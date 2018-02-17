Vợ chồng chán nhau, trước khi ký vào đơn ly hôn hãy làm 3 điều dưới đây

Phụ nữ yêu 17/02/2018 06:48

Nếu vợ chồng bạn đang chán nhau, thay vì vội vàng nghĩ đến việc ly hôn bạn hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn.

Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Tuy nhiên, thay vì vội vàng buông xuôi và đưa ra quyết định ly hôn các cặp đôi hãy làm ngay những điều này. Chắc chắn, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ và muốn hàn gắn với bạn đời ngay lập tức.

Vợ chồng chán nhau, trước khi ký vào đơn ly hôn hãy làm 3 điều dưới đây - Ảnh 1
Khi vợ chồng chán nhau, thay vì đổ lỗi cho đối phương bạn nên tự nhìn lại chính mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm điểm chính mình

Khi vợ chồng chán nhau, thay vì đổ lỗi cho đối phương chính bạn phải nghiêm túc nhìn lại mình. Hãy chắc rằng mình đã cư xử đúng đắn với bạn đời hay chưa, bạn đã đủ quan tâm, yêu thương và thể hiện cho đối phương biết bạn yêu họ nhiều đến nhường nào hay chưa.

Nếu câu trả lời là chưa, tốt nhất bạn nên bắt đầu cải thiện tình trạng hiện tại. Việc nỗ lực khẳng định mình là một người vợ, người chồng tốt chính là một trong những cách giúp mối quan hệ vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc.

Vợ chồng chán nhau, trước khi ký vào đơn ly hôn hãy làm 3 điều dưới đây - Ảnh 2
Người xưa có câu 'lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau' quả không sai, bởi trong cuộc sống hôn nhân cũng cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Yêu lại từ đầu

Khi yêu, cả hai dường như chỉ muốn bám lấy nhau không rời, họ luôn khao khát được ở bên nhau, được là của nhau. Thế nhưng, đáng buồn thay khi đã là của nhau, đã thuộc về nhau với tư cách vợ chồng thì sự khát khao ấy lại không còn tồn tại. Có chăng, chỉ là sự chán ngán, thờ ơ, lạnh nhạt và vô tâm từ cả hai trong cách đối đãi, chung sống.

Vậy nên, khi nhận thấy mối quan hệ vợ chồng đang có vấn đề, bạn hãy nghĩ ngay đến việc hâm nóng tình cảm bằng cách gợi nhớ những kỷ niệm thuở mới yêu. Hãy nhẹ nhàng ôm lấy người bạn đời và dành cho đối phương nụ hôn chúc ngủ ngon, hãy luyến lưu khi phải rời khỏi nhau lúc đi làm, mừng rỡ khi đón họ lúc tan tầm. Và đừng quên, hãy nói lời “anh yêu em/ em yêu anh. Chính những xốn xang, mới mẻ và nồng nàn ấy sẽ giúp vợ chồng bạn nhanh có lại lửa yêu như thuở đầu.

Vợ chồng chán nhau, trước khi ký vào đơn ly hôn hãy làm 3 điều dưới đây - Ảnh 3
Hãy học cách thứ tha cho đối phương và cả chính mình, thẳng thắn với nhau là cách giúp vợ chồng chung sống cả đời vẫn không chán nhau  - Ảnh minh họa: Internet

Sửa chữa những lỗi lầm

Vợ chồng chán nhau, ngoài việc “cả thèm chóng chán” thì những thói xấu của bạn chính là một trong những nguyên nhân. Nhiều người vợ, người chồng bỗng dưng bị bạn đời quay sang chán ngán nhưng lại không biết vì sao. Họ đâu biết rằng, những sai lầm, thói xấu của bản thân chất chứa bao lâu nay đã khiến đối phương không thể chịu đựng thêm nữa, đúng như câu nói “tức nước vỡ bờ”.

Ngoài việc sửa chữa sai lầm, cả hai nên học cách thẳng thắn với nhau để có thể giúp cả hai hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đừng cố gắng cho qua, để rồi sau đó phiền muộn sẽ như tảng đá đè nặng lên con tim bạn.

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