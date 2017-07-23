Đàn ông dù 'cứng đầu' đến mấy cũng phải quy phục dưới chân người phụ nữ có 5 đặc điểm này

Yêu - Hôn nhân 23/07/2017 21:13

Đừng nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp là đủ. Phụ nữ phải sở hữu 5 đặc điểm này thì đàn ông mới "không thể không yêu".

Đừng cố gắng gồng mình để trở thành một hình mẫu phụ nữ nào đó. Hãy là chính mình, là chính mình một cách tự nhiên nhất. Đây chính là điểm cuốn hút “chết người” mà bấy lâu nay phụ nữ không hề hay biết.

Đàn ông dù 'cứng đầu' đến mấy cũng phải quy phục dưới chân người phụ nữ có 5 đặc điểm này - Ảnh 1
Mẫu phụ nữ tự tin, mạnh mẽ là mẫu phụ nữ đàn ông không thể không yêu.

1. Không ngại khoe mặt mộc

Đừng mong chàng hiểu bạn phải mất hàng giờ đồng hồ, ngồi trước gương tỉ mẩn từng đường nét để có thể xuất hiện trong gương mặt được trang điểm kỹ càng. Thực tế, đàn ông thích vẻ đẹp tự nhiên nhất. Gương mặt mộc của bạn chính là điều chàng muốn đươc nhìn thấy nhất.

Bạn xuất hiện trước  mặt chàng với gương mặt không son phấn, vẫn tự tin, đáng yêu như vốn dĩ chính là điều cuốn hút nhất với chàng. Đàn ông không hơi đâu ngồi soi mói những khuyết điểm nhỏ như nốt mụn mới nổi, tàn nhang trên khuôn mặt bạn đâu.

2. Biết quan tâm, lắng nghe

Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới cần một bờ vai để nương tựa. Đàn ông, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng.

Một người phụ nữ biết cách lắng nghe, biết cách cảm thông và chia sẻ chính là người phụ nữ đàn ông luôn tìm kiếm.

3. Bí ẩn

Những người phụ nữ kiệm lời luôn hấp dẫn đến khó cưỡng với đàn ông. Bởi phía sau sự kiệm lời ấy là những câu chuyện khó giải bày. Đàn ông muốn, mình là người đặc biệt để người phụ nữ bí ẩn ấy tâm sự mọi điều.

Khao khát muốn hiểu hơn về con người mang dáng vẻ trầm lặng kia chính là thỏi nam châm, mang sức hút không cưỡng lại được.

4. Thông minh

Thông minh không được thể hiện qua bằng cấp. Thông minh nghĩa là bạn đủ kiến thức xã hội, nhân sinh quan để có thể tiếp nối câu chuyện cùng nhau.

Qua cách nói chuyện cũng có thể dễ dàng nhận biết phụ  nữ thông minh, hay ngờ nghệch. Và quả thực, với đàn ông không gì chán bằng phải mất thời gian với phụ nữ ngờ nghệch.

5. Mạnh  mẽ

Phụ nữ có quyền yếu đuối. Yếu đuối để người đàn ông cảm thấy mình mạnh mẽ, là chỗ dựa đáng tin cậy. Nhưng hơn cả, đàn ông vẫn muốn một người phụ nữ biết cách mạnh mẽ khi cần thiết.

Phụ nữ mạnh mẽ là khi có thể tự đương đấu với thử thách, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những chông chênh. Và có thể tự làm chủ đời  mình.  

 

Từ khóa:   mẫu phụ nữ cuốn hút đàn ông mẫu phụ nữ đàn ông không thể không yêu mẫu phụ nữ thu hút

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 8 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 8 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ