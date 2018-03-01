Dưới đây là hướng dẫn tự xem đường hôn nhân trên lòng bàn tay bạn có thể tiên đoán được đường tình trọn đời.

Đường chỉ tay hôn nhân là những đường nhỏ nằm dưới ngón tay út và trên đường tâm đạo. Những đường hằn sâu hay cạn, dài hay ngắn sẽ cho bạn biết tình duyên của mình sẽ như thế nào theo từng mốc thời gian cụ thể.

Vị trí những đường hôn nhân từ đường tâm đạo đến ngón tay út sẽ cho bạn biết thời gian kết hôn hay mức độ sâu đậm của tình yêu ấy. Nếu đường hôn nhân càng gần đường tâm đạo bạn sẽ kết hôn càng sớm. Đường hôn nhân càng đậm, dài, tình yêu ấy càng sâu đậm, mặn nồng và hạnh phúc dài lâu.

2. Sát ngón tay út

Nếu đường hôn nhân càng xa đường tâm đạo tình duyên của bạn sẽ đến muộn. Vì khó lòng tìm được người yêu thương mình chân thành nên bạn kết hôn khá trễ. Độ tuổi kết hôn sớm nhất của những người có đường hôn nhân sát ngón tay út là 35.

3. Nằm giữa ngón tay út và đường tâm đạo

Dù có yêu ai sâu đậm đến đâu bạn cũng đừng vội kết hôn, bởi từ 30 trở đi mới là thời điểm giúp bạn có cuộc hôn nhân bền chặt, lâu dài. Người có đường hôn nhân nằm giữa ngón tay út và đường tâm đạo nếu kết hôn trước 30 tuổi sẽ có nguy cơ đổ vỡ khá cao.

4. Nhiều đường kẻ nhỏ

Đây chính là dấu hiệu tiên tri bạn là người có số đào hoa, được nhiều người khác giới đem lòng yêu thương, giúp đỡ. Chắc chắn khi kết hôn bạn sẽ chọn được người bạn đời tâm đầu ý hợp, một mực thủy chung.

Nếu chỉ có một đường chỉ tay hôn nhân duy nhất, bạn sẽ có đời sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đường hôn nhân thẳng, sâu

Đừng mãi ganh tỵ với những người kết hôn với mối tình đầu của mình, bởi bạn cũng sẽ như thế. Những người có duy nhất một đường hôn nhân sẽ chỉ yêu một người trong đời, và người đó cũng chính là bạn đời của bạn. Cả hai sẽ cùng xây dựng nên gia đình hạnh phúc, ấm êm không ai sánh bằng.

6. Các đường hôn nhân giao nhau

Chính sự giao thoa ấy sẽ giúp hôn nhân của bạn thêm vững vàng, bền chặt. Người khác dù muốn chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng bạn cũng không thể bởi đã có rào chắn bảo vệ tuyệt đối.

7. Đường hôn nhân hướng lên ngón tay út

Nếu đường hôn nhân của bạn là một đường chéo hướng lên phía ngón tay út, điều này chứng tỏ bạn rất may mắn trong chuyện tình duyên. Không chỉ có được một nửa hoàn hảo, con cái của bạn sẽ thành đạt, giỏi giang, hiếu thuận với mẹ cha.

8. Đường hôn nhân hướng xuống đường tâm đạo

Những người có đường hôn nhân hướng xuống thường rất thận trọng trong tình yêu. Họ luôn mưu cầu sự hoàn mỹ, an toàn nên khó tránh khỏi việc làm người bạn đời áp lực, ngột ngạt. Thay vì đặt lên bạn đời quá nhiều yêu cầu, bạn hãy học cách chấp nhận cả những khiếm khuyết của đối phương, chỉ như thế cả hai mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

Lưu ý: Nếu là nam giới bạn hãy xem bằng tay trái, nếu là nữ giới hãy xem đường hôn nhân bằng tay phải.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.