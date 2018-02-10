Đây là lý do vì sao đàn ông say mê 'gái nạ dòng' hơn cả gái còn son

Dù chẳng ra sức “thả thính”, thế nhưng những phụ nữ từng trải lại toát nên một ma lực khó cưỡng, khiến cánh đàn ông dù ngạo mạn đến đâu cũng quỳ gối xin được ban phát tình yêu.
- Phụ nữ sẽ khóc sưng mắt vì hối hận nếu vuột mất mẫu đàn ông này
- Đây chính là bí mật ‘động trời’ đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ
Dưới đây là những lý giải cho nguyên nhân vì sao “gái nạ dòng” hấp dẫn hơn cả gái còn son trong mắt đàn ông.
1.Vì nàng khó chinh phục
Không như những cô nàng nai tơ, "gái nạ dòng" đã là cáo, những trải nghiệm trong cuộc sống hôn nhân cũ giúp họ có kinh nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông. Chẳng vồ vập, bi lụy cũng chẳng thể hiện sự thiết tha, mời gọi hay van nài tình yêu; đàn bà từng trải cứ sống đời mình, cứ mặc nhiên thể hiện cái tôi độc lập, cá tính của bản thân.
Sự lạnh lùng, bất cần và cả sự cao ngạo ngời ngời khí chất ấy khiến đàn ông khát khao chinh phục. Họ ước ao có được người phụ nữ ấy, ham muốn người phụ nữ ấy phải là của riêng mình, không ai khác có cơ hội chiếm hữu nàng ngoài họ.
2. Vì nàng bản lĩnh
Phụ nữ vốn yếu đuối, mong manh, thế nhưng với “gái nạ dòng” những thất bại trong chuyện tình cảm đã khiến họ phải mạnh mẽ, kiên cường và chẳng thiết tha đàn ông. Từ người phụ nữ lệ thuộc chồng, sau đổ vỡ họ vươn lên làm chủ đời mình, bản lĩnh vượt qua mọi gian truân để mưu cầu một cuộc đời hạnh phúc.
Giờ đây, nàng biết yêu chính mình, biết dùng tiền mình kiếm được để sống vui, làm điều mình thích và sống với đam mê của riêng họ. Sự cá tính, nồng nàn và đôi khi bất cần ấy khiến mọi đàn ông dù chỉ tiếp xúc một lần cũng quỵ ngã dưới chân nàng ngay lập tức.
3. Vì nàng khác biệt
Nhìn chung, những phụ nữ chưa có gia đình luôn canh cánh nỗi lo ế chồng. Họ lo sợ khi đã quá lứa lỡ thì vẫn không có đối tượng kết hôn, họ lo sợ người yêu hiện tại không chung thủy hoặc không thương yêu mình thật lòng, và họ sợ nhất là không lấy được chồng.
Những nỗi sợ chung chung ấy khiến những cô nàng còn son trở nên nhàn nhạt và giống nhau đến lạ, họ muốn nhanh chóng muốn trói chân bất cứ người đàn ông nào bước vào đời mình vì sợ vuột mất cơ hội được làm cô dâu.
Đàn bà từng trải không như thế, nàng đã quá chán ngán hôn nhân nghiệt ngã, đã quá ớn lạnh cảm giác chồng lang chạ với đàn bà khác rồi thản nhiên về nhà ôm vợ ngủ. Với nàng, chỉ khi tình yêu đủ lớn, nàng đủ hạnh phúc thì đàn ông may ra mới có được nàng.