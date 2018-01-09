Đàn bà giật chồng người, có  thể mơ danh phận nhưng đừng mơ có được hạnh phúc

Phụ nữ yêu 09/01/2018 16:44

Làm người thứ ba có quyền mơ danh phận, chớ mơ hạnh phúc, cũng đừng tự huyễn hoặc rằng mình đang hạnh phúc.

Lạ lùng thay, rất nhiều đàn bà cam tâm làm người thứ ba rồi trách hờn số phận trêu đùa. Họ không đủ  trung thực để thừa nhận rằng, tất cả những khổ đau là chính họ tự chuốc lấy.

Đàn bà giật chồng người, có  thể mơ danh phận nhưng đừng mơ có được hạnh phúc - Ảnh 1
Chẳng ai ép buộc ta phải chấp nhận làm kẻ thứu ba, trừ khi ta tự muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi lấy chồng năm 22 tuổi, học xong đại học, cấn thai với anh người yêu quen được 6 tháng rồi cưới chạy chớp nhoáng. Cuộc hôn nhân ấy khiến tôi bị ám ảnh, những đòn roi cô bạn phải gánh chịu từ người chồng ham mê cờ bạc, có thói vũ phu khiến cả tâm hồn lẫn thể xác cô ấy đau đớn cùng cực. Ấy vậy mà, phải mất 5 năm cô ấy mới đủ quyết tâm giải thoát mình khỏi người chồng tệ bạc, người cha vô trách nhiệm để một mình gồng gánh nuôi con.

Những tưởng, sau những vấp ngã của cuộc hôn nhân đầu, nàng đã đủ tỉnh táo và sáng suốt để không chọn bừa một người đàn ông song hành với mình bên đường đời. Nào ngờ, chẳng biết do quá khát khao được thương yêu hay do mù quáng mà cô bạn lại chọn sai người đàn ông của đời mình. Yêu ai không yêu, thương ai không thương lại cam tâm tình nguyện làm người tình của đàn ông đã có vợ.

Đàn bà giật chồng người, có  thể mơ danh phận nhưng đừng mơ có được hạnh phúc - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình sẽ có một chân dung chung: Có vợ, có con, có một gia đình không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta có vợ, có con, có một gia đình không hạnh phúc như mọi đàn ông mèo mỡ gà đồng khác. Tất nhiên, anh ta thẳng thắn, không hề che giấu, cũng thể hiện rõ quan điểm sẽ không bỏ vợ con. Rành rành là thế, nhưng cô vẫn mãi chìm trong mê cung không lối thoát, vẫn đau đáu buông tay thì không thể nhưng kéo anh ta về mình hoàn toàn thì cô không có quyền.

Tình yêu khiến con người ta mụ mị đến mức, không nhận ra rằng thực tế số phận không hề trêu đùa hạnh phúc của bạn mà do bạn tự chuốc lấy. Non nớt, thiếu kinh nghiệm sống đã dẫn đến sai lầm chọn nhầm chồng, đáng ra ta nên trưởng thành hơn để không vin vào lí lẽ con tim để gật đầu trao tình cho đàn ông có vợ.

Phụ nữ nên hiểu rằng, nếu đàn ông thực sự yêu thương mình họ sẽ không bao giờ đẩy mình vào thân phận của kẻ thứ ba, người tình trong bóng tối. Họ thừa hiểu rằng, phụ nữ là để yêu thương, họ không xứng đáng để phải nhận lấy những thiệt thòi, dằn vặt, ‘gạch đá’ từ dư luận.

Đàn bà giật chồng người, có  thể mơ danh phận nhưng đừng mơ có được hạnh phúc - Ảnh 3
Làm người thứ ba không dễ dàng như bạn vẫn nghĩ, đó là tiếng nhơ sẽ theo bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba ơi, khi chấp nhận danh phận này em có thể vòi vĩnh ở đàn ông chút hạnh phúc vương vãi của gia đình họ. Người tình, dù đáng giá đến đâu khi đặt lên bàn cân cũng không thể đáng giá bằng vợ con, gia đình. Hơn nữa, phụ nữ đừng bao giờ tin lời đàn ông ‘trái tim anh đã nguội lạnh trước vợ, anh chỉ sống chung với cô ấy vì tình nghĩa, chỉ bên em mới làm anh hạnh phúc’. Đàn ông ăn vụng luôn tung hê nhân tình, nói xấu vợ, nhưng khi bị vợ phát hiện lại trở mặt ‘là cô ta dụ dỗ anh, anh trót yếu lòng’.

Cũng có thể, bạn sẽ đòi đàn ông cho mình danh phận, phá tan gia đình hiện tại để gầy dựng nên một gia đình mới. Nhưng tiểu tam ơi, bạn đừng vội mừng bởi chỉ những đàn ông sống buông thả, bất chấp lề lối đạo đức mới bỏ vợ chạy theo bồ. Bồ có thể trở thành vợ, và tất nhiên vợ có thể thành vợ cũ. Anh ta có thể ngoại tình, phản bội vợ để đến với bạn thì chẳng lý do gì lại không thể tiếp tục lừa giối bạn để léng phéng với đàn bà khác.

Đàn bà giật chồng người, có  thể mơ danh phận nhưng đừng mơ có được hạnh phúc - Ảnh 4
Đàn bà giật chồng người một lần cả đời phải cúi đầu mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà giật chồng người, có  thể có danh phận nhưng đừng mong có được hạnh phúc, cũng đừng tự huyễn hoặc rằng mình đang hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giành giật, nhơ nhớp ấy rồi sẽ làm bạn dang dở thêm một lần nữa, hạnh phúc phù du kia rồi cũng sớm điêu tàn.

Bạn tôi, ngay lúc này vẫn không hiểu ra những điều ấy. Cô ấy vẫn quyết tâm giành lấy người đàn ông đã có vợ con cho riêng mình, để mình có chồng, con mình có cha. Thế nhưng, cô ấy đâu hiểu rằng giật được chồng người sẽ không hả hê mãn nguyện như cô ấy vẫn tưởng. Rồi cô ấy sẽ thấy, sống ngập trong dè bỉu khinh miệt của người đời sẽ khiến cô ấy bế tắc khôn nguôi. 

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