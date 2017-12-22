Đây chính là lý do vì sao các cặp vợ chồng thường ly hôn trong 5 năm đầu chung sống

Để không bị cuốn vào những khủng hoảng hôn nhân và khiến cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt, căng thẳng các cặp đôi hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua những thử thách sau. Nếu không, chắc chắn cuộc hôn nhân của bạn sẽ bị đẩy đến bờ vực.

Chỉ khi về chung nhà, năm chung giường cả thói xấu của từng người mới lộ dần. Lúc nào, không còn sự hoàn hảo, hào nhoáng những lần đón đưa mà thay vào đó là sự biếng lười, xuề xòa, thậm chí cục tính ở đối phương. Đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều cặp đôi hụt hẫng, thất vọng về bạn đời sau khi cưới.

Khi yêu, người trong cuộc thường khó nhận ra những nhược điểm hay thói xấu của đối phương. Đơn giản là bởi, ngay chính bản thân mỗi người đều cố gắng thể hiện những gì tốt đẹp nhất để ghi điểm trước đối phương. Chưa kể, khi yêu đàn ông và phụ nữ chỉ gặp nhau khi hẹn hò, du lịch cùng nên thời gian tiếp xúc không nhiều.

Thiếu hụt tài chính

Nếu tình yêu thơ mộng, lãng mạn bao nhiêu thì hôn nhân lại thẳng thắn và trần trụi bấy nhiêu. Khi yêu ta có thể dõng dạc tuyên bố chỉ cần tình yêu là đủ, tiền bạc vật chất không quan trọng. Thế nhưng, sau khi kết hôn bạn sẽ thấy, sự thiếu hụt tài chính khiến vợ chồng căng thẳng, xung đột thậm chí xảy ra chiến tranh lạnh chì vì tiền

Vậy nên, nếu điều kiện kinh tế không ổn định các cặp đôi nên có cách chi tiêu khoa hoạc để có thể cân bằng quỹ tài chính chung của vợ chồng. Đừng cho tiền bạc có cơ hội khiến bạn phải mệt mỏi, bơ phờ và làm tình cảm rạn nứt bởi tiền có thể kiếm được nhưng một người yêu thương ta hết lòng lại không thể mua được.

Bắt đàn ông chon giữa vợ và mẹ phụ nữ sẽ mất chồng ngay - Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Một người phụ nữ rời xa gia đình mình để đến chung sống, chăm sóc cho gia đình mới sẽ khó tánh khỏi những va vấp trong hành xử, lối sống. Nếu mẹ chồng có thể thấu hiểu, cảm thông và dùng sự chân thành để đối đãi sẽ giúp con dâu nhanh hòa nhập và thương yêu bố mẹ chồng.

Ngược lại, nếu mẹ chồng chỉ canh chừng lúc con dâu phạm lỗi để la rầy, cạnh khóe sẽ khiến không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng vô cùng. Lúc này, người đàn ông đứng giữa vợ và mẹ sẽ vô cùng khó xử, bởi một bên là người đầu ấp tay gối, một bên là người sinh thành dưỡng dục mình. Rất nhiều cặp đôi chia tay không phải vì hết yêu nhau, mà vì mẹ chồng nàng dâu không thể chung sống thuận hòa.

Đối phương thay lòng

Vì chưa có kinh nghiệm xử lý những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, các cặp đôi dễ dàng nảy sinh tâm lý chán nản và muốn buông tay. Nếu ngay lúc nào có người đàn ông/ phụ nữ nào đó xuất hiện, động viên và an ủi vợ/ chồng bạn thì đối phương rất dễ lung lay

Từ sự đồng cảm, sẻ chia tình cảm ấy sẽ dần lớn lên thành tình yêu và khiến người trong cuộc phản bội bạn đời lúc nào không hay. Đây chính là lý do vì sao các cặp vợ chồng hạnh phúc không bao giờ ra khỏi nhà, xin lời khuyên từ người khác và ngủ riêng khi cãi nhau.