Không phải HÁM CỦA LẠ , đây mới là lý do khiến đàn ông LỪA DỐI người phụ nữ của mình

Phụ nữ yêu 08/03/2018 12:00

Phụ nữ khi phát hiện chồng bội bạc thường nghĩ do đối phương hám của lạ, thế nhưng đây mới là lý do khiến họ bị dối lừa.

Đàn bà đừng nghĩ chồng ngoại tình là do “chán cơm thèm phở”, bởi rất nhiều đàn ông không hề nuôi bồ nhí nhưng tình cảm dành cho vợ vẫn nhạt phai. Dưới đây là lý giải việc vì sao chồng bội bạc vợ con, chị em hãy đọc thật kỹ.

Không phải HÁM CỦA LẠ , đây mới là lý do khiến đàn ông LỪA DỐI người phụ nữ của mình - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình vì rất nhiều lý do, vợ không còn là vợ của ngày trước chính là một trong những lý do ấy -  Ảnh minh họa: Internet

Vợ thay đổi, không còn như trước

Đây là sự thật rất ít phụ nữ dám thừa nhận, bởi với họ nếu nhận mình đã không còn là mình của trước đây chẳng khác nào tự nhận vì bản thân mà chồng ngoại tình. Thế nhưng, đây lại là sự thật được rất  nhiều người chồng thừa nhận.

Đàn ông ngoại tình vì thấy rằng, trước khi vợ mình rất ngọt ngào, dịu dàng và quan tâm đến chồng. Thế nhưng, từ khi có con, với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ của họ trở nên gắt gỏng, cáu bẳn và hằn học. Chồng đi làm đã quá đủ áp lực, về đến nhà thấy vợ mặt sưng mà xỉa lại càng mệt mỏi, chán chường mà tìm đến người phụ nữ khác.

Không phải HÁM CỦA LẠ , đây mới là lý do khiến đàn ông LỪA DỐI người phụ nữ của mình - Ảnh 2
Một người đàn ông đặt nặng sự nghiệp, xem nhẹ gia đình sẽ không bao giờ cho người phụ nữ của họ cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Không xem trọng gia đình

Đàn ông trước khi kết hôn có thể xem trọng sự nghiệp, thế nhưng khi yêu và kết hôn phải đặt trách nhiệm với gia đình lên hàng đầu. Nếu chồng bạn vẫn dành quá nhiều thời gian để theo đuổi danh vọng, thăng tiến trong sự nghiệp thì chắc chắn anh ấy sẽ quên đi sự tồn tại của bạn.

Chưa kể, một người đàn ông quá xem trọng việc kiếm tiền rất dễ dàng ngã vào vòng tay người đàn bà có thể cho anh ta vật chất, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Không phải HÁM CỦA LẠ , đây mới là lý do khiến đàn ông LỪA DỐI người phụ nữ của mình - Ảnh 3
Phụ nữ có gia đình đừng bao giờ quên chăm sóc ngoại hình, đừng đánh mất hình ảnh tươi xinh ngày nào trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bỏ bê việc chăm sóc chính mình

Theo quy luật tự nhiên, thuở thanh xuân ai cũng rạng rỡ, xinh tươi và ngời ngời sức sống. Khi thanh xuân qua đi, thời gian sẽ khiến mỗi chúng ta trở nên già nua với những vết đồi mồi, nếp nhăn hay dấu chân chim nơi khóe mắt.

Vợ chồng sống với nhau từ thuở còn son đến khi già đi, tất nhiên bạn chẳng thể giữ mãi tuổi trẻ nhưng nhất định không được lơ là việc chăm sóc chính mình. Một người vợ không chăm chút ngoại hình, luôn xuất hiện trước chồng với vẻ ngoài luộm thuộm, hôi hám và bầy hầy thì hỏi sao khồng không chán ngán, tránh xa.

Không phải HÁM CỦA LẠ , đây mới là lý do khiến đàn ông LỪA DỐI người phụ nữ của mình - Ảnh 4
Thời gian và khoảng cách chính là kẻ thù đáng sợ nhất của tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng cách địa lý

Muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc các cặp vợ chồng nhất định phải sống cùng nhau, tuyệt đối không được chấp nhận cảnh chồng một nơi vợ một nẻo. Khoảng cách địa lý sẽ khiến  tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, xa cách. Lâu dần, khi khoảng cách đã quá xa thì cả hai sẽ không thể xích lại gần nhau được nữa.

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