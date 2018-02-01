Chỉ cần nhớ 3 điều sau, vợ chồng sẽ hạnh phúc đến già, ‘tiểu tam’ dù muốn cũng không thể chen chân

Nhiều cặp vợ chồng mới sống với nhau vài năm đã “tan đàn xẻ nghé”, thế nhưng cũng có những cặp vợ chồng bên nhau đến khi gần đất xa trời vẫn hạnh phúc viên mãn. Sau đây là bí quyết để có được cuộc hôn nhân mặn nồng, như ý, các cặp đôi hãy khắc cốt ghi tâm.

Chưa kể, một người vợ luôn sẵn sàng lắng nghe những phiền muộn, chia sẻ những vui buồn sẽ giúp tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.

Trong gia đình, chồng chính là trụ cột gia đình, là người đưa ra những quyết định quan trọng. Vậy nên, phụ nữ dù thông minh, giỏi giang đến mấy cũng không nên lấn lướt chồng. Hãy để anh ấy thấy rằng, mình cần phải trách nhiệm hơn, phấn đấu nhiều hơn để kinh tế gia đình đi lên, vợ con không phải vất vả.

Dù giận nhau đến mấy cả vợ và chồng cũng phải dành cho nhau sự tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng nhau

Là người không ai hoàn hảo, cả chồng hay chính bạn đều vậy. Thay vì xỉa xói, lên án và dằn vặt nhau vì những điều không hài lòng cả hai nên học cách chấp nhận. Hãy học cách chung sống hòa bình với những thiết sót của đối phương, như việc đối phương đang làm thế với ta.

Ngoài ra, cả hai nên có ý thức tự hoàn thiện chính mình để cả hai cùng tốt lên từng ngày.

Một nàng dâu được lòng mẹ chồng chắc chắn sẽ được chồng thương yêu, gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chung sống hòa bình với mẹ chồng

Chẳng nàng dâu nào dám mạnh miệng tuyên bố rằng: “tôi yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột”, bởi mẹ chồng dù tốt đến mấy vẫn không thể bằng người mẹ dứt ruột sinh ra mình. Tuy nhiên, người vợ hãy chân thành đối đãi với mẹ chồng, gia đình chồng.

Dù không nói ra nhưng với đàn ông, mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời họ. Bạn chỉ cần được mẹ chồng thương yêu, chẳng ông chồng nào dám hiếp đáp bạn cả.