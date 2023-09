Nếu ly hôn vì lí do này vợ chồng bạn sẽ hối hận cả đời

Vợ chồng ly hôn, có thể vì bất cứ lý do gì miễn rằng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ấy cả hai có cơ hội được hạnh phúc và không phải nối tiếc vì bất cứ điều gì. Muốn như thế, vợ chồng bạn đừng bao giờ dại dột đạp đổ hôn nhân vì những lý do ngớ ngẩn dưới đây:

Rất nhiều cặp vợ chồng yêu nhau thiết tha, cảm tưởng như họ không thể sống thiếu nhau nhưng thời gian lại chính là liều thuốc độc bóp chết tình yêu ấy. Những khi vợ chồng mâu thuẫn, tranh chấp, cự cãi nếu cứ nín lặng cho qua chuyện để rồi khúc mắc ấy chất chứa trong lòng, lâu dần sẽ khiến tình cảm sứt mẻ.

Thay vào đó, bạn hãy thẳng thắn nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình. Hãy cho đối phương biết điều bạn muốn để cả hai có thể hiểu thấu tâm tư, tình cảm của nhau. Có như thế vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau được.

Mẹ chồng là người đã sinh ra chồng bạn nhưng không phải là người cùng bạn đi hết kiếp người - Ảnh minh họa: Internet

2. Ly hôn vì mâu thuẫn với mẹ chồng

Rất nhiều cặp đôi ly hôn vì nguyên nhân này đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì quyết định của mình. Khi ấy, họ nào đủ tỉnh táo để hiểu rằng bất cứ xung đột nào cũng có thể giải quyết, bất hòa nào cũng có thể xoa dịu thay vì hung hăng đạp đổ một gia đình hạnh phúc chỉ vì con dâu không hợp với mẹ chồng.

Khi mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống lứa đôi, người vợ chỉ cần ý nhị trò chuyện với chồng về mong muốn được tự quyết định cuộc sống của cả hai thì người chồng chắc chắn sẽ có cách khéo léo truyền tải ý muốn trên mà không mất lòng ai.

Sự ích kỷ, ngạo mạn sẽ đẩy hôn nhân đi đến đường cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Ly hôn vì sống ích kỷ

Nhiều người tự bao biện cho sự cộc lốc, to tiếng của mình mỗi khi vợ chồng cãi nhau là do bản tính nóng nảy. Thế nhưng, thực chất đây chỉ là lí do được mang ra để bao biện cho sự ích kỷ của chính họ.

Một khi đã yêu, đã thương bạn đời của mình thì dù là đàn ông hay phụ nữ họ cũng dễ dàng hạ cái tôi của mình xuống, sẵn sàng nhận sai khi có lỗi và luôn cầu thị. Nếu ngược lại, họ sẽ luôn cho rằng mình đúng và tự làm theo ý mình.

4. Ly hôn vì bạn đời ngoại tình

Tất nhiên, người ngoại tình dù với bất cứ lý do nào thì họ luôn sai, sai hoàn toàn. Thế nhưng, thay vì hùng hổ đòi ly hôn để trả đũa đối phương bạn nên cân nhắc cẩn trọng và suy tính thiệt hơn. Hãy tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao bạn đời bội bạc, có nên cho họ cơ hội để chuộc lỗi hay không.

Nếu sau tất cả những cố gắng nhưng đối phương vẫn “chứng nào tật nấy” thì bạn quyết định ly hôn vẫn chưa muộn.