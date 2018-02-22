Chiêu đánh ghen khiến chồng nể, tình địch chạy xa, phụ nữ nên nhớ trọn đời

Phụ nữ yêu 22/02/2018 10:15

Dưới đây là những tuyệt kỹ đánh ghen của phụ nữ thông minh khiến chồng nể, nhân tình chạy xa, chị em hãy thuộc lòng.

Phát hiện chồng trăng hoa, đàn bà dù thông minh hay khờ dại đều đớn đau, dằn vặt như nhau. Tuy nhiên, thay vì mất bình tĩnh làm to mọi chuyên như đàn bà dại, đàn bà khôn sẽ biết cách hành xử khôn khéo để vừa giữ được chồng lại đuổi được tình địch.

Chiêu đánh ghen khiến chồng nể, tình địch chạy xa, phụ nữ nên nhớ trọn đời - Ảnh 1
Là phụ nữ, khi biết chồng thay lòng dù đớn đau đến mấy cũng đừng khiến mình trở nên tầm thường bằng việc đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm chứng mối quan hệ

Chồng bạn và người đàn bà kia ngoại tình là chuyện rõ như ban ngày, thế nhưng là vợ, bạn nên tìm cách có đủ bằng chứng chứng minh hành vi sai trái của chồng mình. Chẳng phải để định tội, cũng chẳng phải làm xấu mặt nhau mà là để chồng bạn không thể chối cãi.

Chỉ khi biết được nguyên do vì sao mối quan hệ sai trái kia bắt đầu, biết cả hai đã đi đến đâu, tình cảm sâu đậm ra sao thì bạn mới mong tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất.

Tuyệt đối không đánh ghen

Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen. Vậy nên, dù trong tâm tưởng chỉ muốn lăng mạ, chửi mắng, đánh tình địch tả tơi thì chị em cũng phải giữ bình tĩnh. Đừng động tay đến nhân tình của chồng, cũng đừng tìm cách tiếp cận hay đàm phán với cô ta.

Đàn bà thông minh sẽ chỉ trừng trị duy nhất chồng mình, bởi họ hiểu rằng chính thói chán cơm thèm phở của chồng họ mới là nguồn cơn cớ sự hôm nay. Tùy vào mức độ chân thành, nhận lỗi, sửa sai của chồng, đàn bà khôn mới đưa ra quyết định tiếp tục níu giữ hay dứt khoát ly hôn.

Chiêu đánh ghen khiến chồng nể, tình địch chạy xa, phụ nữ nên nhớ trọn đời - Ảnh 2
Dù có cạn tình cạn nghĩa, đàn bà khôn cũng không bao giờ tung hê việc chồng ngoại tình với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Không “vạch áo cho người xem lưng”

Đàn ông dù xấu xa, ích kỷ đến mấy cũng cần có lòng tự trọng. Khi ngoại tình đàn ông chỉ sợ bị vợ phát hiện, thế nhưng khi đã bị vợ phát hiện họ lại sợ tất cả mọi người biết. Vậy nên, dù tha thứ hay không, đàn bà khôn cũng không bao giờ tung hê việc gia đình mình cho thiên hạ biết.

Họ hiểu rằng, vợ chồng sống với nhau, hết tình còn nghĩa, không hà cớ gì lại triệt đi đường sống của đối phương khi đã cạn tình.

Trở nên xinh đẹp

Khiến mình trở nên xinh đẹp, rạng ngời chính là cách trả thù chồng ngoại tình thông minh nhất. Thay vì khóc lóc bi thương , tự vùi mình trong những đớn đau tan nát chị em hãy đứng dậy, xốc lại tinh thần và chăm sóc cho bản thân. Hãy để chồng bạn thấy rằng, bỏ lỡ một người vợ như bạn chính là nỗi ân hận lớn nhất đời anh ấy.

Là phụ nữ, sau những đổ vỡ hãy cho mình quyền được xinh đẹp, được yêu lấy chình mình và quyền được mưu cầu hạnh phúc.

Không phải đánh ghen, điều đầu tiên phụ nữ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là… khóc

Không phải đánh ghen, điều đầu tiên phụ nữ làm khi phát hiện chồng ngoại tình là… khóc

Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu thì phải là phái yếu, vậy nên khóc chính việc đầu tiên họ có thể làm để giải tỏa sự rệu rã, tan hoang trong tâm hồn mình khi biết chồng bội bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   cách đánh ghen của đàn bà khôn chiêu đánh ghen khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 15 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 20 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này