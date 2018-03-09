5 điều đàn ông sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng,  vợ chớ dại phạm phải kẻo ly hôn lúc nào không hay

Phụ nữ yêu 09/03/2018 14:40

Đối mặt với cuộc sống hôn nhân đàn ông không sợ gì, chỉ sợ những áp lực đến từ người vợ khiến đời sống vợ chồng thêm áp lực, mệt mỏi.

Là vợ, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc ấm êm thì đừng dại phạm phải những điều sau, nếu không bạn sẽ khiến chồng mình vì sợ hãi mà chạy dài.

5 điều đàn ông sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng,  vợ chớ dại phạm phải kẻo ly hôn lúc nào không hay - Ảnh 1
Chẳng đàn ông nào cảm thấy vui vẻ khi phải chung sống với người vợ lắm lời, thích nhai đi nhai lại chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông sợ người vợ thích nhắc lại chuyện đã qua

Một người vợ hay càm ràm, nói nhiều chính là điều khiến mọi ông chồng đều sợ hãi. Bởi lẽ, chỉ với một sự việc, một sai lầm của chồng họ có thể nhắc đi nhắc lại lần này đến lần khác nên vô tình khiến người chồng cảm thấy áp lực, mệt mỏi.

Phụ nữ có thể bao biện rằng họ làm thế vì muốn tốt cho đối phương, thế nhưng đây lại là hành động gây tác dụng ngược. Nếu vẫn không sửa đổi sớm muộn gì vợ chồng cũng vì mâu thuẫn, bất đồng mà dẫn đến cảnh đường ai nấy đi.

2. Đàn ông sợ người vợ thích sai khiến, dạy bảo chồng

Nếu chồng làm điều gì không phải, vợ nên nhẹ nhàng góp ý để anh ấy có thể nhận thấy thiếu sót của mình và khắc phục. Đàn ông rất sợ hãi khi lấy phải người vợ thích dạy bảo, lên mặt với chồng. Chính những câu nói “anh không được làm như thế”, “em đã nói rồi mà anh đâu nghe”, “anh thấy chưa, em nói có sai đâu”… sẽ khiến đàn ông vô cùng khó chịu, bực bội.

5 điều đàn ông sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng,  vợ chớ dại phạm phải kẻo ly hôn lúc nào không hay - Ảnh 2
Đừng ghen tuông mù quáng, nếu không bạn sẽ tự giết chết hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông sợ người vợ ghen tuông vô lý

Đàn bà đừng vỗ ngực tự hào rằng vì yêu chồng nên mình mới ghen tuông, bởi ghen tuông rất khác với ghen tuông vô lý. Bạn có quyền hỏi xem sao 12 giờ khuya chồng vẫn chưa về đến nhà, sao hôm nay cuối tuần anh ấy không đưa bạn đi chơi mà lại ra ngoài, … thế nhưng đàn bà đừng dại thể hiện sự ghen tuống ấy trước người thứ ba.

Hành động ấy không chỉ khiến chồng bạn cảm thấy ngột ngạt, mất mặt trước người khác mà còn khiến họ cảm thấy chán ngán hôn nhân.

4. Đàn ông sợ vợ bất hòa với mẹ chồng

Chẳng đàn ông nào thấy dễ chịu khi phải đứng giữa những cuộc mâu thuẫn, phân xử giữa vợ và mẹ mình. Họ luôn mong vợ sẽ là người hiếu thuận, chu đáo và chân thành yêu thương chăm sóc gia đình mình. Thế nên, nếu không thể hòa hợp với mẹ chồng, ít nhất chị em cũng phải giữ thái độ lễ phép, cư xử đúng đắn. Đừng khiến mình trở nên xấu xa, hỗn láo khi đôi co với mẹ chồng bởi mọi đàn ông đều yêu thương mẹ của mình.

5 điều đàn ông sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng,  vợ chớ dại phạm phải kẻo ly hôn lúc nào không hay - Ảnh 3
Dù không nói ra nhưng mọi ông chồng đều sợ bị vợ xem thường, khinh miệt - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông sợ bị vợ xem thường

Với đàn ông, lòng tự tôn được xem như sinh mạng của chính họ. Chồng có thể không giàu có, không giỏi giang, không đẹp trai nhưng họ luôn mong nhận được sự tôn trọng, yêu thương từ vợ. Nếu nhận thấy vợ có thái độ xem thường mình, thậm chí khinh khi đàn ông sẽ cảm thấy mất mặt mà gây chuyện, khiến không khí gia đình luôn căng thẳng, bất an.

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Phụ nữ làm được điều này sẽ mang lại phúc đức, may mắn, chồng nào cũng muốn giữ khư khư không rời.

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