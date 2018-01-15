Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ

Phụ nữ yêu 15/01/2018 14:50

Dù có  ‘chết’ đàn ông cũng không bao giờ muốn phụ nữ biết những bí mật này vì quá xấu hổ.

Những tưởng đàn ông ‘đầu đội trời, chân đạp đất’ không biết sợ là gì, thế nhưng thực chất họ lại có những bí mật ‘động trời’ không bao giờ muốn phụ nữ biết.

Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ - Ảnh 1

Ví có bao nhiêu tiền chính là bí mật dù có 'chết' đàn ông cũng không muốn ai biết - Ảnh minh họa: Internet

Ví có bao nhiêu tiền

Cánh đàn ông rất ngại việc phụ nữ biết họ có bao nhiêu tiền, nhất là những anh chàng không giỏi kiếm tiền. Nếu người khác biết anh ấy đang túng thiếu thì chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy tự ti, áp lực vì bị phụ nữ xem thường.

Trêu chọc chiều cao khiêm tốn

Đàn ông được cho là cây tùng cây bách, bao bọc, chở che cho người phụ nữ. Vậy nên, trong tưởng tượng người đàn ông chắc chắn phải cao lớn hơn người phụ nữ của họ mới là hình ảnh xứng đôi vừa lứa. Nếu chàng thấp hơn bạn, thì chị em đừng dại hỏi rõ chiều cao của chàng. Có thể, với bạn chỉ là sự tò mò nhưng với chàng đó là sự châm chọc, tự ti tột độ.

Nếu chồng hay người yêu có chiều cao khiêm tốn, phụ nữ chớ dại diện giày cao gót khi sánh đôi cùng.

Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ - Ảnh 2
Đừng bao giờ mang người đàn ông của mình đi so sánh với đàn ông khác, nếu không anh ấy sẽ nhanh chóng chán ngán bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thua kém đàn ông khác

Chẳng ai thích thú khi mình bị mang ra so sánh với người khác, nhất là đàn ông. Nếu bạn lỡ miệng khen đàn ông khác trước mặt họ, khen đàn ông khác giàu có, giỏi giang, điển trai thì chẳng khác nào bạn đang tổn thương đến lòng tự trọng của đàn ông.

Những người chồng bị vợ xem thường, hạ thấp danh dự sẽ rất dễ ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác, người có thể cho anh ấy sự tự tin, khẳng định bản lĩnh đàn ông.

Sợ người phụ nữ từng trải

Dù không thừa nhận nhưng đàn ông rất ái ngại việc yêu một người phụ nữ từng trải. Với họ, một cô nàng có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương thường dễ dàng lên giường với đàn ông khác, không chung thủy và không đáng tin cậy.

Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ - Ảnh 3

Đàn ông rất xem trọng sĩ diện, việc bị phụ nữ thấy mình rơi nước mắt khiến họ xấu hổ vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Sợ người khác nhìn thấy mình khóc

Khóc gần như là đặc quyền của phụ nữ, vậy nên khi bị người khác bắt gặp mình khóc khiến đàn ông xấu hổ vô cùng. Nếu lỡ nhìn thấy chồng hay người yêu của mình rơi nước mắt, chị em hãy xe như không biết để anh ấy giữ được lòng tự tôn của mình trong mắt bạn đời.

Chẳng cần ‘bùa yêu’ chị em vẫn dư sức khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ cả đời với bí quyết sau

Chẳng cần ‘bùa yêu’ chị em vẫn dư sức khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ cả đời với bí quyết sau

Thay vì cố gắng dùng nhan sắc, thân xác hay ‘bùa yêu’ để giữ chân đàn ông, phụ nữ chỉ cần đọc bài viết này không cần giữ chàng vẫn nghe lời răm rắp.

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