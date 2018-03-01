Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới làm 4 điều này cho người phụ nữ của họ

Phụ nữ yêu 01/03/2018 16:00

Đây là điều đàn ông chỉ làm với người phụ nữ họ yêu thương, nếu chàng chưa từng dành cho bạn thì chị em hãy xem lại mối quan hệ của mình.

Có vô số cách để thể hiện tình yêu, thế nhưng việc nhận diện một tình yêu chân thật hay điêu trá lại không hề dễ dàng. Dưới đây là những việc đàn ông chỉ làm cho người phụ nữ họ yêu thương chân thành, chị em hãy tự kiểm chứng.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới làm 4 điều này cho người phụ nữ của họ - Ảnh 1
Luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống chính là một trong những dấu hiệu nhận biết chàng yêu thương bạn thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng làm “thùng rác” cho bạn trút giận

Khi tình yêu đủ lớn đàn ông sẵn sàng làm mọi điều cho người phụ nữ của mình, kể cả việc nghe bạn than thở về những điều không vui. Họ chăm chú lắng nghe bạn trút giận, sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai để òa khóc và xoa đầu bạn dịu dàng rồi ôn tồn bảo “không sao đâu, có anh ở đây rồi”. Sau đó, chàng sẽ phân tích cho bạn hiểu đúng sai, trái quấy để bạn hiểu được bản chất của vấn đề và không bao giờ để mình phải buồn phiền vì những điều vớ vẩn nữa.

Tôn trọng đời tư

Chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ mới đòi hỏi người yêu phải cho mình biết mật khẩu điện thoại hay facebook cá nhân. Những chàng trai chân thành luôn biết rằng, khi yêu cả hai nên dành tôn trọng đời tư của đối phương. Việc làm này không chỉ giúp cả hai cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà còn là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu dài.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới làm 4 điều này cho người phụ nữ của họ - Ảnh 2
Đừng tin đàn ông không có thời gian, chỉ là họ không muốn dành thời gian cho bạn mà thôi  - Ảnh minh họa: Internet

Luôn xem bạn là ưu tiên số một

Phụ nữ đừng bao giờ tin việc đàn ông quá bận rộn, họ bận đến mức không có thời gian dành cho bạn. Thực chất, những anh chàng lấy lý do công việc để bao biện cho việc không thể ở bên người mình thương yêu là bởi họ không muốn dành thời gian cho bạn và xem trọng các mối quan hệ khác hơn.

Nếu yêu thương thật lòng, dù bận đến mấy chàng cũng cố gắng sắp xếp để được bên người phụ nữ của mình nhiều nhất có thể. Một tin nhắn hỏi han, một cuộc gọi ngắn gọn với lời “anh yêu em”, “anh  nhớ em” cũng dư sức thể hiện sự quan trọng của bạn trong trái tim chàng.

Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới làm 4 điều này cho người phụ nữ của họ - Ảnh 3
Chia sẻ những kế hoạch tương lai cùng nhau, hay ngỏ lời cầu hôn chính là cách giúp bạn  nhận diện người đàn ông chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Không ngại ngần thể hiện tình yêu

Một người đàn ông thoải mái nắm tay bạn chốn đông người, hôn bạn trước mặt bạn bè hay ôm bạn khi phải tạm biệt nhau chính là người bạn đừng để vuột mất. Khi tình yêu đủ lớn, đủ sâu sắc, mãnh liệt chàng mới không ngần ngại thể hiện tình yêu ấy trước người thân mà không xấu hổ hay giấu diếm.

Ngoài ra, sự công khai ấy còn là bảo chứng cho việc chàng muốn xác định mối quan hệ lâu dài, bền chặt với bạn trong tương lai gần.

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