Muốn hạnh phúc sau những đổ vỡ, phụ nữ chỉ cần làm ngay 3 điều này

Thay vì sống mãi trong dằn vặt, khổ đau và bị những tổn thương làm cho tan nát cõi lòng chị em hãy làm ngay điều này để dứt khoát với quá khứ và khiến mình hạnh phúc hơn.

Là phụ nữ, ai cũng mong mình có một tình yêu thiên trường địa cửu, một người yêu sẵn sàng bên cạnh mình đến cùng trời cuối đất. Thế nhưng, nếu tình yêu tan vỡ, hôn nhân đi vào ngõ cụt chị em cũng đừng vì thế mà giam cầm mình mãi trong đớn đau. Hãy đứng lên, xốc lại tinh thần và làm ngay 3 điều này để thấy cuộc đời đáng sống biết bao và hạnh phúc đang chờ ta phía trước. Nếu đã chấp nhận buông tay, phụ nữ đừng nghĩ về những điểm tiêu cực ở đối phương - Ảnh minh họa: Internet 1.Nghĩ về những điểm tích cực ở đối phương

Hãy nghĩ lại xem, trong mối quan hệ ấy cả hai đã có với nhau vô vàn niềm vui, kỷ niệm đẹp. Anh ấy đã từng chạy ngay đến nhà bạn lúc 3h sáng với túi thuốc và phần cháo chỉ vì bạn bảo mình bỗng dưng bị sốt, giờ vẫn chưa ăn gì. Hay anh ấy đã lãng mạn quỳ gối cầu hôn bạn với những lời chân thành, âu yếm và ánh mắt long lanh lửa yêu. Mỗi một cuộc tình, một cuộc hôn nhân tan vỡ đều có những lý do không thể cứu vãn. Thế nhưng, khi đã chấp nhận buông tay, chấp nhận rời xa nhau, lúc nhớ về nhau bạn hãy nhớ về những điều tốt đẹp, những điểm tích cực ở đối phương để thấy rằng mình đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc thời gian qua. Đến khi cả hai chia xa, đấy cũng là quyết định đúng đắn, một quyết định giúp bạn có cuộc sống an yên, tươi vui phía trước.

Đàn bà đừng vì cô đơn mà tùy tiện dựa vào vai ai, cũng đừng vì đớn đau mà đóng chặt lòng mình - Ảnh minh họa: Internet 2. Mở lòng với người xứng đáng Có rất nhiều phụ nữ vì những tổn thương trong quá khứ mà không dám mở lòng với bất cứ ai sau đó. Họ sợ yêu, sợ gặp phải đàn ông tệ bạc, sợ con tim mình lại đớn đau thêm một lần nữa. Thế nhưng, phụ nữ ơi, nếu không tự giải phóng mình khỏi quá khứ, mở lòng đón nhận tình yêu với người đàn ông xứng đáng nhận được yêu thương thì bạn định chôn chân mình mãi trong chuyện cũ hay sao. Đừng quá dễ dãi hẹn hò với đàn ông khác chỉ vì bạn sợ cô đơn, thế nhưng khi gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp bạn cũng đừng đóng chặt lòng mình. Hãy cho đối phương cơ hội, đồng nghĩa với việc cho chính mình cơ hội. Muốn hạnh phúc sau những đổ vỡ phụ nữ đừng cho phép mình mù quáng yêu - Ảnh minh họa: Internet 3. Lý trí hơn trong tình yêu Thực chất, trước khi mối quan hệ đổ vỡ bạn đã mường tượng được nó có vấn đề. Tuy nhiên, thay vì thẳng thắn đối mặt với những bất ổn, những điều chưa hài lòng ở đối phương bạn lại nín lặng chấp nhận cam chịu vì mù quáng yêu. Tình yêu mù quáng ấy đã khiến uất ức chất chứa, dồn nén lâu ngày dẫn đến “tức nước vỡ bờ”, chia tay hay ly hôn là chuyện hiển nhiên. Thế nên, muốn cả đời hạnh phúc phụ nữ hãy học cách dùng lý trí để hóa giải những mâu thuẫn nơi con tim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-hanh-phuc-sau-nhung-do-vo-phu-nu-chi-can-lam-ngay-3-dieu-nay-273157.html