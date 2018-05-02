Những kiểu vợ khiến đàn ông ‘ngán tận cổ’, chỉ ước được li hôn ngay lập tức

Đàn ông có thể vì yêu mà lấy một người phụ nữ, nhưng chỉ khi có được hạnh phúc họ mới ở bên người phụ nữ ấy trọn đời. Là vợ, bạn chớ dại biến mình thành một trong những mẫu phụ nữ khiến chồng chán ghét sau kẻo đánh mất người đàn ông của đời mình vào tay đàn bà khác.

Và tất nhiên, rời khỏi nhà với tâm trạng bức bối, khó chịu khiến đàn ông dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm từ một người phụ nữ biết lắng nghe, chia sẻ. Vậy nên, nếu không muốn mất chồng chị em hãy thôi cằn nhằn.

Bạn thấy đấy, đàn ông kiệm lời và hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Dù vui hay buồn, khó chịu hay bất mãn họ cũng thể hiện nó một cách chừng mực, ngắn gọn như câu nói “xong rồi thì thôi”. Ấy thế mà, phụ nữ lại không thích những điều giản đơn như thế. Họ liên tục ca cẩm, cằn nhằn dai dẳng về một điều không hài lòng ở chồng. Những người vợ không biết rằng đấy chính là sai lầm nghiêm trọng khiến chồng cảm thấy bạn thật phiền phức, nhiều lời và chỉ muốn rời khỏi nhà ngay lập tức.

Tự ý quyết định chi tiêu tiền bạc vào những mục đích cá nhân là sai lầm khiến vợ bị chồng chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu xài hoang phí

Nếu ngày trước đàn ông đi làm kiếm tiền, phụ nữ ở nhà chăm sóc gia đình, con cái, người phụ nữ lệ thuộc kinh tế vào chồng thì ngày nay đã khác. Thời nay, phụ nữ cũng có công việc, sự nghiệp của riêng mình, vẫn có thể tự kiếm tiền mà không cần dựa dẫm đàn ông.

Lấy chồng, đồng nghĩa với việc vợ chồng phải minh bạch tài chính với nhau. Tất nhiên, phụ nữ luôn là người mang trọng trách vun vén gia đình, quản lí tài chính để số tiền vợ chồng cùng nhau kiếm được sẽ tăng lên từng tháng, từng năm, để dành cho những dự định, kế hoạch lâu dài.

Việc vợ tiêu pha phung phí, không biết tiết kiệm và không hỏi ý kiến bạn đời trước mỗi khoản chi cá nhân là điều khiến mọi ông chồng dù dễ tính đến mấy cũng phật ý và buồn lòng.

Chỉ khi biết cách sắp xếp việc nhà, vun vén cho gia đình phụ nữ mới mong có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Lười làm việc nhà

Việc nhà không chỉ là việc của phụ nữ, nó là việc của tất cả các thành viên trong gia đình. Sẽ chẳng ai bắt phụ nữ phải ôm hết việc nhà vào người, thế nhưng bạn cũng đừng vì tị nạnh, ỷ lại vào chồng mà lười nhác, không làm việc nhà.

Dù bận đến mấy hãy cố gắng giữ nhà cửa ngăn nắp, phòng ngủ gọn gàng, nhà vệ sinh sạch sẽ. Hãy tạo nên một không gian sống khiến chồng sau giờ tan sở chỉ muốn về ngay với vợ thay vì sợ hãi mà kiếm cớ tụ tập với bạn bè.

Bỏ đói chuyện gối chăn

Tình dục chính là chất keo gắn kết hạnh phúc lứa đôi tuyệt vời nhất, nó giúp cuộc hôn nhân thêm gắn bó, giúp vợ chồng thêm gần gũi, yêu thương và hạnh phúc bội phần. Thế nên, nếu vợ chồng có giận hờn, cãi vã nhau thì hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau thay vì “cấm vận” chuyện gối chăn để ra điều kiện với chồng.

Vợ có thể dùng khổ nhục kế này với chồng lần một, lần hai nhưng nếu áp dụng lần thứ ba thì đừng trách vì sao chồng bạn tìm đến đàn bà khác để được thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.