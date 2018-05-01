Nếu vẫn đang làm điều xuẩn ngốc này để gây ấn tượng với đàn ông, chị em hãy dừng lại ngay

Nếu muốn thu hút sự chú ý của đàn ông, chị em chớ dại làm 4 điều này bởi lúc ấy chàng không những không lại gần mà còn tránh xa bạn.

Thế nhưng, chính đàn ông thừa nhận rằng họ cảm thấy e ngại khi nhìn thấy những phụ nữ như thế. Phái mạnh cho rằng, phụ nữ chỉ cần chinh phục đàn ông bằng những gì tự nhiên nhất trong con người mình là đủ. Chính sự dung dị, hiền hòa và chân thành mới là thứ dễ len lỏi vào trái tim của đàn ông nhất.

Để thu hút sự chú ý của đàn ông giữa đám đông, không ít phụ nữ đã biến mình thành trò lố. Họ cố gắng nói lớn tiếng hơn, cười to hơn, thậm chí khiến mình trở nên thật khác biệt để chàng trai họ muốn sẽ để mắt đến.

Người ta không chỉ ghen vì yêu, mà còn ghen vì không tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Bịa chuyện

Nhiều phụ nữ muốn thử xem người yêu yêu mình đến nhường nào, chồng yêu mình nhiều ra sao nên dù đang hạnh phúc, ấm êm cũng muốn “chọc tức” cho người yêu, chồng ghen tuông. Họ giả vờ như có người khác phái nào đấy đang theo đuổi mình, có một đồng nghiệp nam tỏ vẻ quan tâm họ quá mức cốt mong đối phương vì mình mà ghen.

Đàn bà muốn xem đàn ông vì yêu mà ghen hay im lặng vì đã cạn tình. Đàn bà không biết rằng, đàn ông rất ghét việc bị mang ra làm trò đùa. Hành động này của bạn có thể khiến tình cảm của cả hai rạn nứt, thậm chí khiến đối phương mất lòng tin nơi bạn.

Đánh mất chính mình

Đàn bà đừng vì đàn ông thích phụ nữ tóc dài mà phải từ bỏ kiểu tóc ngắn yêu thích, đừng vì đàn ông thích phụ nữ mặc váy mà bỏ những chiếc quần jeans phá cách, cũng đừng vì đàn ông thích phụ nữ để mặt mộc mà không dám tô son mỗi khi ra đường.

Đàn bà, đừng cố gắng biến mình thành bản sao của người khác chỉ để làm vừa lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, dù yêu đến mấy cũng đừng tự biến mình thành mẫu hình lí tưởng của đàn ông. Hãy là chính mình, hãy khiến người đàn ông kia yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn. Việc nhào nặn mình thành người khác, đánh mất chính mình là sai lầm chị em chớ dại phạm phải.

Tỏ ra đáng thương

Nếu cảm thấy mối quan hệ của cả hai có những bất trắc, những khúc mắc và cả những rạn nứt bạn cũng đừng vội tỏ ra đáng thương để níu kéo đối phương. Bạn biết đấy, cái gì trên đời cũng có nguyên nhân của nó. Dẫn đến thực tại là những bất đồng, những bất hòa trong suy nghĩ, quan điểm và hành động đã chất chứa từ lâu giữa cả hai.

Thay vì ra vẻ đáng thương, dùng sự bi lụy để níu kéo phụ nữ hãy thẳng thắn trò chuyện với đối phương để tìm ra nguyên nhân rạn vỡ và cố gắng khắc phục. Nếu sau tất cả những nỗ lực vẫn không thể cứu vãn được mối quan hệ, tốt nhất bạn hãy buông tay. Bởi phụ nữ ơi, sống cùng một người đàn ông đã cạn tình đồng nghĩa với việc bạn đang tự nhốt đời mình trong bất hạnh.