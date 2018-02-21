Phụ nữ làm được điều này thì dù có mời chồng cũng chẳng thèm ‘ăn vụng’

Không phải lắm của nhiều tiền hay xinh đẹp hơn người, đây mới là điều ở vợ khiến chồng say mê một đời, mãi chẳng ham của lạ.

Vậy nên, muốn hạnh phúc trước hết phụ nữ phải biết lắng nghe. Nghe để hiểu tâm tư tình cảm của chồng, để biết anh ấy đang cần gì, muốn gì, có khúc mắc gì để kịp sẻ chia, quan tâm. Từ đây, vợ chồng bạn dù chẳng cần nói lời yêu cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc đến già.

Phụ nữ đừng bao giờ hời hợt trước những câu chuyện của đàn ông. Khi anh ấy chủ động chia sẻ với bạn một điều gì đó, chứng tỏ chàng rất quan tâm đến nó và mong chờ sự tương tác từ bạn. Việc “nghe cho có” với những cái gật đầu ừ hử lấy lệ lâu dần sẽ khiến chồng chán nản, không thèm chia sẻ với bạn điều gì nữa.

Không ghen tuông vô cớ

Không ai bắt bạn phải tin tưởng chồng vô điều kiện, thế nhưng bạn nhất định phải đặt niềm tin lên chồng mình. Hãy để anh ấy thấy rằng, chàng đang được vợ tôn trọng, rằng mối quan hệ của cả hai vô cùng vững vàng, không ai có thể chen chân vào được.

Phụ nữ muốn hạnh phúc chớ dại ghen tuông vô lối - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, rất nhiều đàn ông đã ngoại tình chỉ vì thói ghen tuông mù quáng của vợ. Sự kiểm soát, giam lõng khiến các ông chồng càng khát khao được tự do, được giải tỏa và có người thấu hiểu những ấm ức họ đang chịu bởi vợ của mình. Và tất nhiên, nhân tình chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nấu ăn ngon

Không phải tự nhiên người ta lại nói rằng “đường đến trái tim đàn ông phải đi qua dạ dày”. Đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn và tưởng chừng khô khan thực chất lại là người sống rất tình cảm, quý trọng gia đình. Dù không nói ra, thế nhưng một người vợ nấu ăn ngon chính là niềm tự hào và hạnh phúc của chồng.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, ăn bữa cơm ngon vợ nấu là một mong mỏi chính đáng mọi đàn ông khát khao sau giờ tan tầm. Thay vì ủng hộ cơm hàng cháo chợ, bạn nên học cách nấu vài món ngon để chồng mong về bên vợ.

Sự lạc quan, yêu đời sẽ là nguồn năng lượng tích cực giúp chồng bạn như được tiếp thêm sức mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ sống tích cực

Thái độ sống chính là yếu tố quyết định cuộc sống của chính bạn và người xung quanh. Chỉ cần ta luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời thì mọi sóng gió, gian truân sẽ trôi qua nhẹ nhàng, yên ả. Ngược lại, một người có thái độ sống tiêu cực sẽ luôn suy nghĩ bi quan, luôn lo lắng, sợ hãi và làm người thân bị ảnh hưởng bởi lớp suy nghĩ bi ai ấy. Phụ nữ nên suy xét sự khác nhau giữa lo xa và bi quan, đừng khiến chồng chán vợ chỉ vì bạn quá “nhát gan”.

Những lời khen ngợi đúng lúc sẽ như thỏi nam châm khiến chồng cả đời không muốn rời vợ nửa bước - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi chồng

Khi anh ấy có biểu hiện tích cực bạn nên dành cho chồng những lời khen, hãy để anh ấy thấy rằng mình đã làm một việc hữu ích, đã khiến vợ mình vui. Những câu nói giản đơn như: “anh giỏi quá, không có anh chắc em mãi không làm được cái này”, hoặc “cảm ơn anh vì đã đến bên đời em” sẽ khiến tất cả các ông chồng dù sắt đá đến đâu cũng tan chảy.

Ngoài ra, vợ cũng nên biết cách khen ngợi chồng trước mặt người khác. Đây chính là cách khiến chồng luôn tự hào, hãnh diện khi có người vợ tâm lý như bạn.

Vợ chồng sống với nhau, ngoài những yếu tố trên thì sự chung thủy chính là mấu chốt của cuộc hôn nhân bền chặt, hạnh phúc. Chỉ cần cả hai luôn một lòng một dạ, không thay lòng thì mọi bão giông đều là vô nghĩa.