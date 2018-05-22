Sau khi lấy chồng, đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải nhớ 3 điều này

Phụ nữ yêu 22/05/2018 14:58

Rất nhiều đàn bà chỉ vì quên điều này mà nhận lấy bất hạnh, đớn đau sau khi lấy chồng.

Đàn bà lấy chồng, muốn hạnh phúc đừng bao giờ bỏ quên những điều này:

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Đàn bà đừng vì có cho mình một gia đình nhỏ mà quên đi gia đình lớn, quên đi bố mẹ anh chị ruột thịt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ ruột

Người xưa vẫn ví “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, thế nhưng con gái sau khi lấy chồng vẫn không thôi làm phiền đến bố mẹ ruột. Khi vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt con gái sẽ khóc lóc mà kể lể, ca thán với mẹ ruột về những thói hư tật xấu của chồng. Mẹ ruột dù thương, dù xót con cũng phải cắn răng mà khuyên bảo “thôi con ạ, chẳng cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, chỉ khi con nhìn nhận những mặt tích cực nơi chồng mình thì hạnh phúc mới ở bên”.

Ngày con gái sinh nở, trong khi chồng ôm điện thoại chơi game ở hành lang giết thời gian thì mẹ bố đưa mẹ ruột đến bệnh viện, mãi trông ngóng đi đi lại lại vì lo cho an nguy của con gái mình. Chỉ khi nhận được tin mẹ tròn con vuông cha mẹ mới yên tâm mà mỉm cười hạnh phúc, mới chuẩn bị tinh thần để chăm cả mẹ lẫn con những ngày ở cữ phía trước.

Sinh con gái nghĩa là bố mẹ phải lo cả đời, phải trăn trở nhiều điều. Thế nên, phụ nữ dù đã lấy chồng nhưng đừng bao giờ quên đi công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cũng đừng vì sợ nhà chồng mà không dám đáp đền ơn nghĩa. Đừng chờ đến khi chẳng còn cha mẹ kề bên mới nhận ra mình đã quá vô tâm với họ thì đã quá muộn màng.

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Bạn bè sẽ là người sẵn lòng cho bạn ca thán, lau nước mắt khi yếu lòng và là bờ vai mềm cho bạn tựa nương khi hôn nhân khốn khó - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã hội, những người bạn thân thiết

Rất nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng thường tự giới hạn đời mình sau cánh cửa nhà. Sau thời gian làm việc chốn công sở họ tất bật chạy đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, lau dọn rồi lên giường đi ngủ. Những vòng tuần hoàn an phận ấy tưởng như sẽ giúp bạn trở thành một người vợ hoàn hảo, một người con dâu mẫu mực nhưng thực chất nó đang dần giết chết đời bạn.

Đời người phụ nữ ngoài hôn nhân còn có cả sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Phụ nữ không có chồng nếu có tiền vẫn có thể sống thoái mái, phụ nữ không có chồng nếu có gia đình vẫn hạnh phúc khi được yêu thương, phụ nữ không có chồng nhưng có bạn bè sẽ luôn được thấu hiểu sẻ chia mọi điều. Vậy nên, hà cớ gì bạn phải chấm dứt các mối quan hệ xã hội chì vì kết hôn để rồi khi hôn nhân trục trặc bạn chẳng có lấy một ai để thủ thỉ, tâm sự.

Sau khi lấy chồng, đàn bà muốn hạnh phúc nhất định phải nhớ 3 điều này - Ảnh 3
Đàn ông có thể giúp bạn hạnh phúc, nhưng chính bạn mới là người quyết định hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời của chính mình

“Đội chồng lên đầu” là sai lầm khiến rất nhiều phụ nữ mất đi cơ hội được hạnh phúc. Bởi quá yêu chồng, quá chiều chuộng, quá hi sinh, chỉ sống cho người khác mà người vợ bỏ rơi cuộc đời của chính mình. Chị em hãy nhớ rằng, quyết định lấy chồng là cơ hội để cả hai có thể cùng quan tâm, chăm sóc và gắn bó với nhau bền chặt. Nếu hôn nhân chỉ làm lợi cho đàn ông, khiến bạn phải chịu quá nhiều thua thiệt thì nó không hề công bằng.

Phụ nữ dù lấy chồng hay không vẫn phải luôn yêu thương chính mình, bởi chỉ khi biết yêu bản thân bạn mới xứng đáng nhận được yêu thương.

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc!

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc!

Là phụ nữ đừng tốt với đàn ông vô điều kiện, cũng đừng ngoan ngoãn phục tùng nếu không sớm muộn gì bạn cũng bị “cắm sừng”.

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