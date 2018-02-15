Mọi cuộc hôn nhân tan vỡ đều vì 3 điều này,  vợ chồng cần biết để tránh  

Dưới đây chính là nguyên nhân gây sứt mẻ tình cảm vợ chồng, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng nên đọc một lần trong đời.

Vợ chồng đến với nhau chính là duyên nợ, tuy nhiên, duyên ngắn hay dài lại tùy thuộc vào cách cư xử của cả hai khi chung sống. Dẫu biết “bát đũa còn có lúc xô nhau” thì hỏi sao vợ chồng không có lúc cự cãi, tranh chấp hay mâu thuẫn. Tuy nhiên, thay vì áp dụng chiêu thức chiến trang lạnh để giành phần thắng về mình, các cặp đôi hãy cùng nhau tìm ra đâu là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Vợ chồng chung sống với nhau, muốn hạnh phúc ngoài tình yêu còn cần có sự tin tưởng vào đối phương. Thử nghĩ mà xem, nếu vợ/chồng nằm bên nhau nhưng lại nghi ngờ đối phương đang nghĩ đến người đàn ông/ đàn bà khác thì làm sao cả hai có thể hạnh phúc.

Chưa kể, khi vợ chồng nghi ngờ và thiếu tin tưởng nhau, họ rất dễ ghen tuông vô lối và sống đề phòng nhau. Lối sống ấy không chỉ khiến các cặp đôi khốn khổ, ngay cả con cái họ cũng sẽ tinh ý nhận ra sự chia rẽ nơi bố mẹ. Lũ trẻ thừa hiểu mình đang lớn lên trong một gia đình không ấm êm, tất nhiên, tổn thương, sa chấn tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Tự 'tô hồng' đối phương khi yêu khiến bạn phải vỡ mộng khi bước chân vào đời sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Mù quáng khi yêu

Mọi người vẫn kháo nhau rằng, khi yêu bạn có thể yêu một cách mù quáng, thế nhưng khi lấy vợ cưới chồng bạn phải thật tỉnh táo, thực tế. Thế nhưng, hiếm ai khi đã mù quáng yêu lại có thể sáng suốt chọn chồng, chọn vợ.

Chính tình yêu bất chấp đối phương tốt xấu khiến người trong cuộc như say mê trong men tình, họ lao vào yêu như thiêu thân bất chấp lẽ đời, bất chấp cả khuyên can từ mẹ cha. Để rồi, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân họ mới thật sự vỡ mộng về bạn đời của mình. Chính sự hụt hẫng, cảm giác dối lừa khiến cuộc hôn nhân như một canh bạc, người thắng thì hả hê người thua thì chua xót.

Cuộc sống 'lên voi xuống chó' không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Lâm vào cảnh khánh kiệt

Nếu trước đây, khi cả hai đến với nhau ai cũng nghèo khó, cả hai cùng cố gắng phấn đấu từng ngày để cải thiện đời sống vật chất thì cuộc hôn nhân ấy rất bền vững. Bởi chính những giọt mồ hôi, những tháng ngày cũng trải qua khốn khó khiến cả hai học được cách trân trọng, thương yêu người bạn đời.

Ngược lại, nếu bạn đang giàu có, sung túc bỗng lâm vào cảnh khánh kiệt sẽ khiến đời sống vợ chồng rơi vào khủng hoảng. Sự thiếu hụt tài chính, khốn đốn bạc tiền sẽ khiến cả hai bức bối, khó chịu mà dẫn đến cự cãi. Từ đó, hôn nhân dần rạn nứt, lạnh nhạt và chia tay chính là cái kết tất yếu.

Cũng giống như việc bác sĩ phải chuẩn đoán được bệnh mới có thể kê toa thuốc cho bệnh nhân, vợ chồng cần thẳng thắn trò chuyện với nhau về những bất hòa, đây chính là cách duy nhất giúp bạn có đời sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.