Nếu nghĩ chỉ phụ nữ ngực nở, mông to mới đủ sức hấp dẫn đàn ông thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông có thể bị vẻ ngoài lôi cuốn, nhưng tính cách và thái độ sống của một người phụ nữ mới là điểm mấu chốt để làm chủ trái tim họ. Nếu chị em có được những nét tính cách dưới đây, chẳng cần nhọc công làm ‘bùa yêu’ bạn cũng dư sức điều khiển một người đàn ông, khiến họ say mê mình cả đời.

Chính sự sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu của bạn sẽ giúp chàng nhanh chóng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, cân bằng cuộc sống. Khi đàn ông yếu lòng, người phụ nữ nào xuất hiện bên họ đầu tiên người ấy sẽ có trọn vẹn tình yêu của anh ta.

Đàn ông luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực chất họ cũng là con người, cũng có lúc mong manh, yếu đuối và cần một bờ vai để tựa nương. Chị em cần hiểu rõ điểm này, tinh ý nhận ra sự khác lạ trong tâm trạng của chàng để xuất hiện bên anh ấy đúng lúc, đúng thời điểm.

Biết cư xử

Một người phụ nữ yêu thương, chăm sóc người yêu/ chồng hết lòng sẽ khiến đàn ông hạnh phúc, mãn nguyện và cả sung sướng. Thế nhưng, ngoài việc đối tốt với chàng, phụ nữ còn phải đối xử tử tế với các mối quan hệ khác của anh ấy như bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Một cô gái vui tươi, hòa đồng khi tiếp xúc với người khác sẽ khiến chàng tự hào, hài lòng khi kề bên. Đây cũng chính là mẫu phụ nữ lý tưởng mà mọi đàn ông khao khát lấy làm vợ.

Đừng ghen tuông, cũng đừng dại dột khư khư giữ đàn ông. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy khiến đàn ông phải sợ mất mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ghen tuông vô lối

Nếu phụ nữ khi yêu ghét việc bị người yêu kiểm soát, thì đàn ông lại rất ghét việc phụ nữ ghen tuông vô lối. Với chàng, tình yêu ngoài sự rung cảm của hai con tim còn cần có cả sự tin tưởng, tín nhiệm ở đối phương. Nếu chị em liên tục nghi ngờ lòng chung thủy của chàng, ghen tuông mù quáng trước người khác sẽ khiến chàng mất mặt, khó chịu mà buông tay. Vậy nên, một cô nàng hiểu chuyện, biết phải trái sẽ làm đàn ông tan chảy, nguyện được quỳ phục dưới chân yêu thương cả đời.

Yêu bản thân

Vâng, đàn ông muốn được yêu thương chăm sóc, nhưng không đồng nghĩa với việc họ muốn người phụ nữ của mình vứt bỏ cuộc sống mà chạy theo họ. Một cô nàng sống độc lập, tự tin và nỗ lực hết mình cho công việc luôn khiến cánh mày râu tự hào, thích thú.

Vậy nên, dù yêu đến mấy phụ nữ cũng không bao giờ được cho phép mình hi sinh tất cả cho người yêu. Hãy vì mình, yêu lấy chính mình trước tiên, hãy khiến bản thân hạnh phúc trước khi nghĩ mình sẽ làm người khác hạnh phúc.