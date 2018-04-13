3 ‘điềm báo’ hôn nhân sớm muộn cũng tan vỡ, vợ chồng cần biết để tránh

Tâm linh - Tử vi 13/04/2018 16:50

Xin chia buồn: Nếu hôn nhân của hai bạn có những dấu hiệu sau sớm muộn gì cả hai cũng tan đàn xẻ nghé, ly hôn nhanh chóng.

Nếu nhận thấy những điềm xấu sau trong hôn nhân của mình, bạn hãy tỉnh táo để nhận ra mối quan hệ của cả hai đang gặp vấn đề và nghiêm túc cùng nhau thay đổi, nếu không chuyện đổ vỡ chỉ là sớm hay muộn.

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Sống cùng một nhà nhưng luôn nghi kị nhau thì vợ chồng bạn đừng mong có được hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu sự tin tưởng dành cho nhau

Nếu tình yêu chỉ cần sự rung động giữa hai con tim, là sự bồi hồi khi bên nhau, là những phút giây lâng lâng khó tả khi bên đối phương đã dư sức khiến bạn cảm thấy đủ đầy thì hôn nhân cần nhiều hơn thế. Bước chân vào hôn nhân, ngoài nền tảng là tình yêu bạn cần có cả sự tin tưởng dành cho đối phương.

Chính  lòng tin yêu khiến cả hai toàn tâm toàn ý yêu thương, che chở và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Thế nên, nếu vợ chồng luôn ngờ vực tình yêu đối phương dành cho mình, luôn lo sợ mình bị “cắm sừng”, luôn cất giấu những bí mật bất chính thì chắc chắn những ghen tuông, hiểu lầm và hờn giận sẽ đẩy cả hai rời xa nhau mãi mãi.

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Cố gắng thay đổi đối phương chính là sai lầm đẩy vợ chồng bạn đến tòa nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Có tham vọng thay đổi đối phương

Nhiều cặp đôi than phiền rằng, vợ/ chồng họ trước và sau khi kết hôn là hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi đang yêu, ai cũng phô ra những gì hoa mĩ, thanh tao thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại lột trần tất cả, khiến những điều xấu xí, riêng tư nhất hiện ra trước mặt đối phương rõ mồn một. Họ lâm vào trạng thái hụt hẫng, chông chênh và thất vọng khi hôn nhân không như mình tưởng tượng, bạn đời không hoàn hảo như mình mong đợi.

Thực chất, ngay từ thuở yêu nhau cả hai đã mơ hồ nhận thấy những thiếu sót ở đối phương. Thế nhưng, họ vẫn nuôi hi vọng rằng sau khi kết hôn đối phương sẽ thay đổi, rằng mình sẽ khiến bạn đời thay đổi. Chính tham vọng càng lớn, càng muốn người kia hoàn thiện khiến họ càng thất vọng nặng nề.

Vậy nên, vợ chồng muốn chung sống với nhau cả đời, thay vì bắt đối phương phải thay đổi theo ý mình bạn nên học cách chấp nhận những khiếm khuyết của nhau.

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Đừng để gia đình bạn rơi vào cảnh túng thiếu, nếu không dù yêu nhau đến mấy áp lực cơm áo gạo tiền cũng sẽ khiến lửa lòng nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính túng thiếu

Hôn nhân không phải là phép màu, không thể mang đến cho bạn cơm áo gạo tiền nếu bạn không nỗ lực lao động. Thế nên,  nếu chưa có công việc ổn định, chưa kiếm ra tiền, chưa tự chủ tài chính bạn đừng kết hôn.

Hãy kết hôn khi bạn chắc rằng  mình có thể sống tốt, có thể cùng bạn đời vun đắp cho hạnh phúc và cải thiện kinh tế gia đình. Bạn không biết đâu, tiền tuy chẳng phải là vạn năng nhưng là phương tiện không thể thiếu để vật chất không lấn lướt tình cảm.

Vợ chồng chung sống với nhau, nếu gặp phải bất hòa hãy thẳng thắn nhìn vào vấn đề và có thiện chí giảng hòa. Chỉ như thế bạn mới mong cứu vãn được hôn nhân không hạnh phúc và tìm ra cách khiến cả hai thêm yêu nhau hơn mỗi ngày.

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