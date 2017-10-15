Vợ chồng nào ‘cãi nhau như cơm bữa’ tuyệt đối không được bỏ qua bài viết này

Khi cãi nhau vợ chớ dại làm những điều sau nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, chồng chán vợ mà ngoại tình quên đường về.

Dù có giận nhau đến mấy bạn cũng không được cho phép bản thân đôi co với chồng chốn đông người. Hãy tôn trọng đối phương, tôn trọng những người xung quanh và tự trọng. Việc ‘đóng cửa bảo nhau’ sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất mà bạn nên làm.

2.Vợ chồng ngủ riêng

Nhiều cặp vợ chồng mắc phải sai lầm trầm trọng này khi cãi nhau, họ cho rằng việc ngủ riêng sẽ khiến họ bình tĩnh hơn mà quên mất rằng khi ngủ chung những va chạm thể xác sẽ hóa giải mọi mâu thuẩn. Bạn có thể ôm gối ôm khi đi ngủ nhưng dám chắc sẽ thức dậy trong vòng tay đối phương.

3. Ra ngoài khi cãi nhau

Thay vì tạo nên sự ngăn cách giữa hai người khi rời khỏi nhà, tốt nhất cả hai nên dành cho nhau không gian riêng để tĩnh tâm và suy ngẫm về chuyện vừa qua. Khi rời khỏi nhà, gặp một người bạn để tâm sự thì biết đâu lời khuyên của người bạn ấy không hề giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn mà lại khiến mọi chuyện xấu đi.

4. “Ly hôn đi”

Đừng xem hôn nhân nhưu trò đùa, đừng mang chuyện ly hôn ra để làm tổn thương tình yêu và sự nhẫn nhịn của đối phương. Việc liên tục nhắc đến cụm từ ‘ly hôn đi’ sẽ khiến đối phương nghĩ bạn không còn yêu họ nữa và đồng ý chấm dứt.

5. Nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ

Phụ nữ hãy nhớ câu ‘chuyện nào ra chuyện đó’, khi vợ chồng cãi nhau hãy tập trung giải quyết mâu thuẫn hiện tại, đừng bao giờ dại dột nhắc lại những sai lầm trong quá khứ của chồng.

Nếu đã thứ tha hãy thứ tha, đừng mang chuyện cũ ra đay nghiến nếu không muốn đối phương nghĩ bạn là người hẹp hòi, ấu trĩ.

6. Dùng bạo lực với đối phương

Du giận chồng đến mấy cũng đừng rồ dại xông vào cấu xé hay đấm đá anh ấy, khi vượt ngưỡng chịu đựng đàn ông sẽ đáp trả với hành động bạo lực của bạn, người thiệt thòi chỉ là phụ nữ mà thôi.

7. ‘Mách lẻo’ chuyện vợ chồng cãi nhau với người thân

Thay vì tìm kiếm đồng minh bằng việc kể với người thân chuyện vợ chồng bạn cãi nhau thì hãy tập trung giải quyết mâu thuẫn. Tất nhiên, bố mẹ nào cũng thương con, bạn luôn được bênh vực và cưng chiều khiến gia đình bạn có cái nhìn sai lệch về bạn đời của bạn.