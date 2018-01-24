Phụ nữ chớ dại làm điều này trước mặt đàn ông nếu muốn được tôn trọng, thương yêu

Phụ nữ yêu 24/01/2018 11:06

Không ngờ: Những thói quen tưởng chừng vô hại sau lại khiến chị em đánh mất hoàn toàn sự hấp dẫn, cuốn hút trong mắt đối phương.

Là phụ nữ, đừng dại làm những điều sau trước mắt đàn ông nếu muốn được trân trọng, cưng chiều cả đời.

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Phụ nữ đừng dại so sánh mình với ai, hãy tự tin mỉm cười và hài lòng với chính mình để đàn ông say như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tự so sánh mình với đàn bà khác

Phụ nữ chớ dại so sánh mình với cô hoa hậu xinh đẹp kia, cô người mẫu có thân hình nóng bỏng nọ. Bạn đừng dại buột miệng nói những câu như: “ước gì em xinh đẹp được như  cô ấy”, “em chỉ mong mình cao đến tai cô ấy thôi”,… chính sự tự ti ấy khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ nên hiểu rằng, họ yêu bạn là vì chính bản thân bạn, chứ không phải vì bạn giống bất cứ ai.

Hãy luôn tự tin vào chính mình, luôn đáng yêu, hấp dẫn như vốn dĩ thay vì mặc cảm và tự so sánh mình với người khác.

Dùng đồng hồ “dây thun”

Nếu vẫn đang bắt đàn ông phải chờ đợi mình trong mọi cuộc hẹn, bạn đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nên nhớ, việc phải phí hoài thời gian cho việc chờ đợi khiến ai cũng khó chịu, bực bội. Nếu vợ/ người yêu cứ mãi dùng “đồng hồ dây thun” thì thói quen lề mề sẽ khiến bạn tự tước đi quyền được tôn trọng của chính mình.

Phụ nữ chớ dại làm điều này trước mặt đàn ông nếu muốn được tôn trọng, thương yêu - Ảnh 2
Hãy mỉm cười thay vì than thở, hãy sống tích cực để cuộc sống của mình luôn tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ sống tiêu cực

Một người phụ nữ lạc quan, yêu đời sẽ như nguồn năng lượng tích cực giúp đàn ông như được tiếp thêm năng lượng. Vậy nên, nếu là người thường xuyên than thở, trách móc số phận và hằn học với người thì bạn sẽ khiến chàng chán ngán, mệt mỏi mà rời xa.

Hãy là người phụ nữ biết cách an ủi, động viên và khích lệ người đàn ông của mình. Có như vậy bạn mới mong có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Giận hờn vô cớ

Phụ nữ đừng bao giờ dựa vào cớ mình là phái yếu cần được bảo bọc, chở che mà lấn át đối phương mỗi khi cãi vã. Sự vô lý ấy có thể khiến đàn ông mủi lòng bỏ qua vài lần, nhưng lâu dần sẽ khiến họ dần nhạt phai tình cảm.

Phụ nữ chớ dại làm điều này trước mặt đàn ông nếu muốn được tôn trọng, thương yêu - Ảnh 3
Hãy tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau, hãy cho đối phương có thời gian 'nhớ' thay vì nhám chán vì bị bạn 'nhốt' trong lồng - Ảnh minh họa: Internet

Thích kiểm soát

Dù là phụ nữ hay đàn ông, dù yêu đến mấy vẫn không thể xem đối phương là cả cuộc sống. Ngoài tình yêu, người ta còn có gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội khác. Vậy nên, phụ nữ thích kiểm soát đối phương, thích ‘nhốt’ đàn ông trong trái tim mình sẽ khiến chàng cảm thấy tù túng, khó chịu vô cùng. 

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