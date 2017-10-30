Phụ nữ thuộc 3 con giáp này là ‘cực phẩm’ khiến chồng cả đời say mê, chẳng bao giờ thèm gái gú bên ngoài

Tâm linh - Tử vi 30/10/2017 15:07

Nếu những phụ nữ khác phải tìm mọi cách để giữ chồng thì 3 con giáp nữ sau chẳng bao giờ phải sợ mất chồng, thậm chí chồng mới là người sợ mất vợ.

Phụ nữ thường nghĩ rằng sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất để níu giữ trái tim người đàn ông, thế nhưng đàn ông lại thừa nhận rằng cách cư xử trong cuộc sống mới là chìa khóa nắm giữ con tim họ. Một người phụ nữ có khí chất, biết điều, luôn làm mới mình sẽ khiến cánh mày râu say mê như điếu đổ cả đời.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này là ‘cực phẩm’ khiến chồng cả đời say mê, chẳng bao giờ thèm gái gú bên ngoài - Ảnh 1
Đây chính là danh sách 3 con giáp nữ luôn là hậu phương vững chắc,  đứng sau những thành công vang dội của chồng.

1. Hạng nhất:Tuổi Mùi

Dù là người sống tình cảm nhưng Mùi không bao giơ mơ mộng viễn vông, họ thực tế, luôn kiểm soát và làm chủ cảm xúc của mình. Đừng bao giờ mong Mùi gây hấn hay lớn tiếng với ai, cũng đừng mong kéo con giáp này vào những chuyện thị phi bởi họ tỉnh táo mà lý trí vô cùng. Phụ nữ tuổi Mùi thường bị nhận xét là  ‘già trước tuổi’ trong suy nghĩ, họ nhìn xa trông rộng và suy nghĩ, hành động một cách chừng mực, trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình.

Trong cuộc sống lứa đôi, Mùi luôn làm bạn đời cảm thấy an tâm tuyệt đối vào hôn nhân. Dù gặp phải vấn đề nan giải đến đâu, chồng chỉ cần tâm sự với vợ tuổi Mùi sẽ thấy nhẹ nhõm, an yên ngay lập tức. Hiểu thấu lòng người, dành cho chồng sự quan tâm đúng mực nhưng  Mùi không bao giờ bi lụy mà yêu đối phương vô điều kiện. Đây chính là bí quyết khiến chồng của phụ nữ tuổi này luôn phải nỗ lực để xứng đáng với tình yêu của họ, giúp  chuyện tình cảm luôn thú vị, tươi mới.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này là ‘cực phẩm’ khiến chồng cả đời say mê, chẳng bao giờ thèm gái gú bên ngoài - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Sửu đáng yêu đến mức chồng họ chẳng bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài vợ mình - Ảnh: Internet

2. Hạng nhì:  Tuổi Sửu

Vẻ ngoài hiền lành, lương thiện và dịu dàng của Sửu khiến người khác tưởng rằng họ là người nhạt nhẽo nhưng thực chất đây là con giáp khá thú vị. Không chỉ có chính kiến, kiên trì Sửu còn có đầu óc sáng tạo và cư xử phải phép với mọi người. Đây chính là đức tính khiến phụ nữ tuổi Sửu luôn giữ được sự hấp dẫn, quyến rũ của mình trong mắt bạn đời.

Chưa kể, Sửu tận tâm đến mức dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng đồng lòng bên chồng, không bao giờ tham phú phụ  bần. Chính sự trước sau như một, tận tụy hết mình của con giáp nữ này khiến chồng họ chẳng thèm để mắt đến phụ nữ khác.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này là ‘cực phẩm’ khiến chồng cả đời say mê, chẳng bao giờ thèm gái gú bên ngoài - Ảnh 3
Phúc đức của vợ tuổi Hợi sẽ giúp chồng nhanh chóng thành công, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

3. Hạng ba: Tuổi Hợi

Phúc đức của phụ nữ tuổi Hợi khó ai có thể sánh bằng, nàng nhân hậu, dịu dàng và biết cách quan tâm đến người khác. Dù không xinh đẹp thì họ cũng dư sức sai khiến trái tim người đàn ông nhờ sự khôn khéo, tinh tế của mình.

Nếusở hữu vẻ ngoài cuốn hút Hợi vẫn biết cách khiến mình nổi bật và khác biệt, không giỏi nội trợ Hợi sẽ dùng sự chân thành để cảm hóa đối phương. Đây chính là cách dù không giữ nhưng Hợi không bao giờ phải lo mất chồng. Vợ tuổi Hợi là 'cực phẩm', cực vượng phu ích tử mà mọi đàn ông đều khao khát có được.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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