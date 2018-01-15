Muốn cả đời không phải rơi nước mắt vì đàn ông, phụ nữ chớ dại làm những điều này

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ hi sinh tất cả vì đàn ông sẽ giúp bạn nhận được sự đáp đền xứng đáng. Thực chất, khi bạn càng hết lòng đến quên mình đàn ông càng xem thường, khinh khi. Vậy nên, muốn cả đời không phải rơi nước mắt vì đàn ông phụ nữ chớ dại phạm phải những sai lầm sau:

Khi tặng quà cho đàn ông, phụ nữ thường cố gắng tặng một món quà đắt tiền để chứng minh rằng họ rất trân trọng đối phương và dành rất nhiều tâm huyết khi chọn quà. Tuy nhiên, đàn ông không hề xem trọng giá trị quà tặng, với họ chỉ cần một tình yêu chân thành là đủ.

Là con người ai cũng có khuyết điểm, chẳng ai thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên, nếu chàng mãi cờ bạc, rượu chè, vô tâm mà bạn vẫn dễ dàng cho qua thì đây chính là sai lầm tai hại. Phụ nữ hãy hiểu rõ rằng, có những sai lầm bạn có thể cho qua, nhưng có những lỗi lầm bạn cần đề nghị đối phương nghiêm túc chấn chỉnh.

Đừng để đàn ông có cơ hội nghĩ rằng bạn là người dễ qua mặt, để đến khi họ lấn lướt đến mức ngoại tình thì đã vô phương cứu chữa.

Nhan sắc rồi sẽ phai tàn, chỉ nội tâm sâu sắc mới đủ sức giữ chặt người đàn ông bên mình cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thân xác để giữ chồng

Phụ nữ có thể dùng vẻ ngoài để hấp dẫn đàn ông, nhưng đừng bao giờ dùng thân xác để giữ họ bên mình. Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, kỹ năng giường chiếu dù điêu luyện đến mấy cũng không bằng sự mới mẻ. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ khiến đàn ông say mê họ bởi nội tâm thay vì nhan sắc.

Lạm dụng nước mắt

Khi nhìn thấy phụ nữ rơi nước mắt, chỉ đàn ông còn yêu mới thấy mình có lỗi, đàn ông cạn tình sẽ thấy xem thường. Họ sẽ nghĩ rằng, nước mắt là hạ sách cuối cùng người phụ nữ dùng để giữ chân đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng, một người đàn ông tử tế, yêu thương thật lòng sẽ không bao giờ khiến người phụ nữ của mình phải rơi lệ.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ biến mình thành mẹ của chồng, họ biết cách giữ chừng mực để bản thân vẫn bé nhỏ nép vào vai chồng, để anh ấy chứng tỏ vai trò của mình trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Biến mình thành mẹ của chồng

Vợ chồng chăm sóc, quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, nếu cứ mãi lo lắng cho chồng từng li từng tí, cơm dâng nước rót lâu dần sẽ khiến đàn ông có tâm lý ỷ lại vào vợ. Phụ nữ hãy để đàn ông có cơ hội được là trụ cột gia đình, đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn, sóng gió thay vì bám váy vợ như bám váy mẹ.

Tỏ ra thông minh hơn đàn ông

Nếu chàng phạm phải sai lầm, thay vì ngông nghênh theo kiểu ‘em đã nói mà anh đâu chịu nghe, giờ thì anh thấy chưa’ phụ nữ hãy bình tĩnh trấn an, chia sẻ với họ. Hãy để chàng hiểu rằng, trước mỗi quyết định luôn cần có sự cân nhắc cẩn thận, tránh phạm phải sai lầm tương tự.

Việc ý nhị góp ý, đưa ra ý kiến tham khảo chính là cách giúp anh ấy hoàn thiện mình mỗi ngày nhưng lại không hề tạo cho chàng cảm giác thua kém bạn.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đàn ông, họ hiểu rằng gánh nặng tâm lý sẽ khiến tình yêu giảm nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đàn ông

Đừng quá ảo tưởng về đàn ông, cũng đừng đặt lên vai họ quá nhiều kỳ vọng nếu không bạn sẽ sớm rơi nước mắt vì họ. Là phụ nữ, bạn hãy tận hưởng những hạnh phúc hiện tại, hãy cùng đối phương yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày, nhưng đừng bao giờ cố chấp xem hiện tại là mãi mãi.

Hãy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cho mối quan hệ, đây là cách giúp bạn giữ được thăng bằng thay vì khốn đốn nếu cả hai không còn bên nhau.

Đánh mất chính mình vì đàn ông

Đàn bà khi yêu thường bất chấp đúng sai, họ yêu quên mình và sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu. Tuy nhiên, đàn bà khôn luôn đủ tỉnh táo để không như thế, họ sẽ yêu hết mình nhưng không bao giờ yêu quên mình. Với đàn bà khôn, đàn ông sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời họ, những không bao giờ là tất cả.

Cuộc đời của người phụ nữ, ngoài đàn ông còn có gia đình, sự nghiệp, bạn bè và các mối quan hệ khác. Đàn ông đừng mong phụ nữ khôn ngoan đánh mất đời của mình, cũng đừng mong họ xem bạn là cả cuộc đời.