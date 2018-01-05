Chồng ngoại tình, có phụ nữ sẽ thẳng tay cắt đứt tình vợ chồng, đưa nhau ra tòa và đá người đàn ông bội bạc ra khỏi đời mình. Tuy nhiên, cũng có những phụ nữ chấp nhận cho đối phương cơ hội để thay đổi, chuộc lại lỗ lầm. Trước khi đưa ra quyết định thứ tha, tiếp tục chung sống bạn nên hiểu rõ những điều này nếu không muốn tự làm khổ chính mình.

Đừng tự nhốt mình trong những đớn đau, cũng đừng dằn vặt về những sai lầm đã qua của đối phương. Hãy thoải mái đón nhận sự giúp đỡ, san sẻ của người thân, bạn bè để bạn nhanh chóng vượt qua vết thương lòng hiện tại.

Dù cố tỏ ra bình thản, nhẹ lòng nhưng chẳng phụ nữ nào có thể ngay lập tức bình ổn sau khi quyết định tha thứ cho chồng ngoại tình. Lúc này, bạn cần có một người đủ tin cậy, thân thiết kề bên dể cho bạn những an ủi, vỗ về và giúp bạn vượt qua nỗi đau càng sớm càng tốt.

Vợ chồng thẳng thắn với nhau

Tất nhiên, cuộc hôn nhân nào bị rạn nứt cũng có nguyên do của nó. Vậy nên, thay vì trốn tránh những sai lầm trong quá khứ vợ chồng bạn nên thẳng thắn trò chuyện, chia sẻ với nhau về những vướng mắc, bực dọc trong lòng.

Hãy nói cho đối phương biết tường tận những sai lầm của họ trong quá khứ, dũng cảm nhận lỗi về những sai lầm của mình, không bao biện, không phán xét sẽ giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn.

Nếu chồng không chắc chắn việc sẽ cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình, phụ nữ chớ dại thứ tha - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn chồng đã cắt đứt hoàn toàn với nhân tình

Chồng bạn nhận mình đã sai khi phản bội vợ, lên giường với đàn bà khác, chàng cầu xin sự thứ tha và mong được hàn gắn đồng nghĩa với việc anh ấy có nghĩa vụ giải quyết triệt để mối quan hệ ngoài luồng của mình. Đây không chỉ là động thái chứng minh sự thành tâm, mà còn là điều chàng phải làm để có được lòng tin của bạn.

Minh bạch việc đi đâu, làm gì, với ai

Nếu chàng không có gì để che đậy, giấu giếm thì anh ấy không việc gì phải che giấu việc đang ở đâu, với ai, làm gì mỗi khi rời khỏi nhà. Đây hoàn toàn không phải là hành động hỏi cung hay tỏ thái độ không tin tưởng, nó chính là cách hữu hiệu nhất để xây dựng lòng tin hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Đừng ép mình phải 'chiều' chồng khi xúc cảm trong bạn vẫn chưa đủ, chưa thoát khỏi những ám ảnh cũ - Ảnh minh họa: Internet

Không cố gắng ‘chiều’ chồng

Phụ nữ hãy chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi những ám ảnh, đớn đau của việc chồng lên giường với đàn bà khác trước khi có quan hệ thân mật với chồng sau rạn nứt. Đừng ép mình phải ‘chiều’ chồng nếu tâm thái chưa ổn định, cảm xúc chưa đủ đầy nếu không sẽ phản tác dụng.