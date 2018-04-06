Nhờ khắc cốt ghi tâm 12 bài học về tình yêu này rất nhiều phụ nữ đã có được hạnh phúc như ý nguyện

Phụ nữ yêu 06/04/2018 15:42

Chỉ gia đình mới là nơi yêu thương bạn vô điều kiện, những mối quan hệ khác chỉ là phép thử của cuộc đời.

1. Đàn bà có quyền tin lời đàn ông hứa, nhưng đừng dại đặt hết niềm tin vào lời hứa ấy. Đàn ông nào càng hứa hẹn, càng thề nguyền đàn bà càng nên đề cao cảnh giác.

Nhờ khắc cốt ghi tâm 12 bài học về tình yêu này rất nhiều phụ nữ đã có được hạnh phúc như ý nguyện - Ảnh 1
Đàn bà hãy nhìn vào cách đàn ông tiêu tiền vì mình thay vì nhìn vào ví tiền của họ - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà chọn chồng đừng chăm chăm nhìn vào ví đàn ông, hãy nhìn cách anh ta tiêu tiền vì bạn. Với một người đàn ông có 10 triệu trong ví, họ chi 1 triệu cho bạn thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng, một anh chàng có trong ví chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng nhưng sẵn sàng dùng tất cả cho bạn thì chị em nên giữ thật chặt anh ấy.

3. Đừng hi sinh vì đàn ông vô tâm, hãy dùng sự vô tâm gấp đôi để đáp trả mới có thể giúp họ biết cách thương yêu và trân trọng bạn.

4. Đàn bà có quyền tha thứ cho đàn ông ngoại tình, nhưng đừng bao giờ cho anh ta cơ hội thứ hai. Bởi nếu thực sự yêu thương bạn đàn ông đã không hết lần này đến lần khác khiến bạn tổn thương.

5. Đàn bà đừng vì sợ đớn đau mà không dám yêu ai, bởi yêu cũng là một loại kinh nghiệm. Khi đã trải qua vài ba mối tình bạn sẽ biết cách chọn cho mình người đàn ông tử tế.

Nhờ khắc cốt ghi tâm 12 bài học về tình yêu này rất nhiều phụ nữ đã có được hạnh phúc như ý nguyện - Ảnh 2
Là đàn bà, đừng vì đã có cho mình một người đàn ông mà bỏ bê chăm chút nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn bà thông minh giữ cho mình luôn xinh đẹp tươi trẻ, đàn bà dại sẽ giữ đàn ông.

7. Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà hãy buông tay, càng níu kéo, dây dưa người đau khổ chính là bạn.

8. Trước khi yêu hãy cân nhắc thật kỹ, khi đã yêu rồi đừng toan tính thiệt hơn. Tình yêu là sự trọn vẹn hạnh phúc và vui vẻ, khi hết vui đừng ngại ngần chấm hết để giải thoát cho cả hai.

9. Là đàn bà, hãy luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình. Trực giác của đàn bà chính là thứ đáng tin nhất trên cõi đời này. Thế nên, nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương bạn đừng vội gạt phăng suy nghĩ ấy. Hãy đi đến tận cùng của vấn đề, để nếu đã lỡ nghĩ sai về đối phương bạn còn có cơ hội củng cố niềm tin.

Nhờ khắc cốt ghi tâm 12 bài học về tình yêu này rất nhiều phụ nữ đã có được hạnh phúc như ý nguyện - Ảnh 3
Tiền mất có thể kiếm lại, đàn ông vuột mất có thể thế thay, tuổi xuân đã qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được - Ảnh minh họa: Internet

10. Thanh xuân của đàn bà là hữu hạn, đừng phí hoài chúng với người đàn ông không xứng đáng.

11. Đàn bà đừng đặt đàn ông lên vị trí ưu tiên nhất của đời mình, hãy đặt chính bản thân mình lên hàng đầu. Bạn phải yêu chính mình thì mới có khả năng yêu người khác.

12. Chỉ gia đình mới là nơi yêu thương bạn vô điều kiện, những mối quan hệ khác chỉ là phép thử của cuộc đời.

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