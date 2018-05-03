Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này...

Phụ nữ yêu 03/05/2018 15:19

Khi đã hết tình cạn nghĩa đàn ông thường cứ mãi dây dưa, họ cố gắng làm những hành động nhằm phá hoại cuộc hôn nhân của cả hai thay vì thẳng thắn nói lời chia tay.

Nếu chồng thường xuyên làm những điều này, chắc chắn anh ấy không còn yêu thương bạn như ngày xưa nữa. Nếu không sớm trò chuyện để tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục thì sớm hay muộn hai bạn cũng sẽ rời bỏ nhau.

Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này... - Ảnh 1

Dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ, nếu chồng có một trong những hành động này chị em hãy chuẩn bị tinh thần... - Ảnh minh họa: Internet

1. Từ chối trò chuyện với vợ

Đáng nhẽ khi vợ chồng có giận hờn, khúc mắc cả hai cần phải ngồi lại với nhau để thẳng thắn nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình và cùng cố gắng tránh không phạm phải sai lầm tương tự. Chỉ như thế vợ chồng mới có thể thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày.

Ngược lại, khi đã chán vợ, khi đã không còn cố gắng vì hôn nhân của cả hai đàn ông sẽ từ chối trò chuyện với vợ. Thậm chí, họ luôn lảng tránh những tín hiệu làm lành từ vợ những lúc giận hờn.

2. Không dành thời gian cho vợ

Một người đàn ông yêu vợ, yêu gia đình dù bận đến mấy cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian để được chăm sóc vợ con, vui vầy với tổ ấm của mình. Họ hiểu rằng, những khoảnh khắc được quây quần bên mâm cơm nhà, bên tiếng cười của vợ, tiếng bi bô của con sẽ khiến mọi mệt mỏi căng thẳng được xua tan.

Thế nhưng, khi đã chán vợ ngán con đàn ông thích dành thời gian cho bạn bè, đối tác và các mối quan hệ xã hội khác. Dẫu có ở nhà anh ấy cũng không thèm đoái hoài đến vợ con mà chỉ dán mắt vào tivi hay điện thoại.

Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này... - Ảnh 2
Anh ấy sẽ kiếm cớ gây sự để khiến bạn phải tự nguyện chấm dứt cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

3. Gây chuyện với vợ

Khi đã say nắng đàn bà khác đàn ông thường ngầm mang vợ mình ra so sánh với nhân tình. Tất nhiên, khi con tim đã mụ mị anh ấy chỉ có thể nhìn thấy những khuyết điểm, sai sót mà quên sạch những đức tính tốt đẹp nơi bạn.

Ông bà ta có câu “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” quả không sai. Khi đã chán ngán vợ thì dù bạn có làm gì chồng cũng thấy gai mắt. Anh ấy sẽ kiếm cớ gây sự để khiến bạn phải tự nguyện chấm dứt cuộc hôn nhân này.

4. “Trả bài” khi gần gũi

Bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người đàn ông yêu bạn thật lòng và  người đàn ông đã nguội lạnh khi lên giường. Lúc yêu thương cuồng say chàng sẽ dành cho bạn những cử chỉ âu yếm, những vuốt ve ngọt ngào và cả vòng tay siết chặt sau “cuộc yêu”. Khi lòng lạnh nhạt, anh ấy sẽ gần gũi vợ như “trả bài”, không mặn mà, không hôn sâu, không ôm ấp, xong rồi thôi.

Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này... - Ảnh 3
Nếu chàng không bao giờ làm việc nhà, không bao giờ có động thái chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ thì thực chất anh ấy không yêu bạn nhiều như cả hai vẫn tưởng - Ảnh minh họa: Internet

5. Không làm việc nhà

Trước khi kết hôn đàn ông có thể không mặn mà với việc nhà, nhưng tình yêu thương vợ sẽ kéo đàn ông vào bếp, xắn tay áo giúp vợ rửa bát, cúi lưng lau nhà. Nếu chàng không bao giờ làm việc nhà, không bao giờ có động thái chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ thì thực chất anh ấy không yêu bạn như cả hai vẫn tưởng.

6. Không bao giờ nhận lỗi

Đàn ông xem trọng nhất là sĩ diện, nhưng họ chỉ được quyền giữ sĩ diện khi mình đúng. Nếu đã sai, đã phạm lỗi nhưng lại chẳng bao giờ nói lời xin lỗi với vợ chứng tỏ cái tôi của họ quá lớn. Một người đàn ông xem cái tôi của mình còn hơn những tổn thương mà vợ  phải chịu đựng chứng tỏ anh ấy không hề xem trọng người phụ nữ ấy.

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