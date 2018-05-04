5 bí mật dù có ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng nửa lời

Phụ nữ yêu 04/05/2018 16:32

Dưới đây là những bí mật đàn ông luôn dùng mọi cách để che giấu, ngay cả vợ hay người yêu cũng không hề hay biết.

Đàn ông có thể thoải mái chia sẻ với bạn mọi điều, nhưng với những điều thầm kín sau thì dù "cạy miệng" chàng cũng không nói nửa lời.

5 bí mật dù có ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng nửa lời - Ảnh 1
Tất cả đàn ông đều cố gắng che giấu việc mình đã từng bắt cá hai tay, đã từng phản bội người mình yêu hay có mối quan hệ tình một đêm - Ảnh minh họa: Internet

1.Quá khứ

Tất nhiên, khi yêu nhau cả đàn ông lẫn phụ nữ đều nói về quá khứ của riêng mình. Số lượng người yêu cũ, mối tình đầu, những đớn đau và lí do tan vỡ những cuộc tình trước đều được đàn ông chia sẻ thoải mái với bạn. Thế nhưng, họ không bao giờ cho bạn biết tất cả mọi điều trong quá khứ.

Tất cả đàn ông đều cố gắng che giấu việc mình đã từng bắt cá hai tay, đã từng phản bội người mình yêu hay có mối quan hệ tình một đêm. Tất nhiên, đàn bà cũng đừng cố gắng đào sâu quá khứ bởi biết càng nhiều bạn sẽ càng bất an. Hãy cứ yêu chàng của hiện tại, nhìn nhận chàng lúc này thay vì chăm chăm bắt bẻ những điều đã qua.

2. Bạn khác giới

Ai cũng có những người bạn khác giới, thân thiết với nhau như người nhà nhưng lại không yêu nhau. Giữa họ là mối giao hữu tri âm tri kỉ, là những thấu hiểu khó lòng giải thích. Đàn ông thường giấu nhẹm người phụ nữ này với người yêu hay vợ, bởi chàng lo sợ sẽ khiến bạn lo lắng, nảy sinh nghi ngờ.

5 bí mật dù có ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng nửa lời - Ảnh 2
Phụ nữ đừng bao giờ khiến đàn ông khó xử giữa đám đông bởi khi ấy chàng sẽ chán ghét bạn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Trọng sĩ diện

Với đàn ông sĩ diện quan trọng như mạng sống, chàng có thể dùng tất cả để bảo vệ lòng tự tôn của mình, sẵn sàng vì nó mà bất chấp tất cả. Vậy nhưng, họ không hề nói ra suy nghĩ ấy với người phụ nữ mình yêu.

Vậy nên, là phụ nữ, bạn hãy luôn giữ thể diện cho chồng chốn đông người, đừng khiến anh ấy mất mặt kẻo tình yêu của cả hai khó lòng bền chặt.

4. Những nỗi sợ

Chàng yêu bạn, sợ mất bạn nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện điều ấy. Ngược lại, chàng luôn bất cần, vô tư và chẳng mấy khi nói đến những nỗi sợ của mình. Thay vào đấy, đàn ông dùng hành động để giữ chặt người mình yêu, dùng sự yêu thương chân thành để đối phương không muốn rời xa.

5 bí mật dù có ‘đánh chết’ đàn ông cũng không hé răng nửa lời - Ảnh 3
Chỉ cần tinh ý nhận ra lúc nào chàng cần đến sự giúp đỡ của mình để xuất hiện đúng lúc bạn sẽ có được trái tim của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

5. Cần giúp đỡ

Dẫu có ốm yếu, mệt mỏi đàn ông vẫn luôn cố gắng gượng để tỏ ra mạnh mẽ trước người phụ nữ mình yêu. Phái mạnh cho rằng, đã là đàn ông phải là cây tùng cây bách cho vợ tựa nương, phải cứng cỏi để trở thành trụ cột gia đình. Vậy nên, chỉ cần bạn tinh ý đôi chút sẽ nhận ra lúc mình cần chủ động hỗ trợ chàng thay vì chờ chàng lên tiếng.

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Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới dành 8 điều này cho bạn

Một khi đã yêu thương say đắm đàn ông sẽ sẵn sàng làm điều này cho bạn, nếu không chắc chắn anh ta chỉ xem bạn như thú vui qua đường.

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