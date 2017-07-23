Đàn ông dù 'cứng đầu' đến mấy cũng phải quy phục dưới chân người phụ nữ có 5 đặc điểm này

Đừng nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp là đủ. Phụ nữ phải sở hữu 5 đặc điểm này thì đàn ông mới "không thể không yêu".

Đừng cố gắng gồng mình để trở thành một hình mẫu phụ nữ nào đó. Hãy là chính mình, là chính mình một cách tự nhiên nhất. Đây chính là điểm cuốn hút “chết người” mà bấy lâu nay phụ nữ không hề hay biết.

1. Không ngại khoe mặt mộc

Đừng mong chàng hiểu bạn phải mất hàng giờ đồng hồ, ngồi trước gương tỉ mẩn từng đường nét để có thể xuất hiện trong gương mặt được trang điểm kỹ càng. Thực tế, đàn ông thích vẻ đẹp tự nhiên nhất. Gương mặt mộc của bạn chính là điều chàng muốn đươc nhìn thấy nhất.

Bạn xuất hiện trước mặt chàng với gương mặt không son phấn, vẫn tự tin, đáng yêu như vốn dĩ chính là điều cuốn hút nhất với chàng. Đàn ông không hơi đâu ngồi soi mói những khuyết điểm nhỏ như nốt mụn mới nổi, tàn nhang trên khuôn mặt bạn đâu.

2. Biết quan tâm, lắng nghe

Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới cần một bờ vai để nương tựa. Đàn ông, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng.

Một người phụ nữ biết cách lắng nghe, biết cách cảm thông và chia sẻ chính là người phụ nữ đàn ông luôn tìm kiếm.

3. Bí ẩn

Những người phụ nữ kiệm lời luôn hấp dẫn đến khó cưỡng với đàn ông. Bởi phía sau sự kiệm lời ấy là những câu chuyện khó giải bày. Đàn ông muốn, mình là người đặc biệt để người phụ nữ bí ẩn ấy tâm sự mọi điều.

Khao khát muốn hiểu hơn về con người mang dáng vẻ trầm lặng kia chính là thỏi nam châm, mang sức hút không cưỡng lại được.

4. Thông minh

Thông minh không được thể hiện qua bằng cấp. Thông minh nghĩa là bạn đủ kiến thức xã hội, nhân sinh quan để có thể tiếp nối câu chuyện cùng nhau.

Qua cách nói chuyện cũng có thể dễ dàng nhận biết phụ nữ thông minh, hay ngờ nghệch. Và quả thực, với đàn ông không gì chán bằng phải mất thời gian với phụ nữ ngờ nghệch.

5. Mạnh mẽ

Phụ nữ có quyền yếu đuối. Yếu đuối để người đàn ông cảm thấy mình mạnh mẽ, là chỗ dựa đáng tin cậy. Nhưng hơn cả, đàn ông vẫn muốn một người phụ nữ biết cách mạnh mẽ khi cần thiết.

Phụ nữ mạnh mẽ là khi có thể tự đương đấu với thử thách, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những chông chênh. Và có thể tự làm chủ đời mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-du-cung-dau-den-may-cung-phai-quy-phuc-duoi-chan-nguoi-phu-nu-co-5-dac-diem-nay-197436.html