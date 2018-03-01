Đàn bà, dù đã lấy chồng hay chưa cũng đừng bao giờ làm 5 điều xuẩn ngốc này vì đàn ông, không đáng đâu

Phụ nữ yêu 01/03/2018 14:54

Là phụ nữ, nếu muốn đươc đàn ông tôn trọng, thương yêu thì đừng bao giờ làm 5 điều ngu xuẩn này, nếu không bạn sẽ hối hận cả đời.

Thay vì dốc lòng chiều chuộng và làm theo mọi yêu cầu của đàn ông, phụ nữ hãy học cách làm chủ đời mình, làm chủ đàn ông. Nếu đang lỡ phạm phải 5 sai lầm dưới đây, bạn hãy thay đổi ngay kẻo suốt kiếp vẫn bị đàn ông xem thường, khinh bạc.

Đàn bà, dù đã lấy chồng hay chưa cũng đừng bao giờ làm 5 điều xuẩn ngốc này vì đàn ông, không đáng đâu - Ảnh 1
Phục tùng răm rắp chính là một trong những liều thuốc độc giết chết hôn nhân nhiều chị em mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

1. Nghe lời chồng “răm rắp”

Là phụ nữ, dù yêu thương đối phương đến mấy cũng đừng khiến mình trở nên yếu thế, cam chịu. Đừng buộc mình phải chấp nhận mọi sự sắp đặt của bạn đời, cũng đừng phục tùng họ vô điều kiện. Vợ chồng chung sống với nhau, muốn hạnh phúc ngoài tình yêu, sự chung thủy còn cần cả sự tôn trọng, bình đẳng.

Chỉ cần “tương kính như tân”, dù bao nhiêu sóng gió, gian truân cả hai cũng sẽ dễ dàng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Ngược lại, khi chồng làm chủ, vợ làm tôi tớ thì cả đời phụ nữ chỉ mãi sống trong khổ đau, bất hạnh vì bị chồng xem thường, thậm chí dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Đàn bà, dù đã lấy chồng hay chưa cũng đừng bao giờ làm 5 điều xuẩn ngốc này vì đàn ông, không đáng đâu - Ảnh 2
Phụ nữ đừng bao giờ vì gia đình mà đánh mất cuộc đời của chính mình -  Ảnh minh họa: Internet

2. Ép mình phải trở thành người vợ toàn thời gian

Lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình khiến quỹ thời gian người phụ nữ dành cho chính mình trở nên eo hẹp. Họ không còn thời gian chăm sóc bản thân, không còn thời gian hò hẹn với lũ bạn thân hay lê la quán xá dịp cuối tuần. Thế nhưng, thay vì bị guồng quay ấy nhốt bạn trong bốn bức tường hôn nhân, phụ nữ hãy tự tìm kiếm những khoảng trống để được hít thở bầu không khí của riêng mình.

Đừng vắt kiệt sức mình chỉ để chứng minh bản thân là người vợ hiền, dâu thảo, người mẹ đảm đang. Khi bạn mải dốc lòng vì người khác cũng chính là lúc bạn quên mất đời mình.

3. Nói dối chồng

Sự trung thực luôn được đánh giá cao trong các mối quan hệ, nhất là hôn nhân. Phụ nữ luôn yêu cầu chồng phải thành thật, không dối gian vậy nên bạn cũng chớ dại lừa dối chồng bất cứ điều gì. Đơn giản là bởi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thà bạn nói ra tất cả để được thứ tha ngay từ đầu chứ đừng để chính chồng phát giác việc bạn đang lừa dối anh ấy.

Đàn bà, dù đã lấy chồng hay chưa cũng đừng bao giờ làm 5 điều xuẩn ngốc này vì đàn ông, không đáng đâu - Ảnh 3
Một người vợ lẳng lơ, dễ dãi với đàn ông khác sớm muộn cũng phải trả giá cho lối sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Tán tỉnh đàn ông không khác

Một người phụ nữ đã kết hôn nên biết rằng, đức hạnh của bạn chính là lòng tự tôn của chồng. Cánh đàn ông luôn tự hào khi có người vợ đoan chính, đàng hoàng và chung thủy một lòng. Ngược lại, nếu đã kết hôn những vẫn “lẳng lơ” với đàn ông khác thì chẳng khác nào bạn đang tát thẳng vào mặt chồng mình.

5. Chán ghét gia đình chồng

Gia đình chính là một phần máu thịt của chồng bạn, là nơi anh ấy sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Thế nên, sau khi về chung một nhà chị em hãy luôn yêu thương, quan tâm và đối đãi tử tế với nhà chồng. Việc thể hiện thái độ bất kính, xem thường hay chán ghét nhà chồng sẽ khiến bạn phải nhận lấy sự ghẻ lạnh, không hài lòng từ phía người bạn đời.

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