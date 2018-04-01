3 con giáp hạnh phúc ngập tràn, vận tình yêu đỏ như son trong tháng 4/2018

Tâm linh - Tử vi 01/04/2018 14:48

Những con giáp sau sẽ chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, thỏa sức tận hưởng những giây phút viên mãn, hạnh phúc nhất đời.

Được thần tình yêu cưng chiều, những con giáp sau sẽ hạnh phúc ngập tràn, dù đang buồn miên man cũng hân hoan tức khắc.

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Thìn sẽ có tháng tư rực rỡ với tình đỏ như son, hạnh phúc không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn lãng mạn, nồng ấm và luôn trân trọng các giá trị tinh thần. Thìn có thể nhận lấy thua thiệt về mình chỉ để mong người thân yêu vui vẻ, có thể bao dung tất cả những lỗi lầm để không đánh mất những gì đang có. Chính nét tính cách này khiến một nửa của Thìn luôn thấy mình được yêu thương và trân trọng hết mực.

Bước vào tháng 4/2018 Thìn sẽ có những tháng ngày ngọt ngào, ấm áp bên một nửa của mình. Người ấy sẽ dành cho bạn những quan tâm, chăm sóc và những bất ngờ thú vị ví như một chuyến du lịch xa hay món quà yêu thích. Với những bạn còn độc thân đừng vội buồn, chỉ cần không bỏ lỡ những cơ hội gặp gỡ chắc chắn bạn sẽ tìm thấy mảnh ghép của đời mình.

3 con giáp hạnh phúc ngập tràn, vận tình yêu đỏ như son trong tháng 4/2018 - Ảnh 2
Dậu hãy yên tâm tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau những sóng gió tình yêu/ hôn nhân tháng 4 sẽ bù lại cho Dậu bằng những yêu thương ngọt ngào. Nếu những tháng đầu năm Dậu và người ấy trải qua không ít cự cãi, hiểu lầm thì giờ đây cả hai có thể dễ dàng xóa bỏ mọi khúc mắc, vững chãi nắm tay nhau đi tiếp con đường tình yêu.

Không chỉ may mắn đường tình duyên, tài vận của Dậu cũng khá khẩm hơn hẳn. Bạn dễ dàng đạt được những dự định dang dở, kiếm tiền nhiều vô kể dù không phải dụng công. Dậu hãy yên tâm, những tháng cuối năm 2018 sẽ cho bạn những điều tốt đẹp, như ý nhất từ trước đến nay.

3 con giáp hạnh phúc ngập tràn, vận tình yêu đỏ như son trong tháng 4/2018 - Ảnh 3
Mọi sóng gió đều sẽ tan biến, nhường chỗ cho nắng mai chói sáng trái tim Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận đào hòa đỏ như son giúp Sửu được rất nhiều người để ý, đem lòng yêu thương và nguyện làm tất cả để có được trái tim của bạn. Tuy nhiên, Sửu đừng vì choáng ngợp trước những lời mật ngọt mà dễ dàng ngã lòng trước bất cứ ai. Hãy giữ cho mình đủ tỉnh táo, khôn ngoan để chọn ra được người chân thành và yêu thương mình nhất để gắn bó.

Nếu đã có gia đình, Sửu và bạn đời sẽ một lòng bên nhau, không ai có thể chen chân vào hôn nhân của hai bạn. Sửu chỉ cần bao dung, tâm lý và nhún nhường đôi chút gia đình sẽ luôn hạnh phúc an yên, con cái của bạn nhờ thế sẽ nên người, thành đạt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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