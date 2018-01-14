Vợ chồng nào ‘cứ mở miệng là cãi nhau’ hãy đọc ngay bài viết này

Phụ nữ yêu 14/01/2018 16:51

Khi vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột, mâu thuẫn bạn đừng vội đổ lỗi do ‘khắc khẩu’ mà hãy nghiêm túc nhìn lại chính mình.

Cuộc sống hôn nhân chính là thử thách lớn nhất với tình yêu, ở đó cả đàn ông và phụ nữ phô diễn những điều trần trụi, xấu xí nhất của mình trước đối phương. Qua đó, cả hai học cách chấp nhận, thứ tha, chia sẻ để thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

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Các cặp đôi chớ dại phạm phải những sai lầm này khi cãi nhau nếu không muốn biến hôn nhân thành nấm mồ của tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, nếu vợ chồng bạn thường xuyên cãi nhau, thay vì đổ lỗi do ‘khắc khẩu’ bạn hãy nghiệm lại xem mình có phạm phải những sai lầm sau hay không. Hãy thẳng thắn nhận ra sai lầm của chính mình, học cách hoàn thiện mỗi ngày chính là cách giúp các cặp đôi có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Không thẳng thắn

Vợ chồng sống với nhau cả đời, vậy nên nếu không hài lòng điều gì ở đối phương bạn nên thẳng thắn trao đổi, bàn luận để tìm ra hướng khắc phục. Đừng nín lặng chịu đựng, khó chịu để đến khi ‘tức nước vỡ bờ’ thì cuộc hôn nhân ấy sẽ không thể cứu vãn được nữa.

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Đàn ông có thể ham vui, nhưng đừng ham vui đến mức quên mất vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Xem trọng các mối quan hệ khác hơn bạn đời

Vợ chồng dù mới kết hôn hay đã chung sống lâu năm cũng phải ‘tương kính như tân’. Hãy luôn trân trọng, yêu thương và xem trọng đối phương như thuở còn son. Nên nhớ, vợ chồng mới là người đầu ấp tay gối, chăm sóc yêu thương bạn cả đời. Người ngoài, bạn bè chỉ bên ta khi vui vẻ, sang hèn, đến khi ta ‘ngã ngựa’ chỉ bạn đời mới cùng ta trải qua gian khổ.

Bảo thủ, ích kỷ

Nếu luôn đặt lợi ích của mình lên trên, luôn cố chấp bảo vệ quan điểm sai lầm của bản thân bạn đang tự bóp chết hôn nhân của mình mà không hề hay biết.

Biết lắng nghe những chia sẻ của nhau là một trong những bí quyết giúp vợ chồng tìm được tiếng nói chung trong mỗi cuộc thảo luận hay khi xảy ra xung đột. Nửa kia sẽ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi bên mình có một người luôn sẵn sàng lắng nghe những gì mình nói. Điều đó cũng giúp bạn thể hiện được sự tôn trọng, quan tâm và yêu thương chồng/vợ mình.

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Chấp nhận bỏ qua những sai lầm của đối phương, đồng nghĩa với việc bạn đừng bao giờ nhắc lại quá khứ - Arnhminh họa: Internet

Nhắc mãi về sai lầm trong quá khứ

Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi, đừng bao giờ dại dột nhai đi nhai lại chuyện quá khứ nếu không muốn đối phương chán ngán mà buông tay. Dù là chồng hay vợ, bạn nên xác định rõ sẽ không mang chuyện đã qua ra đay nghiến đối phương ở thực tại, chấp nhận bỏ qua để bước tiếp cùng nhau nghĩa là bạn đã chấp nhận để quá khứ ngủ yên.

Vờ nhận lỗi để kết thúc tranh cãi

Khi vợ chồng cãi nhau, thay vì giả vờ nhận hết lỗi lầm về mình để nhanh kết thúc tranh cãi các cặp đôi hãy bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn, dứt khoát với nhau. Hãy giúp cả hai nhận ra mối quan hệ đang gặp trục trặc ở đâu, ai là người cần khắc phục, đừng nhận lỗi bừa khi câu chuyện chưa có lời đáp.

Việc nhận lỗi nhanh tuy có thể giúp đối phương nguôi cơn giận tức thời, nhưng về lâu về dài sẽ là liều thuốc độc chứa đầy bức xúc ngấm ngầm giết chết tình cảm vợ chồng.

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