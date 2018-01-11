Chẳng cần ‘bùa yêu’ chị em vẫn dư sức khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ cả đời với bí quyết sau

Phụ nữ yêu 11/01/2018 22:44

Thay vì cố gắng dùng nhan sắc, thân xác hay ‘bùa yêu’ để giữ chân đàn ông, phụ nữ chỉ cần đọc bài viết này không cần giữ chàng vẫn nghe lời răm rắp.

Nếu nghĩ chỉ phụ nữ ngực nở, mông to mới đủ sức hấp dẫn đàn ông thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông có thể bị vẻ ngoài lôi cuốn, nhưng tính cách và thái độ sống của một người phụ nữ mới là điểm mấu chốt để làm chủ trái tim họ. Nếu chị em có được những nét tính cách dưới đây, chẳng cần nhọc công làm ‘bùa yêu’ bạn cũng dư sức điều khiển một người đàn ông, khiến họ say mê mình cả đời.

Chẳng cần ‘bùa yêu’ chị em vẫn dư sức khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ cả đời với bí quyết sau - Ảnh 1
Không phải ngực nở, mông to, một người phụ nữ biết sẻ chia mới là người hấp dẫn đàn ông nhất - Ảnh minh họa: Internet

Biết sẻ chia

Đàn ông luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực chất họ cũng là con người, cũng có lúc mong manh, yếu đuối và cần một bờ vai để tựa nương. Chị em cần hiểu rõ điểm này, tinh ý nhận ra sự khác lạ trong tâm trạng của chàng để xuất hiện bên anh ấy đúng lúc, đúng thời điểm.

Chính sự sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu của bạn sẽ giúp chàng nhanh chóng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, cân bằng cuộc sống. Khi đàn ông yếu lòng, người phụ nữ nào xuất hiện bên họ đầu tiên người ấy sẽ có trọn vẹn tình yêu của anh ta.

Biết cư xử

Một người phụ nữ yêu thương, chăm sóc người yêu/ chồng hết lòng sẽ khiến đàn ông hạnh phúc, mãn nguyện và cả sung sướng. Thế nhưng, ngoài việc đối tốt với chàng, phụ nữ còn phải đối xử tử tế với các mối quan hệ khác của anh ấy như bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Một cô gái vui tươi, hòa đồng khi tiếp xúc với người khác sẽ khiến chàng tự hào, hài lòng khi kề bên. Đây cũng chính là mẫu phụ nữ lý tưởng mà mọi đàn ông khao khát lấy làm vợ.

Chẳng cần ‘bùa yêu’ chị em vẫn dư sức khiến đàn ông ‘chết mê chết mệt’ cả đời với bí quyết sau - Ảnh 2
Đừng ghen tuông, cũng đừng dại dột khư khư giữ đàn ông. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy khiến đàn ông phải sợ mất mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ghen tuông vô lối

Nếu phụ nữ khi yêu ghét việc bị người yêu kiểm soát, thì đàn ông lại rất ghét việc phụ nữ ghen tuông vô lối. Với chàng, tình yêu ngoài sự rung cảm của hai con tim còn cần có cả sự tin tưởng, tín nhiệm ở đối phương. Nếu chị em liên tục nghi ngờ lòng chung thủy của chàng, ghen tuông mù quáng trước người khác sẽ khiến chàng mất mặt, khó chịu mà buông tay. Vậy nên, một cô nàng hiểu chuyện, biết phải trái sẽ làm đàn ông tan chảy, nguyện được quỳ phục dưới chân yêu thương cả đời.

Yêu bản thân

Vâng, đàn ông muốn được yêu thương chăm sóc, nhưng không đồng nghĩa với việc họ muốn người phụ nữ của mình vứt bỏ cuộc sống mà chạy theo họ. Một cô nàng sống độc lập, tự tin và nỗ lực hết mình cho công việc luôn khiến cánh mày râu tự hào, thích thú.

Vậy nên, dù yêu đến mấy phụ nữ cũng không bao giờ được cho phép mình hi sinh tất cả cho người yêu. Hãy vì mình, yêu lấy chính mình trước tiên, hãy khiến bản thân hạnh phúc trước khi nghĩ mình sẽ làm người khác hạnh phúc.

Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn

Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn

Đàn ông bị vợ chì chiết, lên án những thói hư tật xấu sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng, đối nghịch và cố ý làm sai để chọc tức vợ. Sai lầm ấy của vợ sẽ khiến gia đình sẽ dần vắng bóng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   hấp dẫn đàn ông mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 53 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 23 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này