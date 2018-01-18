Phụ nữ yêu bằng tim, đàn ông yêu bằng não và những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông

Phụ nữ yêu 18/01/2018 17:40

Dưới đây là những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông, phụ nữ muốn hiểu đàn ông hãy thuộc lòng.

Nếu phụ nữ ước ao mình là người  phụ nữ cuối cùng của đàn ông, thì đàn ông chỉ mong mình là người đàn ông đầu tiên của phụ nữ.

Phụ nữ yêu bằng tim, đàn ông yêu bằng não và những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông - Ảnh 1
Nếu phụ nữ yêu bằng tim đàn ông lại yêu bằng não, lại dùng lý trí để phán xét tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

1.Đàn ông chững chạc, điềm đạm là thế nhưng họ lại rất hay nói dối để bảo vệ, thậm chí tâng bốc mình. Vậy nên, nếu đàn ông tô vẽ 10 phần, phụ nữ nên chọn lọc thông tin để tin, đừng bao giờ dại dột tin vào tất cả những gì đàn ông nói.

2.Phụ nữ dùng cả con tim để yêu, cả bốn ngăn chỉ chứa hình dáng một người đàn ông duy nhất. Đàn ông dùng não để yêu, nếu não trái dành cho bạn thì não phải sẽ được tận dụng cho hàng tá cô gái khác.

3.Đàn bà dành cả thanh xuân để lo sợ nguy cơ bị đàn ông bội bạc, giối lừa. Đàn ông, ngoài thời gian dành cho người phụ nữ họ yêu, phần còn lại sẽ luôn mơ tưởng đến người phụ  nữ họ không thể chinh phục, săn đuổi không thành công.

Phụ nữ yêu bằng tim, đàn ông yêu bằng não và những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông - Ảnh 2
Đàn bà mong có được trái tim đàn ông, đàn ông chỉ mong có được thân xác đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

4.Phụ nữ luôn ước ao mình là người cuối cùng bước vào trái tim đàn ông, trong khi đàn ông chỉ mong mình là người đầu tiên có được trinh tiết của phụ nữ.

5. Sau khi bước xuống giường, phụ nữ càng lụy tình, càng yêu đàn ông tha thiết. Đàn ông sau khi rời khỏi giường, mãi phân vân có nên yêu tiếp hay chỉ lên giường cho vui.

6.Nếu phụ nữ vòng vo về điều mình thích, đàn ông sẽ vòng vo về sai trái của mình. Phụ nữ mong đàn ông hiểu mình muốn gì, đàn ông mong phụ nữ đoán không ra sai lầm của họ.

Phụ nữ yêu bằng tim, đàn ông yêu bằng não và những sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ rất sợ tuổi già, thế nhưng già đi trong hạnh phúc lại là ao ước của mọi phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ sợ tuổi già, đàn ông muốn là một phần tuổi trẻ của phụ nữ. Nếu phụ nữ dành cả tuổi trẻ để yêu, để hi sinh đàn ông lại dành chính tuổi trẻ ấy để ‘ăn mòn’ thanh xuân của phụ nữ.

8. Với phụ nữ, một chiếc đầm đẹp, một chiếc túi xinh và khuôn mặt trang điểm sắc nét chính là thứ trang sức vô giá. Với đàn ông, phụ nữ chính là thứ phục trang thể hiện đẳng cấp của chính mình.

9. Phụ nữ có thể vì yêu chồng mà chấp nhận làm dâu, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Đàn ông dù yêu đến mấy cùng không ở rể, càng không xem mình là con cái trong nhà vợ.

3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được

3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được

Một người đàn ông chung tình, chân thành sẽ có những đặc điểm  nhận diện sau, chị em hãy tự kiểm chứng.

Xem thêm
Từ khóa:   sự thật trần trụi về đàn ông sự thật về đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 36 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 37 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này