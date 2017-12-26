Dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài, chị em hãy kiểm chứng ngay

Phụ nữ yêu 26/12/2017 14:46

Muốn biết chồng có thay lòng đổi dạ, ngoại tình với phụ nữ khác hay không chị em chỉ cần dựa vào những dấu hiệu sau sẽ rõ.

Xin chia buồn: Nếu có những dấu hiệu sau chồng bạn chắc chắn đã chán vợ đến tận cổ, ngoại tình với phụ nữ khác bên ngoài. Chị em hãy tỉnh táo để nhận ra kẻo bị ‘dắt mũi’ mà không hề hay biết.

Sau đây là những dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình chính xác, đơn giản nhất:

1. Chồng ngoại tình sẽ không còn quan tâm vợ

Dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài, chị em hãy kiểm chứng ngay - Ảnh 1
Chẳng đàn ông nào ngoại tình lại quan tâm, chăm sóc vợ như thuở đầu dù họ rất muốn tỏ ra bình thường để giấu giếm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng muốn hạnh phúc cần có sự quan tâm, chăm sóc và vun vén tình cảm. Vậy nên, khi người chồng đã không còn yêu thường người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình họ sẽ luôn mặc kệ, thậm chí làm ngơ trước mọi việc liên quan đến gia đình. Vợ có làm gì, đi đâu với ai chồng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần vợ không làm phiền họ là được. Nếu chồng bạn có dấu hiệu trên, chắc chắn anh ấy đã thay lòng đổi dạ, chị em hãy cẩn thận kéo bị chồng tiếp tục ‘qua mặt’.

2. Bộc lộ thói xấu của mình

Dù là vợ chồng hay người yêu, ai cũng muốn bản thân thật tốt đẹp trong mắt  một nửa của mình. Ai cũng cố hoàn thiện bản thân, che giấu mọi khuyết điểm để mình luôn hoàn hảo, đáng yêu. Thế nhưng, nếu bỗng nhiên chồng bạn thoải mái bộc lộ thói xấu của mình, thậm chí tự nói xấu chính mình thì chắc chắn anh ấy đang muốn bạn tự thấy chán anh ấy mà chủ động chia tay.

Dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài, chị em hãy kiểm chứng ngay - Ảnh 2
Đàn ông yêu vợ luôn giữ lời, đàn ông chán vợ léng phéng bên ngòai luôn thất hứa, chị em hãy nhớ thật kỹ dấu hiệu trên kẻo bị lừa - Ảnh minh họa: Internet

3. Liên tục thất hứa

Chữ tín và lòng tin không chỉ quan trọng trong các mối quan hệ xã hội, đó còn là cách xây dựng mối quan hệ vợ chồng bền vững giữa các cặp đôi. Một người chồng yêu vợ sẽ luôn nhớ rất kỹ những gì mình nói, luôn làm được những gì mình hứa. Một người chồng đã nguội lạnh trước vợ sẽ hứa trước quên sau, hứa về sớm ăn cơm nhưng giữa khuya mới về nhà, hứa cùng vợ đi du lịch nhưng lại mượn cớ bận việc để trốn tránh. Khi đàn ông không muốn dành thời gian cho bạn, đồng nghĩa với việc họ đang dành quỹ thời gian ấy cho phụ nữ khác.

4. Chê bai vợ

Người chồng yêu vợ sẽ thừa tinh tế để hiểu rằng, chẳng phụ nữ nào cảm thấy dễ chịu khi bị người khác chê bai, nhất là chồng mình. Nếu thấy vợ mặc bộ quần áo này không hợp, dạo này béo hơn họ sẽ nhẹ nhàng nói giảm nói tránh như : ‘anh thấy anh mặc chiếc áo này cũng đẹp, nhưng chiếc áo kia sẽ đẹp hơn đấy’, ‘em chỉ cần giảm vài cân nữa là xinh như hoa hậu ngay’… đây là cách người chồng tử tế sẽ đối xử với vợ. Nếu anh ấy nặng lời: ‘dạo này em ăn gì mà béo như lợn thế’, ‘em mặc đồ như bà già ấy’ thì bạn nên xem lại mối quan hệ của mình.

Dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài, chị em hãy kiểm chứng ngay - Ảnh 3
Chồng bạn có thể bận họp, đang đi xe đôi lần nhưng nếu anh ấy liên tục tìm lý do để từ chối nghe điện thoại của vợ thì chắc chắn chàng đã có người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nghe điện thoại của vợ

Đàn ông có vợ cặp bồ sẽ luôn tìm mọi khoảng trống thời gian để được ở bên nhân tình. Thế nên, nếu chồng bạn bỗng thường xuyên từ chối cuộc gọi của vợ, trả lời tin nhắn lâu thì bạn nên cân nhắc việc chồng bạn đang nằm bên nhân tình nên không dám nghe điện thoại của bạn.

Vợ chồng sống với nhau ngoài tình còn có nghĩa, nếu tình cảm dành cho nhau đã nguội lạnh, không còn yêu đối phương thì hãy chia tay một cách văn minh. Đừng khiến bạn đời bị tổn thương bởi bạn ngoại tình, cũng đừng khiến hai bên gia đình phải muối mặt vì sai lầm của mình. Đàn ông đừng quá tham lam, bởi sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, hạnh phúc cũng vậy.

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