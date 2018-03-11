Dấu hiệu hai người là tiền duyên của nhau, có số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được

Tâm linh - Tử vi 11/03/2018 15:31

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn và chồng là nhân duyên tiền định của nhau, kiếp này sẽ nối lại duyên xưa mà nên duyên chồng vợ.

Người xưa tin rằng nhân sinh có luân hồi chuyển kiếp, những người kiếp trước còn nợ nhau kiếp này sẽ gặp lại để trả hết món nợ nhân nghĩa. Thế nên, vợ chồng đến với nhau ngoài duyên còn có cả nợ, như nợ duyên người ta thường nói đến.

Dấu hiệu hai người là tiền duyên của nhau, có số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được - Ảnh 1
Tiếng sét ái tình chính là một trong những dấu hiệu chứng tỏ hai bạn là nhân duyên tiền định của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là dấu hiệu khẳng định bạn và bạn đời là nhân duyên tiền định của nhau:

1.Có ấn tượng mạnh mẽ với đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ

Lần đầu gặp một người, có thể chẳng cần nói với nhau lời nào nhưng bạn lại có ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ nhau thì đây chính là dấu hiệu của mối nhân duyên tiền định. Cảm xúc ấy có thể là tiếng sét ái tình, một lần gặp đã khiến cả hai hút lấy nhau như hai thỏi nam châm hoặc có thể cả hai sẽ ghét nhau như thủy hỏa xung khắc.

Chắc chắn trong đời mỗi người đếu nếm trải tình huống  trên, chỉ là bạn có đủ tinh ý để nhận ra hay không. Chính cảm giác yêu như từ thuở nào hoặc oan gia ngõ hẹp ấy là sự kết nối đặc biệt mà định mệnh dành cho cả hai, dù muốn hay không bạn cũng đừng mong thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp.

Dấu hiệu hai người là tiền duyên của nhau, có số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được - Ảnh 2
Có chung 3 sở thích trở lên sẽ giúp các cặp đôi dù mới gặp gỡ cũng thân thiết như đã quen thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Có nhiều sở thích chung

Hai bạn gặp nhau chẳng bao lâu, chưa kịp nói với nhau quá nhiều nhưng lại nhanh chóng thân thiết, gần gũi nhờ có cùng nhau 3 sở thích chung trở lên thì cả hai chắc chắn là người yêu kiếp trước của nhau. Bởi lẽ, trong nhân gian với hàng triệu người, không thể ngẫu nhiên trời lại đưa đẩy người này đến bên đời bạn.

3. Vừa gặp đã thân thiết như biết nhau từ thuở nào

Chỉ vừa gặp nhau, cả hai đã có tình cảm mãnh liệt khó hiểu, giống như hai bạn đã quen biết nhau trước đó. Nó giống như cảm giác, cả hai đang tái hiện lại cuộc gặp gỡ hẹn hò từ kiếp trước của mình trong kiếp này.

Dấu hiệu hai người là tiền duyên của nhau, có số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được - Ảnh 3
Chính sự ngẫu nhiên của số phận mới là lựa chọn hoàn hảo nhất của cuộc đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngẫu nhiên gặp nhau mà nên duyên

Tình duyên nếu được an bài theo sự mai mối, sắp đặt của cha mẹ sẽ không bao giờ là mối nhân duyên thực sự của mình. Vậy nên, mối nhân duyên tiền định sẽ xuất hiện lúc vừa vặn và không ngờ nhất. Lúc ấy, việc bạn có thể làm là đón nhận nó.

5. Dễ dàng thấu hiểu đối phương mà không cần phải nói với nhau quá nhiều

Những người yêu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì mà không cần nói lời nào chính là dấu hiệu cả hai đã từng tiếp xúc, thấu hiểu nhau ở tiền kiếp. Thế nên, khi gặp nhau ở kiếp này cả hai nhanh chóng nhận ra nhau, nhận ra tình yêu mãnh liệt đã được chôn giấu khi đầu thai chuyển kiếp.

Dấu hiệu hai người là tiền duyên của nhau, có số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được - Ảnh 4
Không cần nói với nhau quá nhiều, cũng chẳng cần thề non hẹn biển, các cặp đôi có tiền duyên cứ thế bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long - Ảnh minh họa: Internet

6. Tâm đầu ý hợp đến mức chẳng bao giờ cãi nhau

Bạn đừng cười khảy vì không tin khi nghe người khác nói rằng họ và người yêu/ bạn đời chẳng bao giờ cãi nhau. Thực chất, có những cặp đôi hợp nhau đến mức tin tưởng, yêu thương và cảm thông hoàn toàn với nhau. Họ như hai mảnh ghép, sinh ra là để dành cho nhau nên chẳng bao giờ cãi nhau, nếu có chỉ là những phiền não vặt vãnh và sẽ nhanh chóng cho qua.

Vợ chồng đến với nhau là duyên nợ, vậy nhưng hạnh phúc hay khổ đau được quyết định bởi đấy là duyên lành hay ác duyên. Nếu gặp phải ác duyên, hôn nhân của bạn sẽ chìm trong khổ đau, dằn vặt. Vậy nên, dù thế nào bạn cũng nên đối xử tử tế với bạn đời để có thể trả được nợ từ kiếp trước và tạo duyên lành cho kiếp lai sinh của mình. 

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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