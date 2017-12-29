Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà dù cứng rắn hay mạnh mẽ đến mấy cũng chao đảo, đớn đau. Không đớn đau sao được khi người đàn ông họ hết lòng tin yêu, dùng cả thanh xuân để yêu thương, vun đắp tình cảm lại dành tình yêu cho đàn bà khác. Sau những sa chấn tâm lý, đàn bà bình tĩnh để nghe đàn ông giải thích, nghe đàn ông hứa hẹn, nghe đàn ông ăn năn và cho đàn ông cơ hội quay đầu.

Khi gia đình tan vỡ, phụ nữ thường tự trách mình đã để cuộc hôn nhân đi đến ngõ cụt, họ quên mất rằng khi đàn ông ngoại tình họ mới là người hất đổ tất thảy hạnh phúc đang có.

Đáng buồn thay, không phải đàn ông nào cũng thực sự quay đầu sau khi được vợ thứ tha. Mặc cho có vợ tốt, giỏi giang, khéo léo, con cái ngoan ngoãn đàn ông vẫn ‘ngựa quen đường cũ’, lại có những lần ngoại tình tiếp theo. Đàn ông mặc định phụ nữ phải hi sinh, phải nhún nhường để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Họ quên mất rằng, khi trái tim của các thành viên không hướng về nhau gia đình ấy chỉ là ngôi nhà trống rỗng yêu thương. Đàn ông quên mất rằng, không đàn bà nào ngu si dại dột đến mức chấp nhận kiếp chung chồng. Khi quá quen với nỗi đau, trái tim người đàn bà sẽ chai lì, họ sẽ biến yêu thương thành khinh thường để buộc người đàn ông ngoại tình phải ‘biến’ khỏi đời mình ngay lập tức.

Phụ nữ hiểu rằng, đàn ông ngoại tình là do bản chất lăng nhăng, hám của lạ chứ không phải do vợ không đủ tốt. Bằng chứng là vô số phụ nữ giỏi giang, tháo vát và chu toàn nhưng chồng vẫn bất chấp lang chạ với đàn bà khác.

Sau đây là những lý do đàn ông ngoại tình phổ biến nhất, chị em hãy tự kiểm định và thôi tự trách mình.

Một người vợ tài giỏi, khôn ngoan và quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông cảm thấy thiếu tự tin về chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu tự tin

Đây là lý do khiến rất nhiều người vợ bất ngờ, thế nhưng thực tế rất nhiều đàn ông ngoại tình chỉ vì cảm thấy thua kém vợ. Khi chung sống với một phụ nữ quá bản lĩnh, mạnh mẽ và tài giỏi đàn ông cam thấy mình thua kém và mặc cảm. Họ thiếu tự tin, thậm chí tự ti trước người đàn bà đầu ấp tay gối của mình. Từ đó, họ nảy sinh tâm lý muốn chứng tỏ, khẳng định bản lĩnh đàn ông và nhận được sự công nhận của phụ nữ khác. Đây chính là đáp án cho câu hỏi của rất nhiều người vợ: “vì sao chồng lại lang chạ với phụ nữ thua kém vợ mọi mặt”.

Với đàn ông vì hám của lạ mà ngoại tình thì một cái lạ bằng tạ cái quen, một giây bên tình lạ hơn cả đời bên vợ ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Hám của lạ

Đây không phải là bản chất của mọi đàn ông, nhưng lại là bản chất của đàn ông bội bạc. Đời người đàn ông hay phụ nữ, sau khi kết hôn sẽ không ít lần gặp phải những cám dỗ ‘chết người’. Một người bản lĩnh sẽ dễ dàng vượt qua những cơn say nắng, rung rinh hấp dẫn của những giây phút ngoài chồng ngoài vợ để một lòng chung thủy với bạn đời. Thế nhưng, một người đàn ông hám của lạ, thiếu bản lĩnh lại dễ dàng gục ngã, thậm chí chủ động mồi chài phụ nữ khác léng phéng với mình. Cảm giác thậm thụt, bất an khi vụng trộm khiến họ khoái chí và thích thú đến mức quên đi tất thảy những hẹn thề yêu thương, quên cả tờ giấy hôn thú vẫn được cất giữ cẩn thận ở nhà.

Người chồng thiếu trách nhiệm, thích đổ lỗi cho người khác không xứng đáng để chị em tựa nương - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu trách nhiệm

Một người đàn ông sống trách nhiệm trước khi làm việc gì luôn cân nhắc thiệt hơn, luôn nghĩ đến vợ con đầu tiên. Họ thừa thông minh để biết rằng, chẳng ai tốt với mình vô điều kiện ngoài gia đình, biết rằng mỗi hành động của họ đều ảnh hưởng đến vợ con mà cẩn trọng tỉ mẫn.

Đàn ông vô trách nhiệm mặc kệ vợ mất chồng, con mất cha, gia đình tan vỡ để chạy theo vui thú bên ngoài. Họ chẳng bận tâm người đời nghĩ gì về mình, cha mẹ buồn phiền, họ hàng dị nghị mà chỉ chăm chăm nghĩ cho riêng mình. Đàn ông như thế không đáng để đàn bà yêu thương, càng không đáng để chị em phí công níu kéo.