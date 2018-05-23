Đàn bà dại kiếm chồng, đàn bà khôn kiếm tiền

Phụ nữ yêu 23/05/2018 15:04

Chỉ đàn bà dại mới lo kiếm chồng, bởi đàn bà khôn đang bận kiếm tiền để lo cho mình cuộc sống đủ đầy, để có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tử tế, để sống vui vẻ và để nếu làm mẹ đơn thân vẫn dư khả năng tự mình nuôi con mà không phải quỵ lụy đàn ông.

Rất nhiều đàn bà đặt cho mình mục tiêu lớn nhất đời là có một tấm chồng, bằng mọi giá phải lấy chồng cho có với thiên hạ. Họ mải miết với nỗi lo sợ ế, sợ qua ngưỡng băm mà vẫn chưa có anh nào rước. Những phụ nữ ấy đâu biết rằng, thay vì chăm chăm kiếm chồng phụ nữ hãy kiếm tiền và không ngừng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc. Khi ấy, không cần cưỡng cầu hạnh phúc cũng sẽ tự đến bên đời bạn mà thôi.

Dưới đây là 5 nguyên nhân phụ nữ đừng quá quan trọng chuyện kiếm chồng, chị em hãy đọc ngay kẻo lỡ:

Đàn bà dại kiếm chồng, đàn bà khôn kiếm tiền - Ảnh 1

Là đàn bà, đừng ép mình phải lấy chồng, hãy dùng thời gian ấy để khiến mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Hôn nhân đôi khi là duyên số

Ai cũng có quyền đặt ra cho đời mình những mục tiêu để phấn đấu, để đạt được và kết hôn cũng thế. Tuy nhiên, có vợ có chồng đôi khi là duyên nợ chứ không thể lên kế hoạch hay đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể để tìm kiếm bạn đời.

Nếu ta vội vàng chọn bừa một bờ vai để tựa nương chỉ vì sợ ế thì chính ta phải trả giá bằng những đớn đau, thương tổn và bất hạnh khi lấy nhầm chồng. Lúc ấy, dù bạn có dành nửa đời phía trước để hối hận thì cũng quá muộn màng.

2. Phụ nữ đừng lấy chồng chỉ vì muốn có con

Đàn bà đừng lấy chồng để có người để tựa nương vì bạn có thừa sự độc lập để tự lo cho mình. Hãy kết hôn khi cả hai yêu nhau, có đủ sự bao dung, độ lượng và thấu hiểu dành cho nhau, có thể vì nhau mà nhận lấy thua thiệt về mình.

Phụ nữ đừng lấy chồng chỉ vì muốn có con, bởi đứa trẻ được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc sẽ luôn hằn trong tim nỗi đau khắc khoải. Nếu muốn có con, bạn có thể làm mẹ đơn thân và bỏ ngoài tai những dèm pha của thiên hạ.

Đàn bà dại kiếm chồng, đàn bà khôn kiếm tiền - Ảnh 2
Đàn bà dại mải miết kiếm chồng, đàn bà khôn đang bận kiếm tiền- Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng lấy chồng chỉ để được chồng nuôi

Nếu ngày trước phụ nữ sau khi kết hôn thường ở nhà chăm sóc con cái, an phận làm người vợ hiền dâu thảo toàn thời gian thì thời nay không như thế. Phụ nữ hiện đại có sự nghiệp, chỗ đứng vững vàng, có sự độc lập tài chính và khả năng kiếm tiền không khác gì đàn ông. Vậy thì há cớ gì bạn phải lấy chồng chỉ để được “bao nuôi”, để tự biến mình thành kẻ ăn bám.

4. Lấy chồng khiến phụ nữ mất đi nhiều quyền

Nếu thuở độc thân bạn có thể tha hồ làm bất cứ điều gì mình thích, có thể mặc sức tiêu pha hay mỗi khi chán nản có thể xách vali lên mà đi đâu đó để giải tỏa. Bước chân vào hôn nhân, chưa biết sẽ được gì nhưng bạn sẽ ngay lập tức mất đi quyền được tự do sử dụng thời gian, tiền bạc và cả định hướng đời mình.

Thậm chí, ngay cả việc sinh con bạn cũng phải dựa vào mong muốn của gia đình chồng. Nếu sinh con trai thì không sao, nếu con đầu là con gái chắc chắn mẹ chồng sẽ mớm lời “phải kiếm đứa cháu đích tôn” mà buộc bạn phải sinh thêm một đứa trẻ nữa.

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Đàn bà có thể đặt niềm tin nơi chồng mình, nhưng đừng đặt - Ảnh minh họa: Internet

 5. Chẳng ai dám chắc mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tất nhiên, khi cưới ai cũng mong mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng chung thủy, yêu thương vợ hết mực. Thế nhưng, nếu cuộc hôn nhân ấy gãy gánh thì “trăm dâu đổ đầu tằm”, mọi dị nghị, điều tiếng đều áp lên đời người phụ nữ.

Miệng đời mặc sức làm tổn thương người vợ bằng những câu nói tưởng như đúng “tại nó không biết giữ chồng nên mới thế”, “không có lửa làm sao có khói, phải thế nào mới bị chồng bỏ” trong khi chính người chồng đi ngoại tình đã đẩy cuộc hôn nhân xuống vực sâu không đáy.

Vậy nên, ngay từ hôm nay những chị em đã luôn đặt mục tiêu kiếm chồng lên ưu tiên hàng đầu của đời mình hãy suy nghĩ lại. Chỉ đàn bà dại mới lo kiếm chồng, bởi đàn bà khôn đang bận kiếm tiền để lo cho mình cuộc sống đủ đầy, để có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tử tế, để sống vui vẻ và để nếu làm mẹ đơn thân vẫn dư khả năng tự mình nuôi con mà không phải quỵ lụy đàn ông.

Đàn ông ngoại tình mất gia đình, đàn bà ngoại tình mất…

Đàn ông ngoại tình mất gia đình, đàn bà ngoại tình mất…

Nếu vỡ lở chuyện cặp bồ người đời chỉ tặc lưỡi “đàn ông mà” với những ông chồng như một điều hiển nhiên thì việc đàn bà ngoại tình lại nhận lấy hậu quả đáng sợ hơn nhiều.

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