Đây là lý do vì sao đàn ông say mê 'gái nạ dòng' hơn cả gái còn son

Vì không dễ chinh phục nên phụ nữ đã có chồng lại có sức hấp dẫn ‘chết người’ với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lý giải cho nguyên nhân vì sao “gái nạ dòng” hấp dẫn hơn cả gái còn son trong mắt đàn ông.

Không như những cô nàng nai tơ, "gái nạ dòng" đã là cáo, những trải nghiệm trong cuộc sống hôn nhân cũ giúp họ có kinh nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông. Chẳng vồ vập, bi lụy cũng chẳng thể hiện sự thiết tha, mời gọi hay van nài tình yêu; đàn bà từng trải cứ sống đời mình, cứ mặc nhiên thể hiện cái tôi độc lập, cá tính của bản thân.

Sự lạnh lùng, bất cần và cả sự cao ngạo ngời ngời khí chất ấy khiến đàn ông khát khao chinh phục. Họ ước ao có được người phụ nữ ấy, ham muốn người phụ nữ ấy phải là của riêng mình, không ai khác có cơ hội chiếm hữu nàng ngoài họ.

Sự chững chạc, điềm đạm và sự bất cần của phụ nữ đã từng đổ vỡ khiến đàn ông say mê ngay lần đầu gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

2. Vì nàng bản lĩnh

Phụ nữ vốn yếu đuối, mong manh, thế nhưng với “gái nạ dòng” những thất bại trong chuyện tình cảm đã khiến họ phải mạnh mẽ, kiên cường và chẳng thiết tha đàn ông. Từ người phụ nữ lệ thuộc chồng, sau đổ vỡ họ vươn lên làm chủ đời mình, bản lĩnh vượt qua mọi gian truân để mưu cầu một cuộc đời hạnh phúc.

Giờ đây, nàng biết yêu chính mình, biết dùng tiền mình kiếm được để sống vui, làm điều mình thích và sống với đam mê của riêng họ. Sự cá tính, nồng nàn và đôi khi bất cần ấy khiến mọi đàn ông dù chỉ tiếp xúc một lần cũng quỵ ngã dưới chân nàng ngay lập tức.

Thay vì vội vàng trói buộc đàn ông vào hôn nhân như những cô nàng còn son, đàn bà từng trải chỉ thích làm chủ trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Vì nàng khác biệt

Nhìn chung, những phụ nữ chưa có gia đình luôn canh cánh nỗi lo ế chồng. Họ lo sợ khi đã quá lứa lỡ thì vẫn không có đối tượng kết hôn, họ lo sợ người yêu hiện tại không chung thủy hoặc không thương yêu mình thật lòng, và họ sợ nhất là không lấy được chồng.

Những nỗi sợ chung chung ấy khiến những cô nàng còn son trở nên nhàn nhạt và giống nhau đến lạ, họ muốn nhanh chóng muốn trói chân bất cứ người đàn ông nào bước vào đời mình vì sợ vuột mất cơ hội được làm cô dâu.

Đàn bà từng trải không như thế, nàng đã quá chán ngán hôn nhân nghiệt ngã, đã quá ớn lạnh cảm giác chồng lang chạ với đàn bà khác rồi thản nhiên về nhà ôm vợ ngủ. Với nàng, chỉ khi tình yêu đủ lớn, nàng đủ hạnh phúc thì đàn ông may ra mới có được nàng.