Muốn biết đàn ông còn yêu hay đã thay lòng đổi dạ chỉ cần nhìn vào 4 biểu hiện sau

Phụ nữ yêu 21/11/2017 16:19

Người đàn ông yêu thương bạn thật lòng và một người đã thay lòng đổi dạ sẽ có những khác biệt nhất định, chị em chỉ cần tinh ý là nhận ra ngay.

Đàn ông tốt một khi đã yêu thương ai sẽ toàn tâm toàn ý, không tơ tưởng đến phụ nữ khác. Đàn ông ‘Sở Khanh’ luôn đứng núi này trông núi nọ, thích bắt cá hai tay mà không hề nghĩ đến những tổn thương mà đối phương phải chịu.

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Phụ nữ hãy đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là người đàn ông yêu thương mình thật lòng, đâu là người đanng ngoại tình nhưng vẫn tỏ ra yêu mình - ảnh minh họa: Internet

Sau đây là 4 cách nhận diện đàn ông “Sở Khanh”, chị em hãy tự kiểm nghiệm.

Anh ấy xem thường ý kiến của bạn

Đàn ông khô khán, ít nói nhưng họ đủ nhạy cảm để hiểu những ý kiến của người phụ nữ họ yêu đưa ra luôn có ý tốt. Họ tôn trọng, xem xét cẩn thận những ý kiến xây dựng của vợ để không bỏ qua những lời khuyên chân thành.

Mặt khác, nếu chàng tỏ ra xem thường hoặc để  ngoài tai mọi lời bạn nói, thậm chí không quan tâm đến suy nghĩ của bạn thì trong lòng anh ấy bạn không còn quan trọng nữa.

Anh ấy thường gây chuyện, cự cãi

Nếu yêu thương bạn thật lòng đàn ông sẽ không bao giờ bắt ép đối phương phải làm theo ý mình, họ tôn trọng quyền tự chủ của đối phương.

Thế nhưng, khi đã cạn tình đàn ông thường khó lòng mềm mỏng hay âu yếm người phụ nữ của mình. Họ luôn thấy chướng tai gai mắt và tỏ ra khó chịu với mọi điều đối phương làm, họ trở nên độc đoán, gia trưởng để chờ đến khi bạn không chấp nhận được mà chủ động nói lời chia tay để chàng không bị mang tiếng phụ bạc.

Muốn biết đàn ông còn yêu hay đã thay lòng đổi dạ chỉ cần nhìn vào 4 biểu hiện sau - Ảnh 2
Chê bai vợ, thường xuyên gây chuyện cãi nhau là cách đàn ông thay lòng đổi dạ gây tổn thương đến người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thường xuyên  chê bai bạn

Tình yêu khiến con người ta mù quáng một cách đáng yêu, mù quáng đến mức dù đối phương không hoàn hảo họ vẫn yêu tất thảy những khiếm khuyết ấy. Vậy nên, nếu gần đây chàng thường xuyên chê bai bạn quá béo, xuống sắc hay nhàm chán thì bạn hãy đủ tinh ý nhận ra chàng đang có vấn đề.

Anh ấy thích thể hiện sự chiếm hữu

Đàn ông vốn tham lam và ích kỷ, cái gì đã là của họ thì đừng ai có thể động vào, người phụ nữ của họ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đàn ông cực đoan đến mức dù không còn yêu thương nhưng khi họ chưa từ bỏ thì người phụ nữ đừng mong có cơ hội tiếp xúc với đàn ông khác.

Sự tham lam khiến đàn ông trở nên vô lý, thậm chí khiến người ngoài cũng cảm thấy khó chịu. Vì ngoại tình và làm điều có lỗi với bạn nên chàng rất sợ bạn biết được, anh ấy luôn tìm cách đi cùng bạn trong mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè vì sợ bị vạch trần tội lỗi. Bạn hãy tỉnh táo để nhận ra chàng đang bảo vệ bạn hay chiếm hữu để không bị chàng lừa dối thêm ngày nào nữa.

 

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