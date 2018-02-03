Cảnh báo: Top nàng giáp tình duyên lận đận, xui xẻo đủ đường năm 2018

Tâm linh - Tử vi 03/02/2018 15:13

Bước chân vào năm Mậu Tuất 2018, những nàng giáp sau phải đề phòng bất trắc, đừng quá tin người, cùng đừng dại vướng vào thị phi kẻo xui xẻo ám vận, tình duyên lận đận.

Những con giáp có tên trong danh sách sau hãy đề cao cảnh giác đừng để kẻ xấu “thọc gậy bánh xe” mà mất cả tình lẫn tiền trong năm Mậu Tuất.

Cảnh báo: Top nàng giáp tình duyên lận đận, xui xẻo đủ đường năm 2018 - Ảnh 1
Dù lộc lá đầy nhà nhưng tình duyên của Sửu lại không thuận như họ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mậu Tuất 2018 nhờ được cát tinh soi chiếu nên Sửu có nhiều công danh, tài lộc và sự nghiệp sẽ có bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, trái ngược với tài vận, tình duyên của Sửu lại trắc trở đủ đường. Sao Thái Tuế chiếu mệnh khiến Sửu dễ gặp tai bay vạ gió, dù không làm gì cũng bị người khác ganh ghét đố kỵ mà hãm hại.

Tốt nhất, Sửu hãy cố gắng giữ mình, đừng quá tin người, cũng đừng dại dột cho người khác vay mượn tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, Sửu hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không “giận quá mất khôn” đánh mất nhân duyên tốt đẹp của mình. Nếu muốn kết hôn, tháng 4, 5 và 6 âm lịch chính là thời điểm thuận nhất.

Cảnh báo: Top nàng giáp tình duyên lận đận, xui xẻo đủ đường năm 2018 - Ảnh 2
Xui xẻo sẽ không buông tha người tuổi Thìn, khiến họ long đong lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn – Tuất tương xung, cộng thêm phạm Thái Tuế nên Thìn dễ xảy ra xung đột, tranh chấp thậm chí tai họa trong năm 2018. Chưa kể, hung tinh chiếu hội khiến vận khí của họ thêm xấu, muộn phiền này chưa tan đã gặp thêm áp lực nặng nề khác.

Trong năm nay, Thìn dễ bị vận xui đeo bám, đồng nghiệp nói xấu, tranh công đoạt lợi. Vậy nên, Thìn đừng tham lam ôm quá nhiều công việc vào người. Hãy cứ làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình thì người khác dù muốn đổ oan cho bạn cũng không được. Ngoài ra, Thìn cần cẩn trọng việc chi tiêu, đừng vung tay quá trán kẻo mang nợ nần vào người.

Cảnh báo: Top nàng giáp tình duyên lận đận, xui xẻo đủ đường năm 2018 - Ảnh 3
Nếu không khôn khéo, bình tĩnh người tuổi Hợi sẽ dễ dàng đánh mất gia đình trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ khá vất vả trong năm nay, họ gặp phải vô số áp lực không tên trong công việc và cuộc sống. Dù đang thành công, may mắn đến đâu sao Thất Sát cũng sẽ khiến họ phải lận đận chênh vênh vài ba bận mới mong ổn định.

Nếu đang có ý định kinh doanh, buôn bán Hợi hãy chờ hết năm 2018 hẵng bắt đầu. Nếu trái ý trời, dù đầu năm bạn thu lợi nhuận nhiều đến đâu cuối năm vẫn lâm vào cảnh trắng tay, cố gắng cả năm vẫn không được gì.

Đầu năm tình duyên của Hợi khá dạt dào, vợ chồng hạnh phúc, thương yêu nhau hết mực. Bước sang nửa tháng cuối năm, những mối lo cơm áo gạo tiền sẽ khiến vợ chồng họ thường xuyên cự cãi, tranh chấp. Muốn giữ được gia đình, Hợi hãy học cách nhẫn nhịn, đừng cố giành phần thắng về mình nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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