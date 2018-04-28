Bài học đắt giá về cuộc đời của phụ nữ 40, phụ nữ 30 hãy khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ yêu 28/04/2018 11:24

Là phụ nữ hãy thuộc lòng những bài học đắt giá này trước tuổi 30, đừng để khi bước sang ngưỡng 40 mới hối hận thì đã quá muộn màng.

1. Khi tình yêu tan vỡ đàn bà đừng đổ lỗi cho đàn ông, cũng đừng tự trách mình. Nếu có, hãy chỉ tiếc rằng cả hai có duyên không phận, rồi bạn sẽ gặp được duyên phận tốt đẹp với người đến sau.

Bài học đắt giá về cuộc đời của phụ nữ 40, phụ nữ 30 hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 1
Là đàn bà, đừng dễ dàng bám víu vào một người đàn ông chỉ vì cô đơn, không đáng đâu... - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng yêu vì sợ cô đơn, cũng đừng vì cô đơn trong tình yêu mà bội bạc. Hãy chấm dứt những mối quan hệ gượng ép, hãy yêu khi con tim loạn nhịp chứ đừng dùng lí trí ép uổng trái tim phải yêu một ai đó.

3. Đừng buồn vì người rời xa khi ta khốn khó, hãy thấy vui vì chẳng cần phép thử nào bạn cũng có thể cạch mặt kẻ gian trá đội lốt người hiền.

4. Đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người chỉ vì muốn làm hài lòng người khác. Phụ nữ còn bận sống đời mình, bận làm hài lòng chính mình. Và tất nhiên, chúng tôi không thừa thời gian để bán đời mình cho người khác.

Bài học đắt giá về cuộc đời của phụ nữ 40, phụ nữ 30 hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 2
Đừng dấn thân vào bất cứ một mối quan hệ nào nếu thấy rằng nó không nên, đó là sai trái - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng dấn thân vào bất cứ một mối quan hệ nào nếu thấy rằng nó không nên, đó là sai trái. Bạn chỉ có thể nói mình vô tội khi bạn không biết mình đang làm sai, thế nhưng khi đã biết mình sai mà vẫn tiếp tục lún chân thì đấy là sự cố ý phạm sai lầm rồi.

6. Đừng kết bạn chỉ vì đối phương có những thứ mình khát khao, hãy kết bạn với người mà ở bên họ bạn có được sự sẻ chia, thấu kiểu và có thể xem nhau là tri kỉ tri âm.

7. Hãy ngưng lấy lòng thiên hạ, người mà bạn cần lấy lòng, chăm sóc và yêu thương nhiều nhất chính là gia đình của mình. Ở đó có bố mẹ, anh chị, những người sẵn lòng vì bạn mà làm mọi điều.

8. Phận là con, hãy đặt chữ hiếu làm đầu. Hãy sống thiện đãi với mẹ cha, hòa thuận với ruột thịt và chân tình với họ hàng.

Bài học đắt giá về cuộc đời của phụ nữ 40, phụ nữ 30 hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 3
Tiền quý thật đấy, nhưng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất - Ảnh minh họa: Internet

9. Tiền tài, danh vọng là thứ sẽ giúp cuộc sống của bạn đủ đầy, sung sướng. Thế nhưng, sự tử tế, lương thiện mới là điều giúp bạn được người khác trân trọng.

10. Tiền quý thật đấy, nhưng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất. Rất nhiều người mải miết kiếm tiền, hao tâm tổn sức nhưng cuối cùng khi ốm đau bệnh hoạn mới thấu tiền nào phải tất cả.

11. Là vợ, là chồng dù hiện tại yêu thương tha thiết đến mấy  sau này cũng có thể buông tay. Thế nhưng, thay vì sợ bị bội lừa mà không dám yêu hết mình bạn hãy dốc cạn lòng với đối phương, để dù có xa nhau cũng không phải tiếc nuối.

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Chỉ gia đình mới là nơi yêu thương bạn vô điều kiện, những mối quan hệ khác chỉ là phép thử của cuộc đời.

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