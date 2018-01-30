Đàn ông nên nhớ, một câu chê trách cũng dư sức khiến phụ nữ tổn thương cả đời

Phụ nữ nhạy cảm và dễ tổn thương, vậy nên chỉ cần một câu chê trách tưởng chừng vô ý cũng đủ làm họ hụt hẫng, tổn thương cả đời.

Đàn ông khi yêu có thể dùng tất cả lời ngon tiếng ngọt trên đời để rót vào tai phụ nữ. Họ hết lời khen ngợi, nâng niu và chiều chuộng người yêu như bà hoàng. Thế nhưng, sau khi kết hôn hiếm đàn ông nào duy trì được điều này. Họ dần trở nên cộc lốc, vô tâm và lạnh nhạt. Còn đâu những câu nói dịu dàng, còn đâu những cử chỉ ân cần thuở là người thương. Khi về chung một nhà, đàn ông tự cho mình quyền được cung phụng, chăm sóc vô điều kiện từ vợ. Đáng buồn hơn, họ còn cho mình quyền được mắng chửi, nặng lời với bạn đời khi cự cãi. Phụ nữ mong manh và dễ tổn thương, mỗi lời ác ý của người đời cũng dư sức khiến họ đớn đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi, chỉ cần đàn ông vô tình nói câu: “Dạo này em béo thế, cẩn thận không lại trông như lợn đấy”, hoặc bạn bè vô tình hỏi: “sao dạo này tàn tạ thế, trông như già lui 10 tuổi ấy”, cũng đã dư sức khiến phụ nữ hụt hẫng. Đáng buồn thay, những người thốt ra câu nói đó chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời bông đùa, thế nhưng họ đâu hiểu rằng hậu quả mà nó để lại đáng sợ như thế nào.

Từ sự tự tin vốn có, phụ nữ dần bị tự kỷ ám thị. Họ dần sống vì những lời dèm pha, chê bai, xỉa xói của miệng đời. Thay vì sống cho chính mình, họ phải ra sức sống để vừa lòng thiên hạ. Đặc biệt, nếu đàn ông mang phụ nữ ra làm trò mua vui thì lại càng đáng trách gấp vạn lần. Cười cợt vẻ ngoài của phụ nữ khiến đàn ông hả hê nhất thời, nhưng đó sẽ là nỗi đau khiến phụ nữ mãi mặc cảm - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi, những người chồng ơi, đừng bao giờ mang cân nặng hay vẻ ngoài của phụ nữ ra làm trò đùa. Đừng mặc nhiên chỉ trỏ, cười cợt khiếm nhã khi một người phụ nữ mũm mĩm bước qua mình và tuôn ra những từ khó nghe như: “Eo ơi, trông cô kia khiếp thế, chắc ăn lắm quá mới béo thế đấy”. Khi thốt nên những lời đó, bạn đâu biết rằng mập hay ốm còn do thể trạng, cơ địa chứ không chỉ ăn uống.

Đã là đàn ông, đừng cười chê phụ nữ, đừng làm khổ phụ nữ chỉ vì sự vô tâm của mình. Bạn đâu biết rằng, phụ nữ luôn bị ám ảnh với ngoại hình của mình, họ đã khóc trong ấm ức mỗi đêm chỉ vì mình không xinh đẹp như cô kia, không cao ráo như cô nọ. Ai cũng mong ước mình có vẻ ngoài hoàn hảo, thế những mỗi chúng ta đâu ai quyết định được hình hài của mình. Vậy nên, người đời ơi, trước khi nói những lời không hay hãy đặt mình vào vị trí của đối phương. Một lời khen có thể làm phụ nữ vui vẻ nay mai, nhưng những lời chê trách sẽ làm họ tổn thương một đời. Đàn ông hãy ngưng ngay việc bình phẩm về vẻ ngoài của phụ nữ, hãy đặt ra những giới hạn để luôn tôn trọng phái yếu. Bởi cuối cùng, thứ phụ nữ cần đâu phải chăn ấm nệm êm, cuộc sống sang giàu mà chỉ là một người đàn ông yêu thương, trân trọng gia đình. Cuộc đời này, sinh ra là phụ nữ đã khổ trăm bề, vậy nên đàn ông đừng dùng lời nói để tổn thương người phụ nữ của mình thêm nữa.

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