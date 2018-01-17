3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được

Phụ nữ yêu 17/01/2018 15:32

Một người đàn ông chung tình, chân thành sẽ có những đặc điểm  nhận diện sau, chị em hãy tự kiểm chứng.

Muốn biết người đàn ông của mình là người chung thủy hay dối gian chị em chỉ cần kiểm chứng chàng có sở hữu một trong ba đặc điểm sau hay không là đủ.

3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được - Ảnh 1
Đàn ông chung tình sẽ dùng hành động để thể hiện tình yêu, thay vì 'múa mép' như đàn ông Sở Khanh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ít nói

Phụ nữ thường không hài lòng khi người đàn ông của họ ít nói, điều này tạo cho phụ nữ cảm giác không được chia sẻ, thấu hiểu. Thế nhưng, chị em không biết rằng một người đàn ông ít nói lại là nét tính cách của đàn ông chung thủy bậc nhất.

Họ kiệm lời với người phụ nữ mình yêu, không phải vì không muốn quan  tâm, sẻ chia mà chàng luôn dùng hành động để thể hiện tình yêu của mình. Khi bạn mệt mỏi chàng không hỏi ‘em mệt à’ như đàn ông Sở Khanh mà dịu dàng massage để vợ được thư giản, giúp đỡ việc nhà để vợ bớt áp lực. Vậy nên, phụ nữ hãy thôi ca thán chồng chẳng bao giờ hỏi han mình, hãy hạnh phúc vì anh ấy luôn yêu bạn hơn mỗi ngày. Tất nhiên, dù chồng không nói ra nhưng những cô vợ thừa hiểu nếu không yêu vợ thì đàn ông đã không nỗ lực nhiều đến thế. Hãy dùng trái tim để cảm nhận, thay vì bắt chồng phải rót mật vào tai mình.

3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được - Ảnh 2
Một người đàn ông không nói dối, luôn thành thật với vợ chính là mẫu đàn ông mọi phụ nữ nên giữ thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

Không nói dối

Đàn ông chung thủy đánh giá cao sự trung thực, tuy đôi khi ‘sự thật mất lòng’. Nếu vợ mặc chiếc áo không đẹp, đừng mơ bắt họ khen xinh,  nếu vợ nấu ăn không ngon, họ sẽ im lặng ăn, nhưng nếu vợ hỏi đến sẽ thành thật góp ý. Chính sự trung thực, chân thành ấy sẽ tạo nên chân dung một người chồng chung tình mẫu mực.

Đặc biệt, nếu chồng bạn có lối sống minh bạch, công khai mọi thông tin cá nhân, cuộc sống cho vợ thì đồng nghĩa với việc anh ấy không có gì giấu giếm vợ. Phụ nữ đừng bao giờ có tâm lý muốn quản đàn ông, cũng đừng theo dõi và ép cung bắt họ phải khai báo việc đi đâu, với ai, làm gì. Đây là sai lầm khiến vợ dù muốn giữ chồng nhưng lại phản ứng ngược, khiến chồng cảm thấy bức bối, áp lực và mệt mỏi mà dối gian để được yên thân. Lâu dần, khi đã nói dối quen miệng, chồng sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý xem thường vợ dễ qua mặt  mà mèo mả gà đồng.

3 đặc điểm chỉ có ở đàn ông chung tình, đàn ông ‘Sở Khanh’ muốn học theo cũng không được - Ảnh 3
Đừng xem thường các cô 'em kết nghĩa', họ sẽ sẵn sàng nhảy bổ vào cuộc hôn nhân của bạn bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Không có ‘em kết nghĩa’

Những cô em gái kết nghĩa, bạn khác giới thân thiết chính là mối đe dọa tiềm ẩn cho các cuộc hôn nhân. Hôm nay, khi vợ chồng hạnh phúc những người phụ nữ ấy sẽ chẳng là gì với bạn, nhưng khi gia đình rạn nứt lại chính là thời cơ cho ‘em gái kết nghĩa’ bước chân vào vết rạn ấy, khiến vợ chồng tan đàn xẻ nghé. Chưa kể, xuất thân của các cô em kết nghĩa thường là người yêu cũ hoặc người đã từng thầm thương trộm nhớ chồng bạn.

Một người đàn ông đứng đắn, nghiêm túc thừa hiểu khi đã kết hôn đồng nghĩa với việc họ có trách nhiệm phải chung thủy và không muốn làm vợ buồn lòng. Vậy nên, nếu chồng bạn không có quan hệ thân thiết với những phụ nữ khác, luôn giữ khoảng cách an toàn chính là biểu hiện tiêu biểu của đàn ông chung tình.

Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ

Đây chính là bí mật ‘động trời’  đàn ông ‘thà chết’ cũng không muốn phụ nữ biết vì quá xấu hổ

Dù có  ‘chết’ đàn ông cũng không bao giờ muốn phụ nữ biết những bí mật này vì quá xấu hổ.

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