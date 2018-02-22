Phát hiện chồng trăng hoa, đàn bà dù thông minh hay khờ dại đều đớn đau, dằn vặt như nhau. Tuy nhiên, thay vì mất bình tĩnh làm to mọi chuyên như đàn bà dại, đàn bà khôn sẽ biết cách hành xử khôn khéo để vừa giữ được chồng lại đuổi được tình địch.

Chỉ khi biết được nguyên do vì sao mối quan hệ sai trái kia bắt đầu, biết cả hai đã đi đến đâu, tình cảm sâu đậm ra sao thì bạn mới mong tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất.

Chồng bạn và người đàn bà kia ngoại tình là chuyện rõ như ban ngày, thế nhưng là vợ, bạn nên tìm cách có đủ bằng chứng chứng minh hành vi sai trái của chồng mình. Chẳng phải để định tội, cũng chẳng phải làm xấu mặt nhau mà là để chồng bạn không thể chối cãi.

Tuyệt đối không đánh ghen

Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen. Vậy nên, dù trong tâm tưởng chỉ muốn lăng mạ, chửi mắng, đánh tình địch tả tơi thì chị em cũng phải giữ bình tĩnh. Đừng động tay đến nhân tình của chồng, cũng đừng tìm cách tiếp cận hay đàm phán với cô ta.

Đàn bà thông minh sẽ chỉ trừng trị duy nhất chồng mình, bởi họ hiểu rằng chính thói chán cơm thèm phở của chồng họ mới là nguồn cơn cớ sự hôm nay. Tùy vào mức độ chân thành, nhận lỗi, sửa sai của chồng, đàn bà khôn mới đưa ra quyết định tiếp tục níu giữ hay dứt khoát ly hôn.

Dù có cạn tình cạn nghĩa, đàn bà khôn cũng không bao giờ tung hê việc chồng ngoại tình với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Không “vạch áo cho người xem lưng”

Đàn ông dù xấu xa, ích kỷ đến mấy cũng cần có lòng tự trọng. Khi ngoại tình đàn ông chỉ sợ bị vợ phát hiện, thế nhưng khi đã bị vợ phát hiện họ lại sợ tất cả mọi người biết. Vậy nên, dù tha thứ hay không, đàn bà khôn cũng không bao giờ tung hê việc gia đình mình cho thiên hạ biết.

Họ hiểu rằng, vợ chồng sống với nhau, hết tình còn nghĩa, không hà cớ gì lại triệt đi đường sống của đối phương khi đã cạn tình.

Trở nên xinh đẹp

Khiến mình trở nên xinh đẹp, rạng ngời chính là cách trả thù chồng ngoại tình thông minh nhất. Thay vì khóc lóc bi thương , tự vùi mình trong những đớn đau tan nát chị em hãy đứng dậy, xốc lại tinh thần và chăm sóc cho bản thân. Hãy để chồng bạn thấy rằng, bỏ lỡ một người vợ như bạn chính là nỗi ân hận lớn nhất đời anh ấy.

Là phụ nữ, sau những đổ vỡ hãy cho mình quyền được xinh đẹp, được yêu lấy chình mình và quyền được mưu cầu hạnh phúc.