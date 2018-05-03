Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy!

Phụ nữ yêu 03/05/2018 16:11

Đây là những mẫu đàn ông sẽ khiến đời người phụ nữ thêm khổ cực, thua thiệt và chẳng thể nào mang đến hạnh phúc cho bạn.

Là phụ nữ, thà mang tiếng gái ế còn hơn phải lấy những kiểu đàn ông này làm chồng.

Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy! - Ảnh 1
Đàn bà có thể không lấy chồng chứ đừng dại lấy đàn ông thích kiểm soát làm chồng  - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông thích kiểm soát

Đàn ông thường bao biện cho hành vi thích kiểm soát người yêu của mình là bởi quá yêu, bởi sợ mất người yêu. Thực chất, nếu đã yêu và tin tưởng người mình yêu chàng sẽ không mấy bận tâm việc bạn đi đâu, với ai, làm gì. Càng không bao giờ bất chợt gọi điện thoại để kiểm tra xem bạn có đang ở nhà như mới nhắn tin hay không hoặc bắt bạn dẫn anh ấy đi cùng trong mỗi cuộc hẹn có bạn khác giới.

Những người đàn ông thích kiểm soát, kìm kẹp và điều khiển cuộc đời người phụ nữ chính là mẫu người cuồng ghen. Khi yêu chàng đã muốn bó buộc bạn thì sau khi cưới chàng còn “làm khó” bạn nhiều hơn.

2. Đàn ông keo kiệt

Chẳng cần chàng phải “bao nuôi” bạn từng li từng tí, cũng không mong chàng bảo bọc chở che. Phụ nữ yêu hay lấy chồng, chỉ cần có cho mình người đàn ông có chí hưởng, cầu tiến và không tiêu xài hoang phí. Chỉ khi làm ra tiền, biết cách quản lí tiền bạc đàn ông mới có thể làm trụ cột gia đình, cùng vợ gầy dựng sự nghiệp.

Một người đàn ông keo kiệt, giữ chặt từng đồng sẽ khiến bạn phải chịu cảnh bị kiểm soát từng đồng. Nếu mua gì, cần gì cũng phải ngửa tay xin chồng thì đàn bà thà độc thân mà thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp còn hơn.

Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy! - Ảnh 2
Quan điểm "mẹ anh là nhất" sẽ khiến bạn phải nơm nớp lo sợ mất lòng mẹ chồng mà không dám đòi hỏi những điều chính đáng cho mình trong hôn nhân  - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông bám váy mẹ

Ai cũng biết mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời người đàn ông. Dẫu không nói ra, dẫu không thể hiện quá nhiều nhưng đàn ông luôn xem mẹ mình là nhất. Dù yêu thương vợ đến mấy đàn ông vẫn luôn chọn mẹ thay vì vợ trong mọi hoàn cảnh.

Thế nhưng, một người đàn ông hiếu thảo với mẹ khác với đàn ông “bám váy mẹ”. Yêu phải một anh chàng nghe lời mẹ răm rắp bạn sẽ chỉ nhận lấy thiệt thòi, cay đắng mà thôi.

4. Đàn ông vũ phu

Đừng tin những lời biện minh “anh xin lỗi, anh nóng tính quá nên mới vậy”, “anh không cố ý đánh em, chỉ là anh không kiểm soát được cơn nóng giận của mình”… mỗi khi anh ấy thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bạn.

Vũ phu là thói xấu ăn vào máu đàn ông, một khi anh ta có thể vung tay tát bạn một cái thì chắc chắn trận đòn thứ hai không hề nhẹ hơn lần này. Yêu đàn ông vũ phu đã khổ, lấy đàn ông vũ phu làm chồng thì những trận đòn roi sẽ khiến bạn vừa khổ tâm vừa đớn đau thân xác, vừa xấu hổ với người đời vì đã chấp nhận để đối phương làm tổn thương mình.

Là phụ nữ, đừng vì sợ ế mà lấy kiểu đàn ông này làm chồng kẻo khổ cả đời đấy! - Ảnh 3
Những lời cay nghiệt tưởng chừng chỉ là sự vô duyên của đàn ông, nhưng nó chính là tấm gương phản ánh tâm địa của  một người - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông “độc miệng”

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai. Cũng là lời nói, nhưng người nói lời cay độc sẽ tạo nên khẩu nghiệp, gây tổn thương đến người khác. Cũng là lời nói, nhưng nếu biết nói lời dễ nghe, chân thật sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp.

Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này...

Một khi đã hết yêu vợ đàn ông sẽ hành xử như thế này...

Khi đã hết tình cạn nghĩa đàn ông thường cứ mãi dây dưa, họ cố gắng làm những hành động nhằm phá hoại cuộc hôn nhân của cả hai thay vì thẳng thắn nói lời chia tay.

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