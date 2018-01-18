Phụ nữ yêu bằng tim, đàn ông yêu bằng não và những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông

Dưới đây là những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông, phụ nữ muốn hiểu đàn ông hãy thuộc lòng.

Nếu phụ nữ ước ao mình là người phụ nữ cuối cùng của đàn ông, thì đàn ông chỉ mong mình là người đàn ông đầu tiên của phụ nữ. Nếu phụ nữ yêu bằng tim đàn ông lại yêu bằng não, lại dùng lý trí để phán xét tình yêu - Ảnh minh họa: Internet 1.Đàn ông chững chạc, điềm đạm là thế nhưng họ lại rất hay nói dối để bảo vệ, thậm chí tâng bốc mình. Vậy nên, nếu đàn ông tô vẽ 10 phần, phụ nữ nên chọn lọc thông tin để tin, đừng bao giờ dại dột tin vào tất cả những gì đàn ông nói.

2.Phụ nữ dùng cả con tim để yêu, cả bốn ngăn chỉ chứa hình dáng một người đàn ông duy nhất. Đàn ông dùng não để yêu, nếu não trái dành cho bạn thì não phải sẽ được tận dụng cho hàng tá cô gái khác. 3.Đàn bà dành cả thanh xuân để lo sợ nguy cơ bị đàn ông bội bạc, giối lừa. Đàn ông, ngoài thời gian dành cho người phụ nữ họ yêu, phần còn lại sẽ luôn mơ tưởng đến người phụ nữ họ không thể chinh phục, săn đuổi không thành công.

Đàn bà mong có được trái tim đàn ông, đàn ông chỉ mong có được thân xác đàn bà - Ảnh minh họa: Internet 4.Phụ nữ luôn ước ao mình là người cuối cùng bước vào trái tim đàn ông, trong khi đàn ông chỉ mong mình là người đầu tiên có được trinh tiết của phụ nữ. 5. Sau khi bước xuống giường, phụ nữ càng lụy tình, càng yêu đàn ông tha thiết. Đàn ông sau khi rời khỏi giường, mãi phân vân có nên yêu tiếp hay chỉ lên giường cho vui. 6.Nếu phụ nữ vòng vo về điều mình thích, đàn ông sẽ vòng vo về sai trái của mình. Phụ nữ mong đàn ông hiểu mình muốn gì, đàn ông mong phụ nữ đoán không ra sai lầm của họ. Phụ nữ rất sợ tuổi già, thế nhưng già đi trong hạnh phúc lại là ao ước của mọi phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet 7. Phụ nữ sợ tuổi già, đàn ông muốn là một phần tuổi trẻ của phụ nữ. Nếu phụ nữ dành cả tuổi trẻ để yêu, để hi sinh đàn ông lại dành chính tuổi trẻ ấy để ‘ăn mòn’ thanh xuân của phụ nữ. 8. Với phụ nữ, một chiếc đầm đẹp, một chiếc túi xinh và khuôn mặt trang điểm sắc nét chính là thứ trang sức vô giá. Với đàn ông, phụ nữ chính là thứ phục trang thể hiện đẳng cấp của chính mình. 9. Phụ nữ có thể vì yêu chồng mà chấp nhận làm dâu, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Đàn ông dù yêu đến mấy cùng không ở rể, càng không xem mình là con cái trong nhà vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-yeu-bang-tim-dan-ong-yeu-bang-nao-va-nhung-su-that-tran-trui-nhat-ve-dan-ong-267289.html