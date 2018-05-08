Những tiết lộ cực sốc của người thứ ba về sự thật khi cặp với đàn ông có vợ

Ham muốn tình dục chính là một trong những lý do khiến đàn ông có vợ đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghĩ chồng mình ngoại tình chỉ bởi gặp được người đàn bà hấp dẫn, xinh đẹp hơn vợ mình thì bạn đã nhầm. Thực chất, rất nhiều đàn ông sẵn sàng phản bội vợ để lên giường với đàn bà khác là bởi những điều sau.

Nếu tình yêu là điều đưa hai con người lại gần nhau, cho họ những hạnh phúc tin yêu thì tình dục chính là chất keo gắn kết tình yêu, gia đình ấy. Nếu vợ chồng không hòa hợp chuyện gối chăn, vợ quá thụ động khi gần gũi hoặc không thể đáp ứng những đòi hỏi tình dục từ chồng thì đàn ông sẽ nảy sinh ham muốn tìm kiếm một người bạn tình khác có thể giúp mình thỏa mãn.

Bạn đừng mong chàng cảm thấy cắn rứt lương tâm mà quay đầu, bởi một khi đàn ông có gan “nuôi bồ nhí” họ đã không còn sợ làm vợ mình tổn thương nữa rồi.

Vì muốn hơn thua với bạn bè không ít đàn ông đã ngoại tình 'cho biết' - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngoại tình để không thua kém bạn bè

Người xưa có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” quả không sai. Nếu đàn ông có những người bạn có kinh nghiệm ngoại tình thì nguy cơ họ đi vào vết xe đổ ấy rất cao. Đơn giản là bởi, khi dung túng cho bạn bè chàng dễ dàng xem chuyện ngoại tình là bình thường và không cần phải cảm thấy xấu hổ.

Chưa kể, những người bạn ấy sẽ chia sẻ cho chồng bạn những kinh nghiệm để “chùi mép” hiệu quả sau khi ăn vụng. Vậy nên, có nằm mơ bạn cũng không thể ngờ mình đang bị chồng và cả các bạn của anh ta qua mặt.

Biến mình thành người đáng thương, bất hạnh là cách đàn ông tự kiếm cớ để bội bạc bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Không bằng lòng với thực tại

Những người đàn ông đang tâm ngoại tình thường không nghĩ mình sai, họ luôn tìm mọi lí do để biến mình thành người bất hạnh, thành người bị hại để không cảm thấy có lỗi. Họ mặc nhiên đổ mọi trách nhiệm, sai lầm lên đầu vợ mà quên rằng mình đã là đàn ông có gia đình thì phải chung thủy, không được lang chạ với đàn bà khác dù vợ có đúng hay sai.

4. Hám của lạ

Đàn ông nào cũng hám của lạ, cũng thích cảm giác chinh phục. Những thứ càng khó có được họ càng khát khao chiếm hữu, thế nhưng khi đã chiếm hữu được rồi họ lại cả thèm chóng chán. Cũng như với vợ, ngày trước đàn ông đã dốc hết lòng chỉ mong được đưa nàng về dinh, nhưng sau thời gian chung sống lại xem vợ như “cơm nguội” và tích cực tìm kiếm những nàng “phở” mới mẻ.

Đặc biệt, độ tuổi từ 40-50 chính là giai đoạn những người chồng khát khao được vụng trộm, được yêu người đàn bà khác để sống lại thanh xuân của chính mình.