Phụ nữ sẽ khóc sưng mắt vì hối hận nếu vuột mất mẫu đàn ông này

Phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Tuy nhiên, nếu đang gặp một người đàn ông có những biểu hiện sau, bạn đang sở hữu một “ông chồng quốc dân” rồi đấy.

Một người đàn ông yêu thương bạn thật lòng là người vẫn thấy người phụ nữ của mình xinh đẹp ngay cả khi cô ấy không trang điểm . Anh ấy yêu sự mộc mạc, bình dị và cả những bộ quần áo bèo nhèo mà bạn khoác lên người. Một người đàn ông như thế sẽ không bao giờ chê vợ béo khi mang thai, xuề xòa sau sinh và già nua theo thời gian.

Phụ nữ đừng tin những gì đàn ông nói, hãy nhìn vào những gì đàn ông làm. Một người đàn ông có thể nói lời đao to búa lớn nhưng chẳng bao giờ làm được những gì mình nói không đáng để bạn lưu tâm. Thế nhưng, một người đàn ông nói ít hiểu nhiều, luôn thể hiện tình yêu bằng sự quan tâm, chia sẻ và những hành động tích cực là mẫu người bạn chớ dại bỏ lỡ.

Đừng yêu đàn ông hứa hẹn chi tiền thuê giúp việc cho bạn, hãy yêu người đàn ông xắn tay cùng bạn làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không ngại việc nhà

Nếu quan niệm việc nhà là của đàn bà thì người đàn ông ấy là người bảo thủ, gia trưởng và không tôn trọng phụ nữ. Ngược lại, nếu anh ấy không ngần ngại xắn tay áo cùng giúp bạn làm việc nhà, nấu ăn hay rửa chén thì bạn đang sở hữu “người chồng quốc dân” rồi đấy.

Một lòng chung thủy

Phụ nữ có thể tha thứ cho những sai lầm nhỏ nhặt của đàn ông, chấp nhận những thiết sót của họ nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ngoại tình, lăng nhăng. Nếu người đàn ông của bạn cũng “kỳ thị” chuyện ngoại tình, khinh rẻ người lăng nhăng và luôn sống trách nhiệm, không bao giờ bắt cá hai tay thì anh ấy quả là người đàn ông tốt.

Đàn ông trọng chữ tín sẽ luôn sống trách nhiệm với chính mình và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trọng chữ tín

Người đàn ông luôn giữ lời, trọng chữ tín là người sống trách nhiệm và biết cách chăm sóc cho người khác. Họ luôn chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không bao giờ đổ lỗi cho người khác hay đùn đẩy trách nhiệm cho ai.