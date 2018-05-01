Nếu vẫn đang làm điều xuẩn ngốc này để gây ấn tượng với đàn ông, chị em hãy dừng lại ngay

Phụ nữ yêu 01/05/2018 15:35

Đây chính là 4 hành động sai lầm tai hại khi gây ấn tượng với đàn ông mà phụ nữ thường mắc phải.

Nếu muốn thu hút sự chú ý của đàn ông, chị em chớ dại làm 4 điều này bởi lúc ấy chàng không những không lại gần mà còn tránh xa bạn.

Nếu vẫn đang làm điều xuẩn ngốc này để gây ấn tượng với đàn ông, chị em hãy dừng lại ngay - Ảnh 1
Đàn bà đừng cố gắng khiến bản thân trở nên nổi bật để thu hút người khác, bởi phàm thứ gì làm quá sẽ phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

“Làm quá” để thu hút sự chú ý

Để thu hút sự chú ý của đàn ông giữa đám đông, không ít phụ nữ đã biến mình thành trò lố. Họ cố gắng nói lớn tiếng hơn, cười to hơn, thậm chí khiến mình trở nên thật khác biệt để chàng trai họ muốn sẽ để mắt đến.

Thế nhưng, chính đàn ông thừa nhận rằng họ cảm thấy e ngại khi nhìn thấy những phụ nữ như thế. Phái mạnh cho rằng, phụ nữ chỉ cần chinh phục đàn ông bằng những gì tự nhiên nhất trong con người mình là đủ. Chính sự dung dị, hiền hòa và chân thành mới là thứ dễ len lỏi vào trái tim của đàn ông nhất.

Nếu vẫn đang làm điều xuẩn ngốc này để gây ấn tượng với đàn ông, chị em hãy dừng lại ngay - Ảnh 2
Người ta không chỉ ghen vì yêu, mà còn ghen vì không tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Bịa chuyện

Nhiều phụ nữ muốn thử xem người yêu yêu mình đến nhường nào, chồng yêu mình nhiều ra sao nên dù đang hạnh phúc, ấm êm cũng muốn “chọc tức” cho người yêu, chồng ghen tuông. Họ giả vờ như có người khác phái nào đấy đang theo đuổi mình, có một đồng nghiệp nam tỏ vẻ quan tâm họ quá mức cốt mong đối phương vì mình mà ghen.

Đàn bà muốn xem đàn ông vì yêu mà ghen hay im lặng vì đã cạn tình. Đàn bà không biết rằng, đàn ông rất ghét việc bị mang ra làm trò đùa. Hành động này của bạn có thể khiến tình cảm của cả hai rạn nứt, thậm chí khiến đối phương mất lòng tin nơi bạn.

Đánh mất chính mình

Đàn bà đừng vì đàn ông thích phụ nữ tóc dài mà phải từ bỏ kiểu tóc ngắn yêu thích, đừng vì đàn ông thích phụ nữ mặc váy mà bỏ những chiếc quần jeans phá cách, cũng đừng vì đàn ông thích phụ nữ để mặt mộc mà không dám tô son mỗi khi ra đường.

Nếu vẫn đang làm điều xuẩn ngốc này để gây ấn tượng với đàn ông, chị em hãy dừng lại ngay - Ảnh 3
Đàn bà, đừng cố gắng biến mình thành bản sao của người khác chỉ để làm vừa lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, dù yêu đến mấy cũng đừng tự biến mình thành mẫu hình lí tưởng của đàn ông. Hãy là chính mình, hãy khiến người đàn ông kia yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn. Việc nhào nặn mình thành người khác, đánh mất chính mình là sai lầm chị em chớ dại phạm phải.

Tỏ ra đáng thương

Nếu cảm thấy mối quan hệ của cả hai có những bất trắc, những khúc mắc và cả những rạn nứt bạn cũng đừng vội tỏ ra đáng thương để níu kéo đối phương. Bạn biết đấy, cái gì trên đời cũng có nguyên nhân của nó. Dẫn đến thực tại là những bất đồng, những bất hòa trong suy nghĩ, quan điểm và hành động đã chất chứa từ lâu giữa cả hai.

Thay vì ra vẻ đáng thương, dùng sự bi lụy để níu kéo phụ nữ hãy thẳng thắn trò chuyện với đối phương để tìm ra nguyên nhân rạn vỡ và cố gắng khắc phục. Nếu sau tất cả những nỗ lực vẫn không thể cứu vãn được mối quan hệ, tốt nhất bạn hãy buông tay. Bởi phụ nữ ơi, sống cùng một người đàn ông đã cạn tình đồng nghĩa với việc bạn đang tự nhốt đời mình trong bất hạnh.

Đàn bà lấy chồng, dù sung sướng hay khổ hạnh nhất định phải có 'kế hoạch B' này

Đàn bà lấy chồng, dù sung sướng hay khổ hạnh nhất định phải có 'kế hoạch B' này

Lấy chồng, dù sung sướng hay khổ cực đàn bà cũng đừng tự phụ. Hãy luôn chuẩn bị “đường lui” cho mình, để dù có bị chồng bỏ hay bỏ chồng bạn vẫn có cuộc sống an yên.

Xem thêm
Từ khóa:   hấp dẫn đàn ông sai lầm khi hấp dẫn đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này