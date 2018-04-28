Đàn bà lấy chồng, dù sung sướng hay khổ hạnh nhất định phải có 'kế hoạch B' này

Phụ nữ yêu 28/04/2018 10:04

Lấy chồng, dù sung sướng hay khổ cực đàn bà cũng đừng tự phụ. Hãy luôn chuẩn bị “đường lui” cho mình, để dù có bị chồng bỏ hay bỏ chồng bạn vẫn có cuộc sống an yên.

Người ta thường ví đàn bà lấy chồng như một canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Thế nhưng, thực tế đã chúng mình rằng may mắn cũng không bằng việc chính người đàn bà ấy phải có tiền, có nhan sắc và có sự độc lập.

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Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ để cùng chồng vun vén cho gia đình mà còn để nếu một ngày chồng rời đi bạn cũng không túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 3 “kế hoạch B” mọi phụ nữ phải chuẩn bị khi bước chân vào hôn nhân, để khi “bước ra” cuộc hôn nhân ấy bạn vẫn là chính mình, không trở nên đáng thương tội nghiệp, càng không bao giờ bi lụy đàn ông.

Phải có tiền, tự mình kiếm tiền

Đàn bà đừng bao giờ tin vào câu “Em nghỉ việc, ở nhà anh nuôi” của đàn ông. Thực chất, khi nói với vợ câu nói trên chứng tỏ người chồng ấy không hề xem trọng, càng không thực sự yêu thương vợ mình. Họ muốn bạn nghỉ việc ở nhà để làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người con dâu 24/24 giờ. Họ quên mất rằng, dù có gia đình thì phụ nữ vẫn có cuộc sống của riêng mình, đàn ông bắt phụ nữ phải hi sinh đời mình để chăm bẵm cho đời họ là đàn ông tồi.

Đàn bà nên nhớ, bằng mọi giá bạn phải có cho mình một công việc, bạn phải kiếm ra tiền, được tiêu tiền mình làm ra. Bởi chỉ khi độc lập tài chính bạn mới có tiếng nói, có giá trị, mới thấy an toàn khi chung sống với chồng. Đàn bà cố gắng kiếm tiền không chỉ để cùng chồng vun vén cho gia đình mà còn để nếu một ngày chồng rời đi bạn cũng không lâm vào cảnh túng thiếu, không một xu dính túi và chờ sự ban ơn.

Đàn bà lấy chồng, dù sung sướng hay khổ hạnh nhất định phải có 'kế hoạch B' này - Ảnh 2
Đàn bà đừng gộp chung mà hãy tách rời sự nghiệp của chồng và sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có sự nghiệp

Nếu tự mãn với câu “Sau lưng người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng một người phụ nữ” mà không phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình thì bạn quá dại. Khi là vợ là chồng, tiền của chồng hay tiền của vợ đều là của chung. Thế nhưng, sau khi li hôn tiền của đàn ông là của đàn ông, tiền của bạn nào được bao nhiêu khi mà bạn dành hầu hết thời gian của mình để làm nội tướng cho chồng.

Chính vì thế, đàn bà hãy thể hiện sự khôn ngoan của mình bằng cách tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Hãy nỗ lực vươn lên những vị trí cao hơn, hãy có tham vọng biến những hoài bão của mình thành sự thật và kiên cường trước những sóng gió, thất bại để chờ đến ngày thành công. Hãy biến mình thành người vợ khiến chồng tự hào mà khoe với thiên hạ thay vì giấu nhẹm đi vì xấu hổ.

Đàn bà lấy chồng, dù sung sướng hay khổ hạnh nhất định phải có 'kế hoạch B' này - Ảnh 3
Nhan sắc là thứ phụ nữ phải luôn giữ gìn thật cẩn thận, nếu không nó sẽ bị thời gian đánh cắp - Ảnh minh họa: Internet

Có nhan sắc

Nhan sắc đàn bà chính là thứ thu hút đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt, là thứ khiến đàn ông say mê đến điên cuồng. Thế nhưng, cũng chính nhan sắc là thứ cướp đàn ông khỏi gia đình họ, khiến đàn ông tự rời bỏ gia đình mình.

Là phụ nữ, dù đã kết hôn hay chưa bạn cũng phải luôn ý thức được việc làm đẹp, luôn nỗ lực làm đẹp để dù không trẻ mãi không già thì chí ít người ngoài cũng không nhận ra tuổi thật của bạn, chồng không nhận ra quá nhiều dấu tích thời gian trên khuôn mặt vợ.

Nhan sắc đàn bà không chỉ là gương mặt thanh tú, thân hình thon gọn mà còn ở cả sự gọn gàng, thanh lịch ở đầu tóc, quần áo, mùi nước hoa. Vậy nên, đàn bà đừng bao giờ cho phép mình đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm, mình mẩy hôi hám kẻo ngay cả chính bạn còn thấy chán ngán chính mình. Khi xinh đẹp bạn sẽ có thừa tự tin để sống vui, sống khỏe, sống yêu đời và sẽ truyền nguồn năng lượng tích cực ấy đến những người quanh mình, gần nhất chính là chồng.

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