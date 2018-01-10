Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn

Phụ nữ yêu 10/01/2018 15:44

Đàn ông bị vợ chì chiết, lên án những thói hư tật xấu sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng, đối nghịch và cố ý làm sai để chọc tức vợ. Sai lầm ấy của vợ sẽ khiến gia đình sẽ dần vắng bóng hạnh phúc.

Trước khi kết hôn, các cặp đôi cứ đinh ninh mình đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về đối phương, họ tự hào mình hiểu đối phương như hiểu chính họ. Tuy nhiên, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, họ mới vỡ lẽ ra rằng cả hai chưa bao giờ hiểu hết về nhau. Lúc này, họ sẽ dần khám phá ra những góc khuất trong tâm hồn người bạn đời, kể cả  những thói hư tật xấu bấy lâu nay đối phương cố tình che giấu hoặc họ vì yêu mà mù quáng không nhận ra.

Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 1
Vợ muốn hôn nhân hạnh phúc đừng bao giờ dại dột nói xấu chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ ngây thơ, ngô nghê khi nhận thấy những khuyết điểm ở chồng thường sẽ lớn tiếng chì chiết, đay nghiến, xoáy sâu vào tật xấu của chồng sẽ khiến đàn ông bất mãn. Từ sự phiền lòng ấy, chồng bạn dù hiền lành đến mấy cũng sẽ bị gáo nước lạnh của vợ làm cho bất mãn, tự ti mà buông xuôi.

Vậy nên, thay vì ứng xử tiêu cực tốt nhất chị em nên học cách dung hòa. Hãy dành cho chồng những lời động viên, nhắc khéo khi anh ấy làm điều gì khiến bạn không hài lòng. Đừng quên khen ngợi, ghi nhận mỗi khi chồng có biểu hiện tích cực, đây chính là cách tiếp thêm động lực, khiến chồng có trách nhiệm với gia đình, vợ con hơn.

Ngoài việc phải cư xử điềm đạm, khôn khéo phụ nữ còn cần phải tu dưỡng để bản thân có được những tố chất ‘vạn người mê’ khiến chồng say đắm cả đời sau:

Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 2
Phụ nữ hãy yếu đuối khi cần, mạnh mẽ khi muốn để chồng vừa yêu vừa nể - Ảnh minh họa: Internet

Mạnh mẽ

Chẳng cần cố gắng hô hào tôi không cần đàn ông, tôi có thể sống hạnh phúc không cần đàn ông, phụ nữ mạnh mẽ hay không chỉ cần nhìn vào cốt cách, thần thái sẽ rõ. Phụ nữ chỉ cần kiên định bảo vệ quan điểm sống của mình, quyết tâm có sự nghiệp cuộc sống riêng, độc lập tài chính đã dư sức mạnh mẽ trong mắt đàn ông.

Mọi ông chồng đều mong có một người vợ biết nép vào vai họ khi sóng gió, nhỏ bé yếu mềm để họ chở che. Thế nhưng, một người vợ quá yếu đuối, nhu nhược lại khiến họ nhanh chán, mau quên.

Những phụ nữ hay chì chiết, bới móc tật xấu của chồng hãy đọc ngay bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 3
Thay vì chì chiết khiến chồng tự ti, phụ nữ hãy luôn tự tin và khiến chồng tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin

Là phụ nữ, bạn không cần quá xinh đẹp, cũng chẳng cần chạy đua theo xu hướng thời trang. Chỉ cần giữ cho bản thân luôn tươm tất, tươi mới và thanh lịch đã đủ cuốn hút đàn ông ở ‘phần nhìn’. Phần còn lại, để có được cả trái tim người đàn ông phụ nữ hãy chứng minh cho đàn ông thấy sự cá tính, tự tin của bạn.

Không bao giờ tự ti về cơ thể của mình, càng không bao giờ than phiền về những điều chưa hoàn thiện của bản thân. Thay vào đó, người phụ nữ tự tin luôn thầm lặng nỗ lực hoàn hiện chính mình mỗi ngày, chính sự tôi luyện bền bỉ ấy sẽ biến bạn thành một chiến binh, sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió, khó khăn trong cuộc sống mà không hề khiếp sợ. Đấy, tin tôi đi, đàn ông chẳng cần nhiều, chỉ cần vợ làm được điều này là đủ.

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