theo chân giúp con giáp này kiếm tiền siêu đỉnh, lộc lá bủa vây đầy nhà. Mọi khoản tiền đầu tư của bạn sẽ sinh lãi nhanh chóng, giúp bạn nhanh chóng trở thành đại gia trong nay mai.

Nếu có ý định thay đổi công việc, môi trường sống thì Thân đừng chần chừ. Đây chính là cơ hội để bạn thay đổi phong thủy cải thiện vận số trong năm. Tuy nhiên, Thân hãy nhớ luôn luôn kiên nhẫn, đừng quá hấp tấp, nóng nảy mà làm hỏng chuyện.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.